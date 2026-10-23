XRPL doğrulayıcısı, ağ benimsenmesinin XRP’ye dolaylı etki ettiğini açıkladı

XRP Ledger doğrulayıcılarından Vet, XRPL ekosistemindeki büyümenin XRP ile doğrudan ilgisiz olduğu yönündeki yaygın görüşe karşı çıktı. Vet, ağda tokenizasyonun artmasının ya da kurumsal entegrasyonların çoğalmasının, XRP fiyatında her zaman anlık ve aynı ölçüde bir karşılık üretmeyebileceğini söyledi.

XRP’nin ağ içindeki rolü

Vet, XRP’nin XRPL içinde sınırlı bir işleve sahip olduğu yönündeki değerlendirmelerin, defterin çalışma yapısının yeterince anlaşılmamasından kaynaklandığını belirtti. XRPL’nin 2012’den bu yana çok varlıklı bir defter olarak çalıştığını hatırlatan doğrulayıcı, XRP’nin özellikle ağ içi likidite akışında özel bir konumda bulunduğunu ifade etti.

XRP Ledger 2012’den bu yana çok varlıklı bir yapı sunuyor. XRP ise rezervler, hesap gereklilikleri ve işlem ücretlerinin yanında, merkeziyetsiz borsadaki varlıklar arasında köprü likiditesi sağlamada özel bir rol üstleniyor.

Bu çerçevede XRP, XRPL üzerindeki merkeziyetsiz borsada iki farklı varlık arasında işlem yapılırken ara varlık olarak kullanılabiliyor. Bu mekanizma, özellikle doğrudan işlem çifti bulunmayan varlıklarda likiditenin tamamlanmasına yardımcı oluyor.

Mini sözlük: Otomatik köprüleme, iki varlık arasında doğrudan yeterli emir veya likidite olmadığında üçüncü bir varlığın ara geçiş için kullanılmasıdır. XRPL’de bu rolde XRP kullanılabilir ve işlemlerin daha verimli yönlendirilmesine katkı sağlayabilir.

Karşı taraf riski tartışması

Vet’e göre XRP’nin ağdaki önemini yalnızca likidite, işlem ücreti veya hesap rezervi gibi başlıklara indirgemek eksik kalıyor. XRP’nin, ağ üzerindeki tek yerel varlık olması nedeniyle karşı taraf riski taşımadığı, nötr bir yapıda bulunduğu ve dondurulamadığı vurgulandı.

Vet, XRP’nin ağdaki tek yerel varlık olduğunu, herhangi bir kişi ya da kuruma karşı alacak niteliği taşımadığını, bu nedenle nötr kaldığını ve dondurulamadığını aktarıyor.

İhraç edilmiş tokenlerde ise bir karşı taraf bulunabiliyor ve bazı teknik ya da idari yetkiler devreye girebiliyor. Vet, bu farkın XRP’yi ağ içindeki diğer varlıklardan ayıran temel unsurlardan biri olduğunu savundu.

Fiyat ile kullanım arasındaki ilişki

Vet, XRP fiyatının neden ağdaki her yeni gelişmeyle birlikte hemen yükselmediğine dair sorulara da yanıt verdi. Ona göre yeni tokenizasyon süreçleri veya kurumsal entegrasyonlar, yerel varlığın fiyatında otomatik ve anında artış anlamına gelmiyor.

Önceliğin ağın benimsenmesi, kullanım alanlarının genişlemesi ve kabulünün artması olması gerektiğini belirten Vet, fiyat hareketinin bunun ardından gelebilecek ikincil bir sonuç olarak görülmesi gerektiğini ifade etti. Ağın ekonomik değer üretmesi halinde, bunun zaman içinde XRP’ye de yansıyabileceğini söyledi.

Vet, XRPL’nin daha geniş ölçekte kullanılması halinde yerel varlığın değerinin bundan dolaylı biçimde etkilenebileceği görüşünü dile getirdi. Bu yaklaşım, fiyat ile kullanım arasında bire bir ve anlık bağ arayan beklentilere karşı daha uzun vadeli bir çerçeve sunuyor.