CoinGecko’dan NFT Piyasasına Yönelik Dikkat Çeken Adım: Zash, Şirket Bünyesine Katıldı

Kripto para veri analiz platformu CoinGecko, NFT veri analiz girişimi Zash’i satın alarak bu alanda ilk satın alımını gerçekleştirdi ve kamuoyunda ses getirmeyi başardı. Firma tarafından 22 Kasım’da yapılan açıklamada, CoinGecko ekibinin Zash tarafından sağlanan NFT verilerini önümüzdeki yılın ikinci çeyreğine kadar platforma dahil etmeyi planladığı açıklandı.

CoinGecko’dan Dikkat Çeken Adım

Kamuoyu duyurusunda anlaşma koşulları ekip tarafından açıklanmadı ancak CoinGecko ekibi, Web3 Studios’un bu satım alım işlemi için mali danışman olarak görev yaptığını belirtti. Zash, 2021 yılında LinkedIn kurucu ortağı Reid Hoffman ve Stripe kurucu ortağı John Collison gibi alanında uzman girişimcilerin desteklediği bir Avrupa startup hızlandırıcısı olan Entrepreneur First’te kuruldu.

Zash sürecin başında “gerçek blockchain ve trader verileri ile doğrulanan” bir sosyal yatırım uygulaması olarak tasarlandı ancak ilerleyen süreçte NFT’ler için güvenilir ve doğru blockchain verilerinin eksikliği nedeniyle NFT veri alanına gözünü çevirdi. Zash bugünlerde Ethereum, Polygon, Solana ve Bitcoin Ordinals dahil olmak üzere çeşitli blockchain ekosistemlerinde 87 pazar yerinden gelen NFT verilerini piyasaya sunuyor. CoinGecko’nun kurucu ortağı ve CEO’su TM Lee yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“NFT piyasasındaki mevcut tüm NFT veri sağlayıcılarını değerlendirdikten sonra Zash benzersiz bir platform olarak öne çıkıyor. 3 yıl içinde piyasadaki en kapsamlı NFT veri kapsamına sahip olağanüstü bir ürün oluşturdular ve yalın bir ekiple üst düzey müşterilerin dikkatini çektiler.”

Anlaşma Detayları Paylaşılmadı

Anlaşmaya göre Zash ekibi satın alma işleminin bir parçası olarak CoinGecko bünyesine katılacak. CoinGecko kurucu ortağı ve COO’su Bobby Ong ekibin kaç kişiden oluştuğunu açıklamayı reddetti ancak LinkedIn’den alınan bilgilere göre Zash bünyesinde 10 üye çalışıyor.

Ong ayrıca anlaşmanın büyüklüğü hakkında yorum yapmaktan da kaçındı ancak Crunchbase verilerine göre Zash bu yılın Şubat ayında Cogitent Ventures ve WWVentures dahil olmak üzere bazı yatırımcılardan kamuoyuna sunulmayan bir miktar topladığında tohum öncesi finansman turu seviyesindeydi.

CoinGecko 2014 yılında kuruldu ve Binance’in 2020 yılında yaklaşık 400 milyon dolara satın aldığı CoinMarketCap gibi şirketlerle rekabet etmeye devam ediyor.