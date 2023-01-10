Kripto market piyasasının en büyük göstergelerinden birisi olarak hareket eden total market cap göstergesi piyasaya ışık tuttu.

Okuma Süresi: 3 Dakika

Toplam kripto piyasa değeri (TOTALCAP) kritik bir yatay seviyeyi destek olarak doğrulamaya çalışıyor. Bitcoin (BTC) fiyatı ve Aptos (APT) fiyatı azalan direnç çizgilerinden çıktı. Ocak 9’da bazı ilginç kripto piyasası haberleri vardı. İki yılı aşkın bir bekleyişin ardından Flare Network airdrop’u nihayet dağıtıldı.

4,23 milyar FLR token hemen dağıtılırken, kalan 24 milyar önümüzdeki 36 ay boyunca aylık artışlarla dağıtılacak. Fransa hükümeti ise zorunlu kripto lisansı için bastırarak düzenleme sürecini hızlandırmayı öneriyor. Daha olumsuz haberlere bakıldığında ise Crypto.com’un başı dertte çünkü İngiltere’ye ait denetçiler siteyi yanıltıcı reklamlar yayınlayarak reklam yasalarını ihlal etmekle suçladı.

TOTALCAP Kritik Seviyeye Dokundu

Kripto piyasası değeri 18-30 Aralık tarihleri arasında 752 milyar dolarlık destek alanının içinde bir çift dip formasyonu oluşturdu. İkili dip bir yükseliş formasyonu olarak kabul edilir, yani çoğu zaman yukarı yönlü hareketlere yol açabilir. Ayrıca, bu formasyon RSI’daki (yeşil çizgi) yükseliş sapması ile birleşti. RSI şu anda aşırı satın alınmış durumda ancak herhangi bir düşüş sapması yaratmadı.

Kripto piyasa değeri kısa bir süre sonra yukarı yönlü bir hareket başlattı ve 4 Ocak’ta 770 milyar dolarlık direnç alanından çıktı. 6 Ocak’ta kripto piyasa değeri 770 milyar dolarlık alan ile yükselen destek çizgisinin (yeşil simge) birleştiği noktada sıçradı. Bu, hem 0,618 Fib geri çekilme direnç seviyesi hem de yatay bir direnç alanı olan 807 milyar dolarlık bir sonraki dirence doğru yukarı doğru hareketi hızlandırdı.

10 Ocak’ta kripto para piyasa değeri 807 milyar dolarlık alandan çıktı ve şimdi bunu destek olarak doğrulama sürecinde görünüyor. Eğer bu konuda başarılı olursa, bir sonraki direnç seviyesi olan 844 milyar dolara yükselebilir. Eğer 807 milyar dolarlık alanın altına düşerse, 790 milyar dolarlık yükselen destek hattına gerileyebilir.

Bitcoin fiyatı 6 Ocak’ta azalan bir direnç hattından çıktı. Ertesi gün de 17.000 dolarlık yatay direnç alanının üzerine çıktı. Aşağı yönlü bir hareket durumunda bölgenin destek sağlamasını beklenilebilir.

Yukarı yönlü hareket devam ederse, bir sonraki direnç 17.500 – 17.575 dolar arasında görünüyor. Bu, 0,618 Fib geri çekilme direnç seviyesi ve yatay bir direnç alanı tarafından oluşturulur. Yukarı yönlü hareket başarısız olursa ya da BTC 17.500 – 17.575 dolar direnç seviyesinde reddedilirse, Bitcoin fiyatı 17.000 dolar seviyesini bir kez daha test edebilir.

APT Direnci Aşıyor

APT fiyatı 24 Ekim’de tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığından beri azalan bir direnç çizgisinin altına düştü. Aşağı yönlü hareket 29 Aralık’ta 3,06 dolarlık düşük bir seviyeye yol açtı.

Daha sonra, fiyat yukarı doğru bir hareket başlattı ve 4 Ocak’ta çizgiden ve 9 Ocak’ta 4 dolarlık direnç alanından çıktı. Aynı gün %40 artarak 5,70 dolara ulaştı. APT fiyatı şu anda 5,40 dolar direnç alanının üzerinde bir kapanışa ulaşmaya çalışıyor.

Bunun üzerine çıkmayı başarırsa, APT fiyatı 7,80 dolardan bir sonraki dirence yükselebilir. Öte yandan, bir ret, 4 dolarlık destek alanının yeniden test edilmesine yol açabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.