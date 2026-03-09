Kripto Sektöründe Girişim Yatırımları Geçen Hafta 138 Milyon Doları Aştı

Kripto para sektöründe geçen hafta, girişim sermayesi yatırımları belirgin bir şekilde belli başlı şirketlerde yoğunlaştı. Yatırımlar özellikle ödeme altyapıları ve düzenlenmiş finansal ürünlere odaklanırken, toplam yatırım tutarı 138 milyon dolara ulaştı.

Ödemeler ve Altyapı Şirketleri Yatırımda Öne Çıktı

Hafta boyunca en yüksek yatırım tutarına ulaşan şirket ARQ oldu. Kısa süre önce DolarApp isminden ARQ’ye dönüşen şirket, özellikle Latin Amerika gibi geleneksel bankacılık ile dolar erişiminin sınırlı olduğu pazarlarda faaliyet gösteriyor ve ödeme hizmetleri ile neobankacılık alanına odaklanıyor. ParaFi Capital ve Founders Fund’dan sağlanan 70 milyon dolarlık fon, şirketin pazar hedeflerinin daha da genişlediğini gösteriyor.

Bir diğer dikkat çeken yatırım ise Crossover Markets Group’a yapıldı. Dünya genelinde büyük bir elektronik tahvil alım satım platformu olan Tradeweb’in katıldığı Seri B turunda Crossover Markets Group, 31 milyon dolar topladı. Şirketin sadece ödeme altyapısına odaklandığı belirtiliyor.

Toplam 138 milyon dolarlık yatırımın 101 milyon doları yalnızca bu iki şirket tarafından çekildi. Geriye kalan miktar ise altı farklı girişim arasında paylaşıldı.

Listenin devamında QFEX, Cyclops, Utexo gibi şirketler var. QFEX, kripto türev ürünlerinden perpetual işlemlere yönelik altyapı çalışmaları için, General Catalyst’in desteğiyle tohum yatırım turunda 9,5 milyon dolar topladı. Utexo ve Cyclops ise ödeme ve gizlilik odaklı çözümleriyle öne çıktı. Akave ise Filecoin ve IPFS ekosistemine yakınlığıyla bilinen Protocol Labs’in desteğiyle bulut hizmetlerine yönelik 6,65 milyon dolar yatırım aldı.

Kurumların Stratejik Yaklaşımı ve Sektörel Dağılım

Yatırımların sektörel dağılımına bakıldığında ödemeler ve finansal altyapının açık bir şekilde ön planda olduğu görülüyor. ARQ, Crossover Markets Group, Cyclops ve Utexo’nun toplamda elde ettiği yatırımlar, ödeme sektörünün kurumsal yatırımcılardan ciddi ilgi gördüğünü gösteriyor. Kurumsal yatırımcıların, regülasyon sürecinin sonuna yaklaşan kripto sektöründeki yeni dalgayı yakalamaya çalıştığı düşünülüyor.

Perpetual işlemler alanında faaliyet gösteren QFEX’in General Catalyst gibi geleneksel bir yatırımcıdan destek görmesi, bu segmentteki düzenleyici belirsizliğe karşın, gelecekte netlik beklentisiyle erken bir pozisyon alındığını işaret ediyor. Bunun dışında, MarsCat’a yapılan 3 milyon dolarlık yatırım ise sosyal ağ ve gizlilik odağında, Animoca Brands ve CGV FoF gibi stratejik ortaklardan geldi ancak yatırımların büyük kısmı ödeme ve altyapı odaklı şirketlere yöneldi.

Yatırımların Odağı ve Kurumsal Para Girişi

Haftanın toplam hacmi büyük bir yükselişe işaret etmese de, pazarın nereye doğru gelişim göstereceğine dair net ipuçları sunuyor. Founders Fund, Tradeweb, General Catalyst ve ParaFi gibi yatırımcıların ödemeler ve altyapı şirketlerinde yoğunlaştığı gözlemleniyor. Bu durumun, kurumsal paranın regülasyon öncesi pozisyon aldığına dair bir işaret olduğu ifade ediliyor.

Kripto sektöründe spekülatif ve yaygın yatırımların aksine, son haftada yatırımlar belli başlı ve stratejik alanlara yöneldi. Özellikle ödeme sistemleri, finansal altyapı, regüle edilmeye açık türev işlemler ve gizlilik temelli sosyal platformlar öne çıktı. Kurumsal yatırımcıların tercihi, sektörün temel taşlarının inşasına yönelik orta ve uzun vadeli bir bakışın işareti olarak yorumlanıyor.