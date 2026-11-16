Harvard Üniversitesi, Bitcoin’e dolaylı yatırımını sürdürüyor. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na sunulan son bildirim, üniversitenin bağış fonunu yöneten Harvard Management Company’nin 30 Eylül 2026 itibarıyla BlackRock’ın iShares Bitcoin Trust fonunda 3.044.612 pay tuttuğunu gösterdi.

Üçüncü çeyrekte pozisyon değişmedi

Söz konusu payların üçüncü çeyrek sonundaki değeri yaklaşık 144,1 milyon dolar olarak hesaplandı. Bildirime göre Harvard, yılın üçüncü çeyreğinde elindeki IBIT pay sayısını değiştirmedi. Üniversitenin haziran sonundaki pay adedi ile eylül sonundaki seviye aynı kaldı.

Harvard Management Company, Harvard Üniversitesi’nin bağış fonunu yöneten kurum olarak öne çıkıyor. Üniversitenin Bitcoin ETF yatırımı ilk kez 2025’in ikinci çeyreğinde kamuya açık belgelerde görünmüştü.

Harvard Üniversitesi, 30 Eylül 2026 itibarıyla BlackRock’ın iShares Bitcoin Trust fonunda 3.044.612 pay tutmayı sürdürdü.

2025’te hızlı artış, 2026’da geri çekilme

8 Ağustos 2025 tarihli bildirimde Harvard’ın ikinci çeyrek sonunda 1.906.000 IBIT payına sahip olduğu ve bu yatırımın 30 Haziran itibarıyla yaklaşık 116,7 milyon dolar değer taşıdığı görülmüştü. Üniversite daha sonra Bitcoin pozisyonunu belirgin biçimde artırdı.

Eylül 2025 sonunda Harvard’ın elindeki IBIT payı 6.813.612’ye yükseldi. Bu pozisyonun değeri yaklaşık 442,9 milyon dolara ulaştı ve o dönemde üniversitenin kamuya açıkladığı en büyük yatırım kalemi oldu.

Ancak sonraki dönemde azaltıma gidildi. 2025’in dördüncü çeyreğinde Harvard, IBIT varlığını yaklaşık yüzde 21,4 düşürerek 5,35 milyon paya indirdi. 2026’nın ilk çeyreğinde ise ikinci bir kesinti geldi ve pay sayısı yaklaşık yüzde 43,1 azalarak 3,04 milyon seviyesine geriledi.

2025 sonundaki azaltımların ardından Harvard, 2026 boyunca yaklaşık 3,04 milyon IBIT payını korudu.

Diğer üniversiteler de Bitcoin ETF taşıyor

Harvard, Bitcoin ETF yatırımı bulunan tek büyük ABD üniversitesi değil. Emory Üniversitesi, Ekim 2024’te Bitcoin ETF varlığını kamuya açıklayan ilk ABD üniversite bağış fonu olmuştu. Üniversite, o tarihte Grayscale Bitcoin Mini Trust fonunda yaklaşık 2,7 milyon pay tutuyordu. Bu yatırımın değeri 15 milyon doların üzerindeydi.

Brown Üniversitesi de Mayıs 2025’te BlackRock’ın IBIT fonunda 105.000 pay tuttuğunu açıklamıştı. 31 Mart 2025 itibarıyla bu pozisyonun değeri yaklaşık 4,9 milyon dolardı. Üniversite daha sonra pay sayısını 212.500’e çıkardı.

Dartmouth College da kripto para ETF’lerine yatırım yapan üniversiteler arasına katıldı. Son bildirimde kurumun 201.531 IBIT payına sahip olduğu görüldü. Bu yatırımın 2026 Eylül sonundaki değeri yaklaşık 9,5 milyon dolar olarak kayda geçti.

Kurum Fon Açıklanan son pay adedi Harvard Üniversitesi IBIT 3.044.612 Brown Üniversitesi IBIT 212.500 Dartmouth College IBIT 201.531