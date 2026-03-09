Bitcoin 66.000 Doların Altına Gerilerken Petrol Fiyatlarındaki Yükseliş Piyasaları Baskılıyor

Kripto para piyasasında, Bitcoin fiyatında yaşanan sert geri çekilme dikkat çekiyor. Haftanın ilk işlem gününde BTC fiyatı kısa süreliğine 66.010 dolara kadar geriledi. Son günlerde Orta Doğu’da artan jeopolitik gerilimlerin kripto varlıklar üzerindeki etkisi bu hareketi tetikledi. Aynı gün ham petrol fiyatları varil başına 110 dolar eşiğini aşarak yüzde 30’a yakın yükseliş kaydetti. Petrol fiyatlarındaki oynaklık, küresel riskli varlık piyasalarında dalgalanmayı artırıyor.

Risk Algısı Yükseliyor: Bitcoin ve Hisse Senetleri Yeniden Paralel Hareket Ediyor

Bitcoin ile hisse senetleri arasındaki korelasyon son günlerde belirgin şekilde güçlendi. Petrol fiyatlarındaki hızlı yükseliş Asya piyasalarında da sert satışlara yol açtı. Japonya’nın Nikkei endeksi yüzde 7, Güney Kore’nin KOSPI endeksi ise yüzde 6 oranında düşüş yaşadı. Kurumsal yatırımcılar da riskten kaçınmaya başladı ve geçtiğimiz hafta Bitcoin ETF’lerinden toplamda 576,6 milyon dolarlık net çıkış gerçekleşti.

Bu sert satış dalgası, hem kripto hem de geleneksel piyasalarda satış baskısını artırdı. Tahvil piyasasındaki sinyaller ise makro risklerin devam ettiğini gösteriyor. Analistler, risk iştahındaki bu düşüş devam ederse, Bitcoin’in hisse senetlerinden bağımsız hareket etmekte zorlanabileceğini belirtiyor.

Teknik Görünüm: Kritik Desteklerde Fiyat Hareketleri

Teknik analiz, Bitcoin’in 70.000 dolar seviyesinin altına gerileyerek önemli destek noktalarını test ettiğini ortaya koyuyor. Şu anda fiyat 66.000 dolara yakın seyrediyor. Bu düşüş, BTC’yi kısa bir süre önceki yükseliş öncesi seviyelere geri taşıdı.

Satıcılı seyrin devam etmesi halinde, fiyatın 62.300 doların altına inmesi durumunda Fibonacci destekleri olan 56.800 ve 52.300 dolar seviyeleri gündeme gelebilir. 50 günlük hareketli ortalama ise 77.200 dolarda bulunuyor ve güçlü bir direnç olarak çalışıyor.

Zincir üstü verilere göre ise borsalardaki Bitcoin miktarında düşüş izleniyor. Uzun vadeli yatırımcıların bu seviyelerden satışa yanaşmaması, azalan arz ile birlikte olası bir aşağı hareketi sınırlayabilir.

Düşüş eğiliminin geçersiz sayılması ve yükselişin tekrar başlaması için; fiyatın 72.600 dolar seviyesini ve 50 günlük hareketli ortalamayı aşması gerektiği ifade ediliyor.

Petrol Yükselişi ve Fed Beklentileri

Petrol fiyatlarındaki hızlı yükseliş, enflasyon beklentilerinin yeniden gündeme gelmesine yol açtı. Son bir ayda ham petrol fiyatlarındaki artış yüzde 72’ye ulaştı. Piyasalarda, yükselen enerji maliyetlerinin tüketici fiyatlarını artırabileceği konuşuluyor. Bu tablo, ABD Merkez Bankası’nın politika faizlerini uzun süre yüksek tutabileceği beklentisini güçlendiriyor.

Donald Trump, petrol fiyatlarındaki artışı “çok küçük bir bedel” olarak nitelendirirken, piyasalarda asıl etkisinin likidite üzerinde hissedildiği aktarılıyor.

Faizlerin yüksek kalma olasılığı, volatiliteyi sınırlayıp yukarı yönlü hareketleri kısıtlıyor. Ayrıca, opsiyon piyasalarında belirsizliğin fiyatlanmaya devam ettiği ifade ediliyor.

Önemli Teknik Düzeyler

Bitcoin’de direnç noktası olarak 72.600 dolar öne çıkıyor. Fiyat bu eşiğin ve 50 günlük hareketli ortalamanın üzerine çıkabilirse yükseliş yeniden güç kazanabilir. Petrolün 110 dolar seviyesinde seyretmesi ise riskli varlıklar üzerinde baskı yaratmaya devam ediyor.

Ana destek bölgesi 60.000 ile 62.300 dolar arasına yoğunlaşırken, bu seviyenin altında kalıcı bir düşüşte bir sonraki talep bölgesi olarak 52.000 dolar gündeme gelebilir.