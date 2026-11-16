Ripple CTO emeritus David Schwartz, XRP Ledger’ın ilk geliştirme döneminde Bitcoin‘in kurucusu Satoshi Nakamoto’nun kodu ve kriptografik tercihleriyle neden ilerlediğini açıkladı. Schwartz, 16 Kasım tarihli X paylaşımında, bu seçimin temelinde güvenlik kaygılarının ve Bitcoin topluluğundan gelebilecek olası eleştirileri sınırlama isteğinin bulunduğunu söyledi.

İlk tercihte güvenlik kaygısı öne çıktı

Tartışma, XRPL doğrulayıcısı Vet’in, Satoshi Nakamoto’nun bazı erken dönem tasarım kararlarının XRP Ledger yapısında izlerinin sürdüğünü belirtmesiyle başladı. Vet, XRP Ledger’ın ilk aşamada orijinal Bitcoin yazılımındaki bazı yardımcı işlevleri kullandığını, bunlar arasında doğrudan Satoshi tarafından kodlanan zaman tutma işlevlerinin de yer aldığını aktardı.

Vet’e göre bu yardımcı işlevlerin bir bölümü, XRP Ledger’ın ilk geliştiricilerinden Jed McCaleb tarafından kopyalandı. Erken dönem Bitcoin kodunda, Satoshi Nakamoto’nun bıraktığı bir yorum satırının da bulunduğu ifade edildi. Jed McCaleb, Ripple’ın kurucu isimleri arasında yer aldı ve daha sonra Stellar ağının kurulmasında da rol oynadı.

Schwartz, çekirdek kriptografi işlevlerinde Bitcoin’den daha zayıf bir seçim yaptıkları yönünde eleştiri almak istemedikleri için ilk günlerde bu yolu tercih ettiklerini belirtti.

Schwartz, geliştiricilerin o dönemde yeni bir kripto para ağı kurarken güvenlikle ilgili tartışmalı tercihler yapmak yerine, Bitcoin’de zaten kullanılan kriptografik seçeneklere yöneldiğini kaydetti. Böylece ağın temel güvenlik bileşenleri konusunda ek bir tartışma alanı açılmaması hedeflendi.

Bitcoin topluluğunda kabul sağladı mı sorusu yanıtsız kaldı

Vet, bu yaklaşımın XRPL’nin erken döneminde Bitcoin destekçileri nezdinde kabul görmesine katkı sağlayıp sağlamadığını da sordu. Schwartz ise bunun net biçimde ölçülemediğini söyledi. Ona göre bu konuda beklenen eleştiriler hiç gelmedi ancak bu sonucun doğrudan söz konusu tercihten kaynaklanıp kaynaklanmadığını kesin biçimde ayırmak kolay olmadı.

Schwartz, bu kararın gerçekten işe yarayıp yaramadığını söylemenin zor olduğunu, eleştirilerin gelmediğini ancak aksi durumda ne yaşanacağını bilmenin mümkün olmadığını kaydetti.

Ripple yöneticisi ayrıca, ekip kendi kriptografik kararlarını baştan verseydi daha iyi seçenekler üretip üretemeyeceğinin de belirsiz olduğunu ifade etti. Bu değerlendirme, erken dönem mimari tercihlerinin büyük ölçüde ihtiyatlı bir yaklaşımla alındığını gösteriyor.

Eski kod tabandan çıkarıldı

İlk aşamada alınan bu kod parçalarının bugün artık XRP Ledger’ın mevcut kod tabanında yer almadığı da belirtildi. Vet, Satoshi Nakamoto’nun zaman tutma kodundan kalan bölümlerin Aralık 2014’te Ripple’ın eski mühendislik lideri Nik Bougalis tarafından silindiğini söyledi.

Buna karşın Bitcoin’den gelen iki kritik kriptografik tasarım kararının halen XRP Ledger üzerinde kullanılmayı sürdürdüğü ifade edildi. Bu noktada hangi iki tasarım kararının korunduğuna ilişkin ek teknik ayrıntı paylaşılmadı.