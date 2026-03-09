Kripto Piyasalarda RWA Döngü Stratejisine Yönelik İlgi Artıyor

Tokenlaştırılmış gerçek dünya varlıkları üzerinden sunulan döngüsel gelir stratejileri, merkeziyetsiz finans dünyasında son dönemde öne çıkan konular arasında yer alıyor. Yatırımcılar, sabit getirili varlıkların DeFi’de teminat olarak kullanılmasıyla daha yüksek getiri elde etmenin yollarını araştırırken, bu yöntemler özellikle borçlanma maliyetlerinin düşük kalmasıyla daha cazip hale geliyor.

RWA Döngü Stratejisinin İşleyişi ve Platformlar

RWA döngü stratejisinde kullanıcılar, tokenlaştırılmış devlet tahvili veya kredi benzeri varlıkları teminat olarak gösterip sabit fiyatlı kripto para ödünç alıyor. Alınan stabilcoin tekrar değerlendiriliyor ve yeni bir teminat döngüsü başlatılarak getiri oranı başlangıç seviyesinin üzerine çıkarılıyor. Taban yüzde 8 civarı bir gelir, kaldıraca bağlı olarak yüzde 15-20 aralığına ulaştırılabiliyor. Döngü mekanizmasını otomatik yöneten Kamino ve PRIME gibi platformlar, işlemleri kullanıcının müdahalesine gerek kalmadan sürdürebiliyor. Ancak likidite riski, akıllı kontrat güvenliği, fiyat sapmaları ve teminat tasfiyesi gibi çeşitli riskler bu stratejinin önemli dezavantajları arasında görülüyor.

Yapısal Sorunlar ve Uygulamada Karşılaşılan Engeller

Merkeziyetsiz finans alanında araştırmalar yürüten Sonya Kim, kuramsal açıdan cazip olan bu stratejinin uygulamada çeşitli zorluklarla karşı karşıya olduğunu vurguluyor. Kim’in değerlendirmesine göre RWA döngüsünde, blokzincirdeki transfer hızıyla geleneksel finans varlıklarındaki takas süreleri arasında uyumsuzluk yaşanabiliyor. Kripto-natif kaldıraçlı işlemlerde, anlık likidite ve akıllı kontrat uygulamaları sayesinde birden fazla hamle tek blok içinde yapılabiliyor. Buna karşılık geleneksel finansal varlıkların blokzincir üzerinde tokenlaştırılması, işlemlerin sıralı gerçekleşmesini ve çoğu zaman T+1 ya da T+3 gibi daha geç netleşen takas sürelerini zorunlu kılıyor.

Sonya Kim, stratejinin pratikte karşılaştığı temel sıkıntının, blokzincir teknolojisinin işlem hızları ile tokenlaştırılmış varlıklardaki takas gecikmeleri arasında yaşanan dengesizlik olduğunu dile getirdi.

Yatırımcının döngü sırasında başlattığı işlemler, takas sürecindeki yavaşlık nedeniyle zincir üzerinde arzu edilen hızda yapılamıyor. Bu durum, kaldıraçtan en üst düzeyde faydalanmayı zorlaştırıyor ve potansiyel riskleri artırıyor.

Geliştirilen Yeni Modeller ve Alternatif Çözümler

Geliştiriciler, mevcut sorunları aşmak için altyapısal alternatifler üzerinde çalışıyor. Öne çıkan örneklerden biri 3F isimli mimari. Bu model, çeşitli rolleştirilmiş katılımcılar aracılığıyla işlemlerin daha hızlı ve senkronize biçimde tamamlanmasını hedefliyor. Köprü sağlayıcıları, kullanıcıya geçici likidite sunarak birden fazla işlemin tek seferde yapılmasına izin veriyor. Likidite integratörleri ise, ana varlığın takası gecikse dahi, kullanıcıların pozisyondan daha hızlı çıkış yapmasını sağlamak için özel protokoller üzerinde çalışıyor.

Buna ek olarak INFINIT Labs, Prompt-to-DeFi platformunu duyurdu. Bu yeni hizmet, 14’ten fazla blokzincir üzerinde karmaşık DeFi işlemlerini otomatik şekilde yönetebiliyor. Geliştirilen bu tür teknolojiler, merkeziyetsiz finans işlemlerinin pratikte daha uygulanabilir ve kullanıcı dostu hale getirilmesi amacıyla geliştiriliyor.

RWA döngü stratejisinin riskleri ve teknik engelleri devam etse de, DeFi sektörü yeni altyapı çalışmaları ve risk yönetimi araçlarıyla bu alanın gelişmesini sürdürmeye çalışıyor.