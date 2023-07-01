Hemen
Başla!
Hemen  Başla!

Telekom Devi Vodafone, Bu Altcoin İçin Müjdeyi Paylaştı!

Özet

  • Dünyanın en büyük telekom şirketlerinden birisi olan Vodafone'un Almaya iştiraki Vodafone Germany, NFT projesini duyurdu.
  • Vodafone, Cardano blockchain ağı üzerinde kendi koleksiyonunu piyasaya sürecek.
  • NFT koleksiyonu ilk başta 1.000 eser ile sınırlı olacak.
  • Piyasaya etkisi: olumlu
14:40
1 Temmuz 2023
Ahmet Balıkesirli Yazar: Ahmet Balıkesirli
Okuma Süresi: 2 Dakika

Dünyanın en büyük telekom şirketlerinden birisi olan Vodafone‘un Almaya iştiraki Vodafone Germany, beklenen planlarını sonunda açıkladı. Daha önce de NFT ve Metaverse odaklı planları ile gündeme gelen Vodafone, görünüşe göre bir altcoin projesini çoktan seçmiş bile. Vodafone ekibi, NFT koleksiyonları için Ethereum (ETH) rakibi Cardano (ADA) ile yürümeyi seçti.

Cardano Blockchain Ağı, Vodafone’un Tercihi Oldu

Haziran ayının son günlerinde yapılan duyuruda, NFT projesi için Cardano blockchain ağının kullanılacağı vurgulandı. Topluluk, sürdürülebilirlik ve diğer ağlar arası işbirliği odaklı ilerlemek isteyen Vodafone’un bu kapsamda Cardano‘yu seçtiği belirtiliyor.

Vodafone Germany temsilcisi tarafından yapılan açıklamada şirketin kendi NFT koleksiyonunu üreteceği belirtildi. İlk olarak Vodafone’un Discord kanalındaki ilk 1.000 üyeye dağıtılacağı belirtilen NFT koleksiyonu, daha sonra şirketin planlarına göre şekil alacak. Şirketin ilk başta Almanya odaklı daha sonra ise uluslararası kapsamda ilerlemeyi istediği de belirtiliyor.

Önde gelen NFT proje geliştirme şirketlerinden olan NMKR CEO’su Patrick Tobler de konu hakkında bir açıklamada bulundu. CEO, Vodafone’un NFT koleksiyonunun direkt olarak kendileri tarafından geliştirilip üretileceğini aktardı.

ADA Fiyatı Henüz Tepki Vermedi

Vodafone’un NFT dünyasına girmesi beklenen bir adım olarak görülüyor. Dünyaca ünlü birçok şirket ve kurum, kendi NFT koleksiyonları için düğmeye bastı ve bunun aslında doğal bir gelişim süreci olduğu söylenebilir. Daha önceki girişimlerde çoğunlukla Ethereum ağı ön plana çıkarken bu sefer Cardano’nun seçilmesi ise şaşkınlık yarattı. Cardano ağındaki işlem ücretleri ve gelişmekte olan DeFi dünyası bunda etkili olmuş olabilir. Buna rağmen ilgili haber henüz ADA için beklendiği kadar büyük bir yükseliş etkisi yaratmadı. ADA, son 7 günde %2,7 düşüş yaşarken 24 saat içerisinde de %1,5 değer kaybetti. 0,30 doların altından işlem gören ADA, 8. sıraya kadar geriledi ve top 10 sıralamasındaki yerini yavaş yavaş kaybediyor.

ADA, 2020-21 sezonundaki rallisi ile ise 3. sıraya kadar yükselmiş ve büyük bir patlama yaşamıştı. Şu an ADA için gelişmelerin geldiği ancak fiyatın hareket etmediği bir dönem yaşanıyor ve bunun aslında diğer aylara hazırlık olduğu söylenebilir.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
USD Coin (USDC) Nedir?
USD Coin (USDC) Nedir?
Chainlink (LINK) Nedir?
Chainlink (LINK) Nedir?
Ethereum Name Service (ENS) Nedir?
Ethereum Name Service (ENS) Nedir?
BlackRock Nedir?
BlackRock Nedir?
ICO (Initial Coin Offering) Nedir?
ICO (Initial Coin Offering) Nedir?
Scam (Sahtekarlık) Nedir?
Scam (Sahtekarlık) Nedir?
Kriptopara Nasıl Saklanır?
Kriptopara Nasıl Saklanır?
Ethereum Merge Nedir?
Ethereum Merge Nedir?
İlgili Yazılar
Dikkat: Bu 3 Altcoin Yatırımcısı Büyük Tehlikede – Dev Platform, Platformdan Çıkarıyor
Dikkat: Bu 3 Altcoin Yatırımcısı Büyük Tehlikede – Dev Platform, Platformdan Çıkarıyor
İlk 10 İçerisinde Bulunan Altcoin’de Fiyat Uçuşa Hazır! Hepsi Dururken Onun Fiyatı Zıplayacak Mı?
İlk 10 İçerisinde Bulunan Altcoin’de Fiyat Uçuşa Hazır! Hepsi Dururken Onun Fiyatı Zıplayacak Mı?
Kaç Dolar? ADA Coin Fiyatı Sürpriz Yapacak! Güncel Grafikli Yorum!
Kaç Dolar? ADA Coin Fiyatı Sürpriz Yapacak! Güncel Grafikli Yorum!
Hep Bilen Kripto Analistinden ADA, BTC ve MATIC Tahmini! Şok Edici Hedefler!
Hep Bilen Kripto Analistinden ADA, BTC ve MATIC Tahmini! Şok Edici Hedefler!
SEC’in Vurduğu Dev Altcoin Durdurulamıyor! Yönünü Yukarı Çevirdi! Hızla Büyüyor!
SEC’in Vurduğu Dev Altcoin Durdurulamıyor! Yönünü Yukarı Çevirdi! Hızla Büyüyor!
3 Popüler Altcoin Bu Hafta Uçabilir! Ralli Sinyali Veriyorlar!
3 Popüler Altcoin Bu Hafta Uçabilir! Ralli Sinyali Veriyorlar!
Kriptoda Alım Fırsatı Mı? Cardano (ADA) Coin 0,3 Dolar Olur Mu?
Kriptoda Alım Fırsatı Mı? Cardano (ADA) Coin 0,3 Dolar Olur Mu?
Fiyat Dipte Mi? Cardano (ADA) Coin Bugün Neden Düştü?
Fiyat Dipte Mi? Cardano (ADA) Coin Bugün Neden Düştü?
OKUYUCU YORUMLARI

Çok Okunanlar

Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023