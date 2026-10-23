CryptoQuant CEO’su, AI balonunun Bitcoin’i sınırlı etkileyeceğini söyledi

CryptoQuant CEO’su Ki Young Ju, yapay zeka odaklı hisselerde olası sert bir düzeltmenin Bitcoin üzerinde büyük bir baskı yaratmayabileceğini söyledi. Ju’ya göre Bitcoin, yapay zeka hisselerinde görülen güçlü yükselişe belirgin biçimde eşlik etmediği için bu alandaki olası bir geri çekilme BTC’yi doğrudan sarsmayabilir. CryptoQuant, zincir üstü veriler ve piyasa akışları üzerine analizler sunan bir kripto veri platformu olarak biliniyor.

Yatırımcı rotasyonu vurgusu

Ju, yatırımcıların yapay zeka temasından getiri elde etmek için daha önce Bitcoin pozisyonlarını azaltmış olabileceğini öne sürdü. Bu değerlendirmeye göre son dönemde yapay zeka şirketlerindeki yüksek değerlemelere ilişkin kaygılar artarken, sermayenin yeniden Bitcoin’e yönelmesi ihtimali masada bulunuyor.

Ki Young Ju, yapay zeka balonunun patlamasının Bitcoin’e büyük zarar vereceğini düşünmediğini, iki piyasanın birbirinden büyük ölçüde bağımsız göründüğünü belirtti.

Bununla birlikte Ju, yapay zeka piyasasında yaşanabilecek bir çöküşün Bitcoin için otomatik olarak olumlu ya da olumsuz bir sonuç doğuracağını savunmadı. Ona göre iki alan arasında doğrudan ve güçlü bir bağ kurmak şu aşamada kolay görünmüyor.

Yapay zeka yatırımlarına yönelik soru işaretleri

Yapay zeka alanındaki hızlı yükseliş, modern teknoloji döneminin en büyük yatırım dalgalarından birini oluşturdu. Veri merkezleri, gelişmiş çipler ve daha karmaşık modeller için yüz milyarlarca dolarlık harcama yapılırken, bu yatırımların gelir üretme kapasitesi tartışma konusu olmaya devam ediyor.

Eleştirel yaklaşan piyasa katılımcıları, yapay zeka şirketlerinin iş modelinin düzenli ve güçlü sonuçlar üretip üretemeyeceğinin henüz netleşmediğini düşünüyor. Sektördeki artan karmaşıklık da ayrı bir risk başlığı oluşturuyor. Bazı teknoloji şirketleri yapay zeka geliştiricilerine milyarlarca dolar ayırırken, bu geliştiriciler de önemli ölçüde bilişim altyapısı ve hizmet alımı yapıyor. Böylece sektör içinde iç içe geçmiş bir yatırım döngüsü oluşuyor.

Ju, yatırımcıların yapay zeka hisselerine kaynak yaratmak için Bitcoin sattığını, değerleme kaygılarının artmasıyla birlikte bu akışın tersine dönebileceğini ifade etti.

Dot com dönemi benzetmesi

Yapay zeka çevresinde oluşan iyimserlik, birçok açıdan 1990’ların sonundaki dot com dönemini hatırlatıyor. O dönemde de spekülatif sermaye hızla büyümüş, ardından sert kayıplar yaşanmıştı. Buna karşın internet teknolojisi ekonomik dönüşüm üretmeye devam etmişti.

Benzer bir çerçevede, yapay zeka alanında yaşanabilecek olası bir balon sönmesi de teknolojinin tamamen etkisini yitireceği anlamına gelmiyor. Tartışma daha çok mevcut değerlemelerin sürdürülebilir olup olmadığı ve yatırımların ne ölçüde kalıcı gelir yaratabileceği üzerinde yoğunlaşıyor.

Ju’nun değerlendirmesi, Bitcoin ile yapay zeka hisseleri arasında zorunlu bir birlikte hareket beklentisinin zayıf kaldığına işaret ediyor. Bu yaklaşım, teknoloji hisselerindeki olası bir sarsıntının kripto piyasasında aynı ölçekte bir etki üretmeyebileceği görüşünü öne çıkarıyor.