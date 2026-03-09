ABD Hazine Bakanlığı’nın Kripto Para Mikserlerine Yönelik Tutumunda Dikkat Çeken Değişiklik

ABD Hazine Bakanlığı, Kongre’ye sunduğu 32 sayfalık yeni raporda kripto para mikserlerini yalnızca yasa dışı amaçlarla kullanılan araçlar olarak görmüyor. Bakanlık, önceki yıllarda ortaya koyduğu sert tavırdan farklı olarak, mikserlerin meşru mahremiyet gerekçeleriyle de kullanılabileceğine dikkat çekti. ABD Hazinesi, ülkedeki finansal düzenin gözetiminden sorumlu temel kurumlar arasında önemli bir rol üstleniyor ve bu kurumun raporu, kripto topluluğu ile regülatörler arasındaki tartışmaları yeniden gündeme getirdi.

Mikserler ve Mahremiyet Gerekçeleri

Raporda, blok zincir üzerinde gerçekleşen işlemlerin şeffaf yapısı nedeniyle mikser çözümlerinin bazı kullanıcılar için mahremiyet sağlamak üzere kullanılabileceği vurgulandı. Hem bireylerin kendi finansal geçmişlerini gizli tutmak isteyebileceği hem de şirketlerin ödeme süreçlerini rakiplerinden koruma ihtiyacının bu ihtiyacı doğurduğu belirtildi. Ayrıca kripto paralarla yapılan bağışlar ve rutin alışverişler gibi günlük işlemlerde de gizliliğin korunması önemli bir motivasyon olarak öne çıktı.

Hazine Bakanlığı’nın Teknik Ayrımı

Bakanlık raporunda, merkezi kontrol altında tutulan ve kullanıcı varlıklarını havuzda toplayan saklamalı mikserler ile kullanıcı fonlarının herhangi bir merkezi yapının gözetiminde olmadığı, merkeziyetsiz veya saklamasız mikserler arasında net bir ayrım yapıldı. ABD’de bu teknolojilerle ilgili hukuki tartışmalar uzun süredir sürerken, merkeziyetsiz protokollerin yasal çerçevede nasıl değerlendirileceği konusu hâlâ netlik kazanmış değil. Hazine Bakanlığı’nın bu ayrımı resmi raporda belirtmesi dikkat çekti.

Öte yandan, raporda saklamasız mikserlerle ilgili yeni bir kısıtlama önerisi sunulmadı ve geçen yıl tartışma yaratan bazı kayıt tutma zorunluluklarının da şimdilik hayata geçirilmediği görüldü. Bu noktada, düzenleyici metnin kapsamadığı noktaların da stratejik bir mesaj taşıdığı değerlendiriliyor.

Ulusal Güvenlik Gündemi ve Yeni Önlemler

Yeni rapor, mikserlerin mahremiyet sağlayan yönlerini tanımasına rağmen, yasa dışı faaliyetlere karşı duyulan endişelerde geri adım atmıyor. Özellikle Kuzey Kore’ye bağlı grupların son dönemde kripto varlık hırsızlıklarında mikserleri kullanarak 2024–2025 döneminde toplamda 2,8 milyar dolarlık kaynağı izlerini gizleyerek hareket ettirdiği belirtildi. Bu miktarın ulusal güvenlik riskleri kategorisine alındığı ve finansal suç kapsamının ötesine geçtiği ifade ediliyor.

Bakanlık, bu tip faaliyetlerin önlenmesi amacıyla, finans kurumlarına şüpheli dijital varlıkları yasal sorumluluk olmaksızın geçici olarak dondurma yetkisi verecek yeni bir düzenleme önerdi. Bu girişimin, özellikle adli karar ve takip süreçlerinin hızına yetişemeyen durumlar için operasyonel bir çözüm getireceği değerlendiriliyor.

Ayrıca bu yetkinin devreye alınması, şüpheli işlemler tespit edildiğinde varlık aktarımının anında engellenmesini sağlayarak, özellikle devlet destekli kötü niyetli aktörlerin işini zorlaştırmayı amaçlıyor. ABD makamlarının Kuzey Kore merkezli saldırılara özel olarak vurgu yapması, riskin ciddiyetinin altını bir kez daha çizdi.

Bir yandan mahremiyet araçlarının yasal ve teknolojik boyutu vurgulanırken, diğer yandan ulusal güvenlik tehdidi oluşturan aktörlere ve finansal aklama faaliyetlerine karşı takınılan sert tutum devam ediyor. Raporun bu iki yönlü yapısı, ABD’nin düzenleyici yaklaşımında daha temkinli ve çok boyutlu bir çizgi benimsediğini gösteriyor.

Tüm bu gelişmelere rağmen, mevcut düzenleyici çerçevenin merkeziyetsiz protokol geliştiricileri açısından nasıl netleşeceği ya da bu yaklaşımın kalıcı bir politika değişikliği getirip getirmeyeceği konusu şimdilik açık bırakıldı.