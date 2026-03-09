Winvest — Bitcoin investment
Nigel Farage’ın Stack BTC’ye Ortak Olması Kripto Siyasetine Yeni Boyut Katıyor

Özet

  • Nigel Farage, İngiltere merkezli Stack BTC’nin yüzde 6’dan fazla hissesini satın aldı.
  • Stack BTC şirketi, kurumsal Bitcoin rezerv yönetiminde güvenli çözümler sunuyor.
  • Reform UK’nin lideri olan Farage, kripto bağışlar ve siyaset bağlantısıyla öne çıkıyor.
Birleşik Krallık’ta Reform UK partisinin lideri olan Nigel Farage, İngiltere’nin önde gelen kripto para şirketlerinden Stack BTC’ye ortak oldu. Stack BTC, eski Maliye Bakanı Kwasi Kwarteng’in yönettiği ve kurumların Bitcoin rezervlerini yönetmelerine katkı sağlayan bir şirket olarak biliniyor.

İçindekiler
1 Farage’ın Bitcoin’e Yaklaşımı ve Siyasi Yansımaları
2 Stack BTC’nin Bitcoin Rezerv Yönetimindeki Pozisyonu

Farage’ın Bitcoin’e Yaklaşımı ve Siyasi Yansımaları

Nigel Farage, kendi medya şirketi Thorn In The Side aracılığıyla Stack BTC’ye yaklaşık 215 bin sterlin yatırım yaptı. Bu yatırım, Farage’a şirketin yüzde 6,3 oranında ortağı olma fırsatı verdi. Stack BTC’nin yürüttüğü sermaye artırımı kapsamında gerçekleşen bu hamle, yalnızca Farage’ın değil, Blockchain.com gibi sektörün önemli aktörlerinin de katılımıyla dikkat çekti.

Farage, uzun süredir İngiltere’de Bitcoin’in benimsenmesini destekleyen az sayıdaki siyasi figür arasında yer alıyor. Açıklamalarında, İngiltere’nin finans dünyasında tarihi bir merkez olduğunu ve ülkenin kripto sektöründe de öncü rol hedeflemesi gerektiğini belirtti.

Londra ve İngiltere’nin küresel finansın merkezi olduğunu ve ülkenin kripto sektörü için küresel merkez olmayı hedeflemesi gerektiğini ifade etti.

Farage, Mayıs 2025’te Las Vegas’ta düzenlenecek Bitcoin 2025 konferansında, Başbakan olması halinde İngiltere Merkez Bankası bünyesinde Bitcoin rezervi oluşturma ve bu alana uygun yasalar hazırlama sözü verdi. Kendi partisi Reform UK, Avrupa’da Bitcoin bağışları kabul eden ilk siyasi oluşum olarak da kripto bağış altyapısını yeniledi.

Parti, İngiltere merkezli ödeme şirketi Radom ile yaptığı iş birliği sayesinde yeni nesil destekçilere ulaşmayı hedefliyor. Farage ayrıca, devletin Bitcoin’i, teknoloji ve finansal altyapı yatırımları kapsamında egemen varlık enstrümanı olarak değerlendirebileceğini savunuyor.

Reform UK, dijital varlık alanında etkili yatırımlarıyla tanınan Christopher Harborne’un da önemli finansal destekçileri arasında yer alıyor. Harborne, kripto ve teknoloji yatırımlarında tecrübeli bir şirket yöneticisi olarak partinin kaynaklarını güçlendiren isimlerden biri.

Stack BTC’nin Bitcoin Rezerv Yönetimindeki Pozisyonu

Stack BTC özellikle kurumsal yatırımcılara ve şirketlere yönelik Bitcoin rezerv yönetimi, güvenli saklama yöntemleri ve risk süreçleri gibi alanlarda hizmet sunuyor. Şirketin misyonu, firmaların Bitcoin’i kurumsal hazinelerinde daha aktif ve güvenli şekilde değerlendirmesi için gereken altyapı ve danışmanlığı sağlamak.

Farage’ın şirkete ortaklığı, Stack BTC’nin İngiltere’de daha fazla şirketin Bitcoin’i resmi varlık olarak benimsemesini mümkün kılacak girişimlerine katkı sağlaması açısından önem taşıyor.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
