Stellar (XLM)

Bitcoin 84 bin dolardan döndü, XMR yükselişini korudu

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Bitcoin 84 bin dolardan geri döndü ve 81.500 dolar civarına çekildi.
  • 📉 $XRP yerine piyasada bugün XMR güçlenirken XLM ve HYPE zayıf seyretti.
  • 📊 Monero 635 doların üzerinde tutunmaya çalışırken Bitcoin için 80 bin dolar öne çıktı.
Onur Atam
Onur Atam

Kripto para piyasasında günün öne çıkan hareketleri Monero, Stellar, Bitcoin ve Hyperliquid tarafında görüldü. Monero yükselişini sürdürürken Stellar zayıf görünümünü korudu. Bitcoin 84 bin dolar bölgesinden geri çekildi, Hyperliquid ise kısa vadede kritik bir eşikte işlem gördü.

İçindekiler
1 Monero yükselişini sürdürdü
2 Stellar baskı altında kaldı
3 Bitcoin ve Hyperliquid kritik bölgede

Monero yükselişini sürdürdü

Monero 629 dolar civarında işlem gördü. Gün içinde 604 dolar ile 656 dolar arasında hareket eden XMR, temmuzdaki 300 dolar civarındaki dip seviyesinin ardından iki kattan fazla yükseldi. Fiyatın eylül zirvesi olarak öne çıkan 635 dolar bölgesinin üzerine taşınması, alım yönlü eğilimin sürdüğüne işaret etti.

Gün içindeki 656 dolar denemesi sonrası gelen geri çekilme, bu bölgede satışların sürdüğünü gösterdi. Buna rağmen kısa ve uzun vadeli hareketli ortalamaların tamamı fiyatın altında kaldı. Bu tablo, yükselişin teknik olarak halen güçlü olduğunu ortaya koydu. Olası geri çekilmelerde 565 ile 540 dolar aralığı ilk önemli talep bölgesi olarak öne çıktı.

Monero’da 635 dolar üzerinde kalıcılık sağlanması halinde yükseliş yapısının korunması beklenirken, bu seviyenin altına dönüş kırılmanın zayıflamasına yol açabilir.

Göreceli güç endeksi 70 seviyesine yaklaştı. Bu da yükselişin güçlü olduğunu ancak kısa süreli bir soluklanma ihtimalinin arttığını gösterdi. Yukarı yönde 656 doların aşılması halinde 700 dolar seviyesi, daha yukarıda ise ocak ayındaki 800 dolar zirvesi izleniyor.

Stellar baskı altında kaldı

Stellar 0,1777 dolar civarında işlem gördü ve 0,18 doların altında kaldı. Eylül sonundaki yaklaşık 0,237 dolar seviyesinden bu yana yaşanan geri çekilme yüzde 25’e ulaştı. XLM’nin tüm ana hareketli ortalamaların altına inmesi, satış baskısının sürdüğünü gösterdi.

0,19 ile 0,196 dolar aralığı kısa vadede güçlü bir bariyer haline geldi. Aşağıda ise 0,172 dolar seviyesi ilk destek konumunda bulunuyor. Fiyatın bu seviyeye yalnızca yaklaşık yüzde 3 mesafede olması, aşağı yönlü riskin sürdüğüne işaret etti. 0,172 doların kaybedilmesi halinde 0,17 dolar ve ardından 0,1525 dolar gündeme gelebilir.

RSI göstergesinin 38 civarında seyretmesi, satıcıların üstünlüğünü koruduğunu ortaya koydu. İşlem hacmindeki zayıflık da toparlanma girişimlerinin sınırlı kalmasına neden oldu.

Bitcoin ve Hyperliquid kritik bölgede

Bitcoin 81.500 dolar civarında işlem gördü. Gün içinde 84.294 dolara kadar yükselen BTC, daha sonra 81.483 dolara kadar geriledi. Bu hareket, 84 bin dolar üzerindeki satışların sürdüğünü gösterdi. Eylül ortasından bu yana 80 bin ile 87 bin dolar arasında geniş bir bantta hareket eden Bitcoin, yeniden bandın alt sınırına yaklaştı.

Kısa vadeli ortalamaların 80.800 ile 82.500 dolar arasında kümelenmesi, bu bölgeyi ilk savunma hattı haline getirdi. 80 bin doların altındaki günlük kapanışlar, 77 bin ile 76 bin dolar aralığına doğru yeni bir geri çekilmeyi gündeme taşıyabilir. Buna karşılık 84.300 doların geri alınması durumunda 87 bin dolar bölgesi yeniden test edilebilir.

Bitcoin’de 80 bin dolar seviyesi korunursa mevcut bant hareketi sürebilir, bu seviyenin altı ise satış baskısını artırabilir.

Hyperliquid ekosisteminin yerel varlığı HYPE ise 78,17 dolar civarında işlem gördü. Eylül sonundaki 98 dolar tepesine göre yaklaşık yüzde 20 gerileyen varlık, 77,60 dolar civarındaki kısa vadeli destek bölgesini yeniden test etti. Son haftalarda oluşan daha düşük zirveler, kısa vadeli görünümde zayıflamaya işaret etti. 77,60 doların altına sarkılması halinde 75 dolar, ardından 65,50 dolar bölgesi izlenecek. Yukarı yönde ise 82,50 doların aşılması kısa vadeli görünümü toparlayabilir.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Stellar, kuantuma dayanıklı imza planı için kasım takvimini açıkladı

Stellar, Bell güncellemesiyle yeni adres yapısına geçecek

DTCC, 30 trilyon dolarlık varlık için tokenizasyon erişimini açacak

Stellar ağında işlem ücreti düşerken günlük işlem sayısı 12 milyona çıktı

Stellar’da satış baskısı arttı, XLM 0,20 dolar eşiğine geriledi

Stellar ağında kilitli varlık değeri rekor kırdı

Altcoin rallisinde borsa girişleri arttı, satış baskısı riski büyüdü

Bu Haberi Paylaş
Onur Atam
By Onur Atam
Takip Et:
Avukat olan yazarın başlıca çalışma alanları Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku’dur. İnternet teknolojileri, kripto para ekosistemi, blockchain uygulamaları ve yeni nesil finansal teknolojiler ilgi alanları arasında yer almaktadır.Dijital varlıklar, kripto para düzenlemeleri, fintech uygulamaları, elektronik ticaret, veri güvenliği ve teknolojinin hukukla kesiştiği alanlardaki gelişmeleri yakından takip etmektedir. Hukuki perspektifiyle kripto para ve finans teknolojileri alanındaki güncel gelişmeleri anlaşılır biçimde değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
Bir Önceki Yazı CryptoQuant CEO’su, AI balonunun Bitcoin’i sınırlı etkileyeceğini söyledi
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

CryptoQuant CEO’su, AI balonunun Bitcoin’i sınırlı etkileyeceğini söyledi
BITCOIN (BTC)
Suudi Arabistan bağlantılı banka, Strategy’de 3,04 milyon dolarlık pay açıkladı
BITCOIN (BTC)
Tokenleştirilmiş Hisse
ETH ETH
SOL SOL
BSC BSC
Robinhood ROBINHOOD
ÖDE
USDT USDT
AL
AAPL AAPL
Lost your password?