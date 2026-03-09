9 Mart Kurumsal Kripto Para Raporu, Bitcoin ve Altcoinler

Geride bıraktığımız hafta İran gerilimi nedeniyle sık yaşamadığımız bir dönemdi ancak kripto paralar nispeten güçlü kaldı. Bu geceki petrol dalgalanması kriptoyu bir nebze etkilese de şimdilik ciddi düşüş yok. Peki kurumsal yatırımcılarda son durum ne? Bitcoin ve altcoin ETF, ETP ürünlerine ilgi devam ediyor mu? Bunun da cevabı CoinShares raporunda.

Kurumsal Kripto Para Raporu

Her hafta CoinShares kripto para yatırım ürünlerindeki hareketleri derliyor ve kurumsal eğilim ortaya çıkıyor. Bitcoin ETF ürünlerindeki istikrarlı satışların ardından burada toparlanma olduğundan bahsetmiştik. Bitcoin 521 milyon dolarlık net girişle kripto yatırım ürünlerindeki neredeyse tüm girişi temsil ediyor.

İran krizi Bitcoin için destekleyici oldu ve haftanın ilk üç gününde 1,44 milyar dolarlık güçlü giriş gördük. Ancak, haftanın ilerleyen günlerinde, istihdan verilerinin beklentilerin çok altında gelmesine rağmen, Perşembe ve Cuma günleri 829 milyon dolarlık çıkış yaşandı. Bu satışlar hafta başındaki girişlerin etkisini törpüledi.

Sorun muhtemelen istihdamdaki daralmaya rağmen petrol fiyatındaki artışın enflasyonu besleme riskinin birbirini nötrlüyor oluşu. Hatta petrol kaynaklı enflasyon riski ağır basıyor çünkü ABD zaten yapışkan enflasyonla mücadele ediyor.

Avrupa, Asya ve Kanada’daki yatırımcılar satış yaparken ABD yatırımcılar iştahlıydı. Bitcoin’in 5 ay sonra ilk defa 2 hafta üst üste net giriş görmesi bu haftaki rakamların önemini artırdı. Özellikle ABD verileri ve İran cephesindeki gelişmelerin ortasında kripto paralar için son derece hareketli bir dönemden geçeceğiz.

Altcoinlerde Son Durum

Ethereum (ETH) geçen sene Temmuz ayındaki güçlü girişlerin ardından uzun süredir adeta kaderine terkedildi. 2025 girişleri tersine dönmese de bu yıl net satış yılı olmaya devam ediyor.

Ripple (XRP) yıllıkta 123 milyon dolar giriş yaşasa da geride bıraktığımız haftada 30,3 milyon dolar satış yaşadı. Bu durum kripto para kışının daha uzun süre devam etme riskinin fiyatlaması olabilir çünkü Şubat itibariyle birçok kripto şirketinin de artık pes edip iflas duyurduğunu gördük.

Solana (SOL) 14,6 milyon dolar giriş yaşadı ve yıllık toplam giriş 170 milyon doları aştı. Short Bitcoin ürünlerine girişler devam ediyor ve İran gündemiyle bağlantılı bir eğilim. LTC ürünleri hacimsiz, LINK Coin ise zayıf da olsa istikrarlı girişler görüyor.