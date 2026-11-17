XRP, son dönemdeki sert satışların ardından yeniden yön ararken analist Ali Martinez, fiyatın 0,78 dolara kadar gerileyebileceğini öne sürdü. Martinez’in paylaştığı grafikte çok yıllı yükselen üçgen formasyonuna işaret edilirken, bu yapının alt sınırının 0,78 dolar civarında bulunduğu görülüyor.

Geri çekilmede kritik seviye öne çıktı

XRP fiyatı, ekim ayında gördüğü 1,55 dolar zirvesinden bu yana yüzde 43 düştü. Martinez, düzeltmenin henüz tamamlanmamış olabileceğini ve fiyatın formasyonun alt bandına kadar inebileceğini değerlendiriyor. Bu senaryoda 0,78 dolar seviyesi, mevcut geri çekilmenin son durağı olarak izleniyor.

XRP’de haftalık kapanışın 3,50 doların üzerine çıkması ve bu seviyenin ardından başarılı bir geri testin gelmesi, çok yıllı yükselen üçgen yapısını doğrulayabilir. Ali Martinez, böyle bir tabloda yükselişin 18 dolara kadar uzanabileceğini aktarıyor.

Ali Martinez, kripto para piyasasında teknik analiz paylaşımlarıyla bilinen bir yorumcu olarak öne çıkıyor. Martinez’in değerlendirmesine göre 0,78 dolar seviyesinin korunması halinde XRP’de önce 3,50 dolara doğru güçlü bir toparlanma ihtimali oluşabilir.

Toparlanma geldi ancak 1 dolar aşılamadı

Hafta sonunda XRP, son sert düşüşün ardından yüzde 7 toparlandı ancak 1 dolar seviyesinin üzerine yerleşemedi. Bu durum, kısa vadeli tepki alımının kalıcı bir yön değişimine dönüşmediğine işaret ediyor. Fiyatta görülen sıçramaya rağmen satış baskısının tamamen ortadan kalktığına dair net bir tablo oluşmadı.

Göreceli güç endeksi olarak bilinen RSI, son toparlanma öncesinde 25 seviyesinin altına indi. Bu görünüm, piyasada aşırı satım koşullarının oluştuğunu gösteriyor. Ancak aşırı satım bölgesinden gelen tepki, tek başına yeni bir yükseliş trendinin başladığını doğrulamıyor.

Mini sözlük: RSI, bir varlığın kısa vadede aşırı alım ya da aşırı satım bölgesine girip girmediğini ölçen teknik göstergedir. EMA ise son fiyat hareketlerine daha fazla ağırlık veren hareketli ortalama türüdür ve yön ile momentum takibinde kullanılır.

1 dolar ve 200 EMA bölgesi izleniyor

XRP için ilk psikolojik eşik 1 dolar olarak öne çıkıyor. Bu seviye, piyasada hem destek hem de direnç işlevi görebilecek bir bölge olarak değerlendiriliyor. Fiyatın bu alanı yeniden kazanamaması, alıcıların henüz yeterli güç toplayamadığını gösteriyor.

Ekim ayında 200 günlük üssel hareketli ortalama güçlü bir direnç görevi gördü ve XRP bu bariyeri aşamadı. Kırılmanın başladığı 1,30 dolar bölgesi de dalgalanmanın hızlandığı alan olarak öne çıkıyor. 200 EMA ise şu anda yaklaşık 1,33 dolar seviyesinde bulunuyor.

Son sert satışın ardından gelen tepki yükselişi, tek başına trend dönüşümü anlamına gelmiyor. XRP’nin daha güçlü bir toparlanma sinyali vermesi için önce 1 doların, ardından 1,30 dolar bölgesinin yeniden kazanılması gerekiyor.