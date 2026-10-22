Bitcoin ağ gücü 1 ZH seviyesine çıkarak yeniden yükselişe geçti

Bitcoin ağının işlem gücü, yılın ilk yarısındaki gerilemeyi telafi ederek yeniden yükseliş eğilimine girdi. CryptoQuant verilerine göre 22 Ekim 2026 itibarıyla ağın gerçek hashrate değeri 1.000 EH/s, yani 1 ZH/s seviyesinde dengelendi. Bu seviye, 2025 sonundaki tarihsel zirvelere yaklaşılması anlamına geliyor.

Madencilikte ölçek büyüyor

CryptoQuant kurucusu Ki Young Ju, Bitcoin hashrate verisinin yeniden yukarı yöneldiğini ve madencilerin tam kapasiteye yakın çalıştığını söyledi. Ki Young Ju, mevcut döngüde madenciliğin girişim odaklı bir alandan çıkıp büyük şirket sermayesinin hakim olduğu ağır sanayi niteliği kazandığını ifade etti. CryptoQuant, zincir üstü veri ve piyasa analizleri sunan bir araştırma platformu olarak biliniyor.

Ki Young Ju, Bitcoin hashrate verisinin yeniden yükseliş trendine girdiğini ve madencilerin tam kapasiteye yakın çalıştığını söyledi.

Ağdaki işlem gücündeki artış, madencilik zorluğunu da rekor seviyeye taşıdı. Güncel zorluk değeri 140,58 trilyona ulaştı. Bu hareketin ana tetikleyicisi, 16 Ekim’deki zorluk güncellemesi oldu. Söz konusu ayarlamada oran %5,92 yükseldi ve bu artış, 2026’nın en büyük sıçramalarından biri olarak kayda geçti.

Ekim ayı sonundaki bir sonraki zorluk ayarlamasında ek olarak %4 ila %6 arasında yeni bir artış ihtimali öne çıkıyor. Bu tablo, ağa yeni kapasite girişinin sürdüğüne ve rekabetin daha da sertleştiğine işaret ediyor.

Karlılık daha seçici hale geldi

ABD borsalarında işlem gören madencilik şirketleri, küresel hashrate’in %35 ila %40’ını kontrol ediyor. Bu şirketlerin operasyonel dayanıklılığı, geleneksel finans kuruluşlarından gelen doğrudan yatırımlarla destekleniyor.

BTC fiyatı 80.000 dolar ile 83.000 dolar bandında seyrederken ve hashprice yaklaşık günlük 37 dolar/PH düzeyinde bulunurken, madencilik yalnızca verimli ekipman kullanan işletmeler için anlamlı kalıyor. Özellikle 9 ila 12 J/TH enerji verimliliğine sahip amiral gemisi ASIC cihazlara ve kilovatsaat başına 0,08 ile 0,10 doların altında elektrik maliyetine erişen operatörler avantaj sağlıyor.

Mini sözlük: Hashprice, madencilerin sağladığı her 1 petahash saniyelik işlem gücü başına günde elde ettiği tahmini geliri gösteren ölçüdür. ASIC ise Bitcoin madenciliği için özel üretilen, genel amaçlı çiplere göre çok daha verimli çalışan donanımı ifade eder.

Daha düşük verimliliğe sahip cihazlar ile pahalı elektrik kullanan tesisler ise ağdan çıkmak zorunda kalıyor. Bu nedenle mevcut büyüme, toplam kapasitenin artmasından çok, güçlü bilançoya ve düşük maliyete sahip oyuncuların payını büyütmesiyle şekilleniyor.

Kurumsal destek öne çıkıyor

Büyük madencilik havuzlarının kısa vadeli BTC fiyat dalgalanmalarına bağımlılığı da azalmış durumda. Kurumsal yatırımcılarla yapılan uzun vadeli sözleşmeler ve veri merkezi altyapısının kısmen yapay zeka ihtiyaçlarına uyarlanması, sektör için ek bir koruma alanı oluşturdu.

Ki Young Ju, daha yüksek hashrate seviyesinin ağ güvenliğini güçlendirdiğini ve halka açık madencilerin geleneksel finans devleri tarafından desteklenmesinin dolaylı bir kurumsal iyimserlik işareti olduğunu vurguladı.

Nisan 2028’de beklenen bir sonraki yarılanmaya bir buçuk yıldan uzun süre kalması, büyük oyunculara kapasite artırımı için geçici bir alan açıyor. Ancak bu dengenin korunması, mevcut fiyat seviyelerinin sürmesine bağlı. Derin bir piyasa düzeltmesi yaşanması halinde, kar marjı üzerindeki baskı kurumsal sermayenin dayanıklılığını da sınayabilir.