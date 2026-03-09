ABD Piyasaları ve Kripto Paralar 9 Mart Son Durum

Bugün itibariyle ABD hisse senedi piyasaları 16:30’da açılıyor yani volatilite artık bu saatte başlayacak. Peki hisse senetlerinde son durum ne? Kripto paralar piyasa açılışından nasıl etkilenecek? Orta Doğu’daki çatışma enerji piyasalarında daha fazla türbülansa neden olduğu için petrol 120 dolara dayanırken Asya piyasaları bundan olumsuz etkilendi.

ABD Piyasaları ve Kripto

2022 yılından bugüne ilk defa üç haneli fiyata ulaşan petrol hisse senetlerini aşağı çekti. ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının durulması beklenmiyor ve bu durum daha fazla stratejik noktaya saldırı endişesini besliyor. Artık petrol rafineleri vurulmaya başlandı ve günden güne kırmızı çizgiler yok olup gidiyor.

S&P 500 vadeli işlemleri %1 düştü. Körfez üreticilerinin üretimini azaltması üzerine Brent %12 artışla varil başına 104 dolara yükseldi, bu da enflasyon şoku endişelerini artırdı. Petrol fiyatlarındaki artış ve tahvil ve hisse senetlerindeki kayıplar başlangıçta daha şiddetliydi, ancak G7 maliye bakanlarının bu durumlar için hazır tutulan rezervleri kullanmayı değerlendireceği haberi biraz olsun ortalığı sakinleştirdi.

Avrupa’nın Stoxx 50 endeksi, Şubat ayındaki zirvesinden %10’un üzerinde düşüşle düzeltme eşiğine geldi. Bitcoin 68 bin doları korusa da ABD vadelilerinin negatifte kalması onu ilerleyen saatlerde aşağı çekebilir.

Bitmine Immersion Technologies, geçtiğimiz hafta 60.976 ETH daha aldığını açıkladı. Strategy de bugün milyar dolarlık alım duyurmuştu. Şimdi bu haberlerin fiyatlar üzerinde ciddi bir etkisi yok.

Önemli Gelişmeler, Takvim

18:00’da NY Fed enflasyon beklentilerini paylaşacak. 22:30’da Trump’ın yuvarlak masa toplantısı var ancak basına kapalı olacak. 23:30’da Trump Cumhuriyetçi Üyeler Konferansında konuşacak, buradaki açıklamalar yakından izlenecek. Hafta boyunca TÜFE’den PCE raporuna kadar birçok önemli verinin açıklandığını göreceğiz. Bu raporlar 2026 faiz indirim rotasının şekillenmesine yardımcı olacak.

G7 enerji bakanları toplantısı Salı günü yapılacak (Macron yazı hazırlandığı sırada açıkladı) ve petrol yükselişinin durulması önümüzdeki saatler için önemli.