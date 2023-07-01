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Dünyanın en büyük telekom şirketlerinden birisi olan Vodafone‘un Almaya iştiraki Vodafone Germany, beklenen planlarını sonunda açıkladı. Daha önce de NFT ve Metaverse odaklı planları ile gündeme gelen Vodafone, görünüşe göre bir altcoin projesini çoktan seçmiş bile. Vodafone ekibi, NFT koleksiyonları için Ethereum (ETH) rakibi Cardano (ADA) ile yürümeyi seçti.

Cardano Blockchain Ağı, Vodafone’un Tercihi Oldu

Haziran ayının son günlerinde yapılan duyuruda, NFT projesi için Cardano blockchain ağının kullanılacağı vurgulandı. Topluluk, sürdürülebilirlik ve diğer ağlar arası işbirliği odaklı ilerlemek isteyen Vodafone’un bu kapsamda Cardano‘yu seçtiği belirtiliyor.

Vodafone Germany temsilcisi tarafından yapılan açıklamada şirketin kendi NFT koleksiyonunu üreteceği belirtildi. İlk olarak Vodafone’un Discord kanalındaki ilk 1.000 üyeye dağıtılacağı belirtilen NFT koleksiyonu, daha sonra şirketin planlarına göre şekil alacak. Şirketin ilk başta Almanya odaklı daha sonra ise uluslararası kapsamda ilerlemeyi istediği de belirtiliyor.

Önde gelen NFT proje geliştirme şirketlerinden olan NMKR CEO’su Patrick Tobler de konu hakkında bir açıklamada bulundu. CEO, Vodafone’un NFT koleksiyonunun direkt olarak kendileri tarafından geliştirilip üretileceğini aktardı.

ADA Fiyatı Henüz Tepki Vermedi

Vodafone’un NFT dünyasına girmesi beklenen bir adım olarak görülüyor. Dünyaca ünlü birçok şirket ve kurum, kendi NFT koleksiyonları için düğmeye bastı ve bunun aslında doğal bir gelişim süreci olduğu söylenebilir. Daha önceki girişimlerde çoğunlukla Ethereum ağı ön plana çıkarken bu sefer Cardano’nun seçilmesi ise şaşkınlık yarattı. Cardano ağındaki işlem ücretleri ve gelişmekte olan DeFi dünyası bunda etkili olmuş olabilir. Buna rağmen ilgili haber henüz ADA için beklendiği kadar büyük bir yükseliş etkisi yaratmadı. ADA, son 7 günde %2,7 düşüş yaşarken 24 saat içerisinde de %1,5 değer kaybetti. 0,30 doların altından işlem gören ADA, 8. sıraya kadar geriledi ve top 10 sıralamasındaki yerini yavaş yavaş kaybediyor.

ADA, 2020-21 sezonundaki rallisi ile ise 3. sıraya kadar yükselmiş ve büyük bir patlama yaşamıştı. Şu an ADA için gelişmelerin geldiği ancak fiyatın hareket etmediği bir dönem yaşanıyor ve bunun aslında diğer aylara hazırlık olduğu söylenebilir.