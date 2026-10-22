RIPPLE (XRP)

Ripple, RLUSD ile sınır ötesi ödemeler için Arf ile ortaklık kurdu

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Ripple, sınır ötesi ödemelerde $XRP ekosistemini RLUSD ve Arf ortaklığıyla genişletti.
  • 💱 Arf, XRP Ledger üzerinde doğrudan RLUSD mutabakat likiditesi sağlayacak.
  • 📌 Model, uluslararası transferlerde bir ila beş günlük vadeyle sermaye kilitlenmesini azaltmayı hedefliyor.
Onur Atam
Onur Atam

Ripple, stabilcoin RLUSD’nin kullanım alanını genişletmeye yönelik yeni bir adım attı. Şirket, küresel likidite ve mutabakat platformu Arf ile ortaklık kurduğunu açıkladı. Anlaşma kapsamında RLUSD destekli mutabakat likiditesinin XRP Ledger üzerinde sunulması hedefleniyor.

İçindekiler
1 Ödeme şirketlerine kısa vadeli likidite
2 Sermaye verimliliği öne çıkıyor
3 Vade aralığı bir ila beş gün olacak

Ödeme şirketlerine kısa vadeli likidite

Bu yapı, lisanslı ödeme şirketlerinin sınır ötesi işlemler sırasında ihtiyaç duyduğu kısa vadeli işletme sermayesine erişimini kolaylaştırmayı amaçlıyor. Uluslararası transferler tamamlanana kadar geçen sürede RLUSD’nin likidite sağlaması planlanıyor. Böylece ödeme sağlayıcıları, işlemleri sürdürmek için farklı pazarlarda yüksek tutarda sermaye tutmak zorunda kalmayabilir.

Ripple, blokzincir tabanlı ödeme altyapıları geliştiren bir teknoloji şirketi olarak biliniyor. Şirket son dönemde özellikle RLUSD’nin benimsenmesini artıracak iş birliklerine ağırlık veriyor. Arf ise ödeme kuruluşlarına yönelik likidite ve mutabakat çözümleri sunan bir platform olarak öne çıkıyor.

Ripple, Arf ile kurduğu ortaklıkla RLUSD destekli mutabakat likiditesini XRP Ledger’a taşıyarak lisanslı ödeme şirketlerinin sınır ötesi işlemlerde sermaye kullanımını daha verimli hale getirmeyi amaçlıyor.

Sermaye verimliliği öne çıkıyor

İki şirketin odaklandığı temel sorun, küresel ödeme sektöründe uzun süredir tartışılan sermaye kilitlenmesi problemi. Birçok işletme, işlemlerin aksamadan ilerlemesi için farklı ülkelerde ve farklı para birimlerinde önemli miktarda fonu hazır tutuyor. Yeni modelin, bu yükü azaltarak sermayenin daha esnek kullanılmasına katkı sunması bekleniyor.

Ortaklık çerçevesinde Arf, XRP Ledger üzerinde doğrudan RLUSD mutabakat likiditesi sağlayacak. Bu sayede lisanslı ödeme hizmeti sunan şirketler, transferlerin tamamlanmasını beklerken büyük tutarlı sermayeyi uzun süre bağlı tutmadan işlemlerini finanse edebilecek.

Arf’in sunduğu mutabakat likiditesi modeli, ödeme tamamlandıkça aynı sermayenin yeniden kullanılmasına imkan vererek şirketler arası sınır ötesi ödemelerde daha akıcı bir yapı kurmayı hedefliyor.

Vade aralığı bir ila beş gün olacak

Açıklanan yapıda geri ödeme süresi bir ila beş gün arasında değişiyor. Bu kısa vade, aynı kaynağın tekrar tekrar devreye alınmasına imkan tanıyor. Şirketler böylece tamamlanan ödemelerin ardından sermayeyi yeniden kullanarak işlem akışını daha verimli sürdürebilecek.

Bu modelin, stabilcoin destekli sınır ötesi ödemelerde operasyonel verimlilik sağlaması amaçlanıyor. Özellikle farklı pazarlarda önceden fon bulundurma zorunluluğunun azalması, ödeme şirketlerinin bilanço yönetiminde daha esnek hareket etmesine katkı verebilir.

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Onur Atam
By Onur Atam
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Avukat olan yazarın başlıca çalışma alanları Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku’dur. İnternet teknolojileri, kripto para ekosistemi, blockchain uygulamaları ve yeni nesil finansal teknolojiler ilgi alanları arasında yer almaktadır.Dijital varlıklar, kripto para düzenlemeleri, fintech uygulamaları, elektronik ticaret, veri güvenliği ve teknolojinin hukukla kesiştiği alanlardaki gelişmeleri yakından takip etmektedir. Hukuki perspektifiyle kripto para ve finans teknolojileri alanındaki güncel gelişmeleri anlaşılır biçimde değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
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