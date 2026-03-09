Son Dakika: Kaosa Rağmen Dev Kripto Balinası Milyar Dolarlık Alım Açıkladı

Trump göreve geldiğinden bu yana gündem baş döndürücü biçimde yoğun. Onlarca yıldır beklenen İran savaşı bile Trump’ın döneminde çıktı. Üstelik geçen sene tarihin en büyük gümrük tarifeleri devreye alınmıştı. Dünya anormalliğin artık normalleştiği bir evrede ve tüm bu kaosa rağmen kripto devi alımlarına devam ediyor.

Bitcoin Son Dakika

2024 seçim zaferinin ardından devasa alımlar yapan şirket ortalama maliyetini yukarı çekti ve 2025 alımlarıyla 70 bin dolar hızla aşıldı. Şimdi BTC fiyatındaki düşüşü fırsata çeviren Strategy 1,28 milyar dolarlık daha BTC alıp maliyeti dengeliyor. Şirketin tüm bu kaosa rağmen borçlanabiliyor olması ve milyar dolarlık alımları sürdürmesi etkileyici.

17.994 BTC için 1,28 milyar dolar harcayan Strategy yaklaşık 70.946 dolar ortalama maliyetle alım yaptı. 8 Mart 2026 itibarıyla, 738.731 büyüklüğünde rezerviyle şirket 1 milyon hedefine artık daha yakın. Strategy’nin 738.731 BTC için ortalama maliyeti 75.862 dolara gerilemiş durumda.

Strategy MNAV 1,21’in üzerinde ve bu durum daha fazla borçlanmanın önünü açıyor. Tüm Bitcoin arzının %3,4’ünü tek başında elinde tutan şirket 2020 yılından bugüne birikim yapıyor. Saylor geçmiş yıllarda yaptığı açıklamalarda asla Bitcoin satmayacaklarının sözünü vermişti. 2027 yılına kadar şirketin toplamda 84 milyar dolarlık sermaye artırımı hedefi var. Yani daha çok alım haberi göreceğiz.