Kripto Para

ABD Piyasaları ve Kripto Paralar 9 Mart Son Durum

Özet

  • 2022 yılından bugüne ilk defa üç haneli fiyata ulaşan petrol hisse senetlerini aşağı çekti.
  • S&P 500 vadeli işlemleri %1 düştü. G7 enerji bakanlarının Salı günü toplanacak olması petroldeki volatiliteyi şimdilik dizginledi.
  • 18:00’da NY Fed enflasyon beklentilerini paylaşacak. 22:30’da Trump’ın yuvarlak masa toplantısı var ancak basına kapalı olacak. 23:30’da Trump Cumhuriyetçi Üyeler Konferansında konuşacak.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Bugün itibariyle ABD hisse senedi piyasaları 16:30’da açılıyor yani volatilite artık bu saatte başlayacak. Peki hisse senetlerinde son durum ne? Kripto paralar piyasa açılışından nasıl etkilenecek? Orta Doğu’daki çatışma enerji piyasalarında daha fazla türbülansa neden olduğu için petrol 120 dolara dayanırken Asya piyasaları bundan olumsuz etkilendi.

İçindekiler
1 ABD Piyasaları ve Kripto
2 Önemli Gelişmeler, Takvim

ABD Piyasaları ve Kripto

2022 yılından bugüne ilk defa üç haneli fiyata ulaşan petrol hisse senetlerini aşağı çekti. ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının durulması beklenmiyor ve bu durum daha fazla stratejik noktaya saldırı endişesini besliyor. Artık petrol rafineleri vurulmaya başlandı ve günden güne kırmızı çizgiler yok olup gidiyor.

S&P 500 vadeli işlemleri %1 düştü. Körfez üreticilerinin üretimini azaltması üzerine Brent %12 artışla varil başına 104 dolara yükseldi, bu da enflasyon şoku endişelerini artırdı. Petrol fiyatlarındaki artış ve tahvil ve hisse senetlerindeki kayıplar başlangıçta daha şiddetliydi, ancak G7 maliye bakanlarının bu durumlar için hazır tutulan rezervleri kullanmayı değerlendireceği haberi biraz olsun ortalığı sakinleştirdi.

Avrupa’nın Stoxx 50 endeksi, Şubat ayındaki zirvesinden %10’un üzerinde düşüşle düzeltme eşiğine geldi. Bitcoin 68 bin doları korusa da ABD vadelilerinin negatifte kalması onu ilerleyen saatlerde aşağı çekebilir.

Bitmine Immersion Technologies, geçtiğimiz hafta 60.976 ETH daha aldığını açıkladı. Strategy de bugün milyar dolarlık alım duyurmuştu. Şimdi bu haberlerin fiyatlar üzerinde ciddi bir etkisi yok.

Önemli Gelişmeler, Takvim

18:00’da NY Fed enflasyon beklentilerini paylaşacak. 22:30’da Trump’ın yuvarlak masa toplantısı var ancak basına kapalı olacak. 23:30’da Trump Cumhuriyetçi Üyeler Konferansında konuşacak, buradaki açıklamalar yakından izlenecek. Hafta boyunca TÜFE’den PCE raporuna kadar birçok önemli verinin açıklandığını göreceğiz. Bu raporlar 2026 faiz indirim rotasının şekillenmesine yardımcı olacak.

G7 enerji bakanları toplantısı Salı günü yapılacak (Macron yazı hazırlandığı sırada açıkladı) ve petrol yükselişinin durulması önümüzdeki saatler için önemli.

“(Güney) Kıbrıs saldırıya uğradığında, Avrupa da saldırıya uğramış olur. Fransa’nın Akdeniz, Kızıldeniz ve Hürmüz Boğazı’na konuşlandıracağı güçler arasında sekiz savaş gemisi, bir uçak gemisi ve iki helikopter gemisi yer alacak.

G7 enerji bakanları Salı günü bir araya gelerek durumu görüşecek” – Macron

Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
