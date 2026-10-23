Bitcoin 84 bin dolardan döndü, XMR yükselişini korudu

Kripto para piyasasında günün öne çıkan hareketleri Monero, Stellar, Bitcoin ve Hyperliquid tarafında görüldü. Monero yükselişini sürdürürken Stellar zayıf görünümünü korudu. Bitcoin 84 bin dolar bölgesinden geri çekildi, Hyperliquid ise kısa vadede kritik bir eşikte işlem gördü.

Monero yükselişini sürdürdü

Monero 629 dolar civarında işlem gördü. Gün içinde 604 dolar ile 656 dolar arasında hareket eden XMR, temmuzdaki 300 dolar civarındaki dip seviyesinin ardından iki kattan fazla yükseldi. Fiyatın eylül zirvesi olarak öne çıkan 635 dolar bölgesinin üzerine taşınması, alım yönlü eğilimin sürdüğüne işaret etti.

Gün içindeki 656 dolar denemesi sonrası gelen geri çekilme, bu bölgede satışların sürdüğünü gösterdi. Buna rağmen kısa ve uzun vadeli hareketli ortalamaların tamamı fiyatın altında kaldı. Bu tablo, yükselişin teknik olarak halen güçlü olduğunu ortaya koydu. Olası geri çekilmelerde 565 ile 540 dolar aralığı ilk önemli talep bölgesi olarak öne çıktı.

Monero’da 635 dolar üzerinde kalıcılık sağlanması halinde yükseliş yapısının korunması beklenirken, bu seviyenin altına dönüş kırılmanın zayıflamasına yol açabilir.

Göreceli güç endeksi 70 seviyesine yaklaştı. Bu da yükselişin güçlü olduğunu ancak kısa süreli bir soluklanma ihtimalinin arttığını gösterdi. Yukarı yönde 656 doların aşılması halinde 700 dolar seviyesi, daha yukarıda ise ocak ayındaki 800 dolar zirvesi izleniyor.

Stellar baskı altında kaldı

Stellar 0,1777 dolar civarında işlem gördü ve 0,18 doların altında kaldı. Eylül sonundaki yaklaşık 0,237 dolar seviyesinden bu yana yaşanan geri çekilme yüzde 25’e ulaştı. XLM’nin tüm ana hareketli ortalamaların altına inmesi, satış baskısının sürdüğünü gösterdi.

0,19 ile 0,196 dolar aralığı kısa vadede güçlü bir bariyer haline geldi. Aşağıda ise 0,172 dolar seviyesi ilk destek konumunda bulunuyor. Fiyatın bu seviyeye yalnızca yaklaşık yüzde 3 mesafede olması, aşağı yönlü riskin sürdüğüne işaret etti. 0,172 doların kaybedilmesi halinde 0,17 dolar ve ardından 0,1525 dolar gündeme gelebilir.

RSI göstergesinin 38 civarında seyretmesi, satıcıların üstünlüğünü koruduğunu ortaya koydu. İşlem hacmindeki zayıflık da toparlanma girişimlerinin sınırlı kalmasına neden oldu.

Bitcoin ve Hyperliquid kritik bölgede

Bitcoin 81.500 dolar civarında işlem gördü. Gün içinde 84.294 dolara kadar yükselen BTC, daha sonra 81.483 dolara kadar geriledi. Bu hareket, 84 bin dolar üzerindeki satışların sürdüğünü gösterdi. Eylül ortasından bu yana 80 bin ile 87 bin dolar arasında geniş bir bantta hareket eden Bitcoin, yeniden bandın alt sınırına yaklaştı.

Kısa vadeli ortalamaların 80.800 ile 82.500 dolar arasında kümelenmesi, bu bölgeyi ilk savunma hattı haline getirdi. 80 bin doların altındaki günlük kapanışlar, 77 bin ile 76 bin dolar aralığına doğru yeni bir geri çekilmeyi gündeme taşıyabilir. Buna karşılık 84.300 doların geri alınması durumunda 87 bin dolar bölgesi yeniden test edilebilir.

Bitcoin’de 80 bin dolar seviyesi korunursa mevcut bant hareketi sürebilir, bu seviyenin altı ise satış baskısını artırabilir.

Hyperliquid ekosisteminin yerel varlığı HYPE ise 78,17 dolar civarında işlem gördü. Eylül sonundaki 98 dolar tepesine göre yaklaşık yüzde 20 gerileyen varlık, 77,60 dolar civarındaki kısa vadeli destek bölgesini yeniden test etti. Son haftalarda oluşan daha düşük zirveler, kısa vadeli görünümde zayıflamaya işaret etti. 77,60 doların altına sarkılması halinde 75 dolar, ardından 65,50 dolar bölgesi izlenecek. Yukarı yönde ise 82,50 doların aşılması kısa vadeli görünümü toparlayabilir.