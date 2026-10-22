Suudi Arabistan bağlantılı banka, Strategy’de 3,04 milyon dolarlık pay açıkladı

Suudi Arabistan bağlantılı Gulf International Bank UK, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na sunduğu 13F bildiriminde, eylül sonu itibarıyla Strategy hisselerinde 19.842 adet pay tuttuğunu açıkladı. Üçüncü çeyrek sonundaki bu pozisyonun değeri 3,04 milyon dolar olarak kayda geçti.

Bankanın Strategy yatırımı üçüncü çeyrekte değişmedi

Londra merkezli Gulf International Bank UK, üçüncü çeyrek boyunca Strategy pozisyonunda hisse adedi bakımından değişikliğe gitmedi. Güncel piyasa hesaplamaları söz konusu payların değerini yaklaşık 2,9 milyon dolar seviyesinde gösteriyor. Bu yatırım, bankanın doğrudan Bitcoin alımı değil, Strategy hisseleri üzerinden elde ettiği dolaylı Bitcoin bağlantısı niteliği taşıyor.

Strategy, Michael Saylor’ın yönetim kurulu başkanlığını yürüttüğü ve bilançosunda yoğun Bitcoin tutmasıyla öne çıkan bir şirket olarak biliniyor. Şirketin 19 Ekim’de bildirilen son alımıyla birlikte elindeki Bitcoin miktarı 848.517 BTC’ye ulaştı.

Gulf International Bank UK, üçüncü çeyrek sonunda Strategy hisselerindeki payını 19.842 adette sabit tuttu ve bu yatırımıyla Bitcoin’e dolaylı erişimini korudu.

İki yılda sert değer değişimleri yaşandı

Bankanın Strategy yatırımı son iki yılda hem adet hem de değer açısından belirgin dalgalanmalar gösterdi. İlk açıklanan pozisyon, 2024’ün ikinci çeyreğinde 1.285 MicroStrategy hissesi olarak kayda geçti. Bu payların o dönemki değeri yaklaşık 1,77 milyon dolar seviyesindeydi.

Ağustos 2024’te gerçekleşen 10’a 1 hisse bölünmesi dikkate alındığında, söz konusu ilk pozisyon bugünkü hesapla 12.850 hisseye karşılık geliyor. Banka, Haziran 2025 itibarıyla Strategy’de 12.774 hisse tutuyordu ve bu pozisyonun değeri 5,16 milyon dolara ulaştı. Bu seviye, çeyrek kapanışları bazında şimdiye kadar bildirilen en yüksek değer olarak öne çıktı.

2025 sonuna gelindiğinde bankanın elindeki hisse sayısı 13.249’a yükseldi, ancak toplam değer 2,01 milyon dolara geriledi. 2026’nın ilk çeyreğinde ise banka 6.958 hisse daha ekleyerek toplamı 20.207’ye çıkardı. Bu artış yaklaşık yüzde 53’lük büyümeye işaret etti.

İkinci çeyrekte 365 hissenin satılmasıyla toplam pay 19.842’ye indi. Haziran sonu itibarıyla bu pozisyonun değeri 1,72 milyon dolar olarak hesaplandı. Son bildirim, üçüncü çeyrekte hisse adedinin aynı kaldığını gösterdi.

Dönem Hisse adedi Bildirilmiş değer 2024 ikinci çeyrek 1.285 1,77 milyon dolar Haziran 2025 12.774 5,16 milyon dolar 2025 sonu 13.249 2,01 milyon dolar 2026 ilk çeyrek 20.207 Bildirilmedi 2026 ikinci çeyrek sonu 19.842 1,72 milyon dolar 2026 üçüncü çeyrek sonu 19.842 3,04 milyon dolar

Suudi Arabistan ile bağlantı dolaylı Bitcoin temasını öne çıkardı

Gulf International Bank, Suudi Arabistan devletiyle yakın bağlantısı bulunan bir kurum olarak öne çıkıyor. Bankanın ana hissedarlık yapısı, Suudi Arabistan’ın kamu yatırımlarındaki etkisini yansıtan bir çerçevede değerlendiriliyor. Bu nedenle Strategy yatırımı, ülkenin doğrudan değil dolaylı Bitcoin temasına işaret eden bir gelişme olarak izleniyor.