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Bugün atılan adımların sonuçlarını aylar sonra göreceğiz ve Çin bugünlerde bir şeyler yapmaya çalışıyor. Eğer bugün bunun farkında olmazsanız aylar sonra iş işten geçmiş olabilir. Ünlü Bitcoin ve kripto para eğitimcisi Kashif Raza bu konuda kapsamlı bir değerlendirme yaptı ve herkes gözünü dört açmalı.

Çin ve Kripto Paralar

2021 yılında herkes Çin yönetiminin kripto paralara yaptıklarından dolayı onlardan nefret ediyordu. Madenciler aylar içinde kendilerine yeni yuvalar bulmak ve farklı ülkelerde faaliyetlerine devam etmek zorunda kaldı. Çin kripto para madenciliğini yasakladıktan sonra Bitcoin kazım gücü tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Peki sonra? Sonra Çin yine geri adım attı. Bu daha olmamış bir şey değil. Çin muhtemelen aylar veya yıllar sonra yeniden kripto paraları yasaklayacak. Veya belki de 2021 yılında son kez yasaklamış ve bugünlerde son kez serbest bırakmış olabilir. Peki Çin ne yapmaya çalışıyor? Bu sorunun cevabı ünlü Bitcoin ve kripto para eğitimcisi Kashi Raza tarafından verildi.

“Bir kripto merkezi olarak Hong Kong kripto piyasası üzerinde büyük olumlu etkisi olacak bir gelişmedir. Çin Yeniden Açılıyor + Kripto Merkezi Olarak Hong Kong + 100 Milyar Dolar Likidite Enjeksiyonu = Bu bir tesadüf değil! Hong’daki kripto borsaları Çin özel ekonomik bölgesinde yasal olarak faaliyet göstermek için Sanal Varlık Hizmet Sağlayıcıları (VASP) lisansı alabilirler. Hong Kong Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu, sadece kurumsal yatırımcıların değil, bireysel yatırımcıların da Bitcoin ve Ethereum gibi kripto para birimleri alım satımı yapmasına izin verme planını özetleyen bir açıklama yayınladı.”

Halde Çin kripto paraları özerk bölgesi üzerinden serbest bırakıyor ve bundan fayda üretmeyi umuyor.

Kripto Para Boğası ve Çin

Peki Çin’in bu hamlesinin ne gibi sonuçları olacak? Hong Kong üzerinden kriptonun meşrulaştığını göreceğiz ve ABD de kripto paraları yasaklama niyetinde değil. O halde 1 milyar kullanıcıya ulaşacağımız bir döngüye mi giriyoruz? Kripto para yatırımcılarını önümüzdeki aylarda neler bekliyor?

Kashif Raza şunları söyledi;

“Çin’deki mali istikrarı tehlikeye atmama temel kuralını ihlal etmediğiniz sürece, Hong Kong ‘bir ülke, iki sistem’ sloganı altında kendi hedefini takip etmekte özgürdür. Nick Chan, Ulusal Halk Kongresi üyesi ve tam olarak bunu söyledi. New York, Londra ve Singapur’dan sonra dünyanın dördüncü büyük finans merkezi olan Hong Kong, dünyanın en büyük sermaye merkezlerinden biridir. Hong Kong, zengin anakara Çinlilerinin sermayelerini izole ülkeden çekmeleri için ilk seçenek olarak kabul ediliyor. Bir tahmine göre Çinli zenginler, özel ekonomik bölgeye ve küresel finans sistemine erişim sağlamak için Hong Kong’a 500 milyar dolara yakın para aktarıyor. Hong Kong’un bir kripto merkezi olma planı, Çin’in Covid-19’dan sonra yeniden açılmasıyla da aynı zamana denk geliyor. “

Sadece bu da değil, Çin Merkez Bankası herkes gözünü Fed’e dikmişken risk piyasaları için harika bir adım attı.

“Geçtiğimiz Cuma günü, borçlanma oranlarını düşürmek ve nakit para bulmayı kolaylaştırmak için 92 milyar USD (net) piyasaya pompalandı. Çin Halk Bankası (PBoC), yaklaşık 6 trilyon dolarlık varlığıyla dünyanın en büyük üçüncü merkez bankasıdır ve küresel likiditede kilit bir rol oynamaktadır. Hong Kong’un bir kripto merkezi olarak açılması, Çin’deki para politikasıyla birleştiğinde yeni bir Bitcoin boğa piyasası için katalizör olabilir.”

Özetle Çin artık kripto paraları Hong Kong kanalıyla kucaklıyor ve piyasaya pompaladığı milyar dolarlar bir sonraki boğa sezonunun Asya’dan başlayabileceğini gösteriyor.