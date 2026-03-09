Winvest — Bitcoin investment
BITCOIN (BTC)

Son Dakika: Kaosa Rağmen Dev Kripto Balinası Milyar Dolarlık Alım Açıkladı

Özet

  • 17.994 BTC için 1,28 milyar dolar harcayan Strategy yaklaşık 70.946 dolar ortalama maliyetle alım yaptı.
  • Strategy MNAV 1,21’in üzerinde ve bu durum daha fazla borçlanmanın önünü açıyor.
  • 2027 yılına kadar şirketin toplamda 84 milyar dolarlık sermaye artırımı hedefi var.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Trump göreve geldiğinden bu yana gündem baş döndürücü biçimde yoğun. Onlarca yıldır beklenen İran savaşı bile Trump’ın döneminde çıktı. Üstelik geçen sene tarihin en büyük gümrük tarifeleri devreye alınmıştı. Dünya anormalliğin artık normalleştiği bir evrede ve tüm bu kaosa rağmen kripto devi alımlarına devam ediyor.

Bitcoin Son Dakika

2024 seçim zaferinin ardından devasa alımlar yapan şirket ortalama maliyetini yukarı çekti ve 2025 alımlarıyla 70 bin dolar hızla aşıldı. Şimdi BTC fiyatındaki düşüşü fırsata çeviren Strategy 1,28 milyar dolarlık daha BTC alıp maliyeti dengeliyor. Şirketin tüm bu kaosa rağmen borçlanabiliyor olması ve milyar dolarlık alımları sürdürmesi etkileyici.

17.994 BTC için 1,28 milyar dolar harcayan Strategy yaklaşık 70.946 dolar ortalama maliyetle alım yaptı. 8 Mart 2026 itibarıyla, 738.731 büyüklüğünde rezerviyle şirket 1 milyon hedefine artık daha yakın. Strategy’nin 738.731 BTC için ortalama maliyeti 75.862 dolara gerilemiş durumda.

Strategy MNAV 1,21’in üzerinde ve bu durum daha fazla borçlanmanın önünü açıyor. Tüm Bitcoin arzının %3,4’ünü tek başında elinde tutan şirket 2020 yılından bugüne birikim yapıyor. Saylor geçmiş yıllarda yaptığı açıklamalarda asla Bitcoin satmayacaklarının sözünü vermişti. 2027 yılına kadar şirketin toplamda 84 milyar dolarlık sermaye artırımı hedefi var. Yani daha çok alım haberi göreceğiz.

Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Takip Et:
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
