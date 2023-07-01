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Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC) 30.000 dolar üzerine iğne atıp burada sabit kalarak altcoinlere nispeten nefes alma imkanı verdi. Altcoinlerin büyük bir kısmı, açılan menkul kıymet davalarından dolayı sert düşüş yaşasa da bazı altcoinler toparlanmayı başardı. Bazı altcoinler ise düşüş yaşamaya devam ediyor ve edecek gibi duruyor.

Londra merkezli FinTech startup şirketi Revolut, bazı altcoinler için kötü haberi verdi. Revolut, ABD’deki delist furyasına dahil oldu ve Avrupa için de bazı altcoinlerin kötü haber almasına neden oldu.

İçerik Rehberi 1 SOL, ADA ve MATIC, Delist Ediliyor

SOL, ADA ve MATIC, Delist Ediliyor

Revolut, müşterilerine yönelik yaptığı bir duyuru ve gönderdiği e-postada, Cardano (ADA), Polygon (MATIC) ve Solana (SOL) için kötü haber verdi. Dev şirket, ADA, MATIC ve SOL’u platformdan kaldırıyor. 2015 yılında kurulan ve dev bir kurum haline gelip 2017 yılında kripto para desteği açıklayan Revolut, ciddi bir hacme de ulaşıyordu. ADA, MATIC ve SOL alımlarını tamamen kapatan platform, hala hesabında bu altcoinlerden tutanların fonlarının ise otomatik olarak satılacağını belirtti. Bu da aslında kullanıcılar için ciddi bir risk anlamına geliyor ve o anki satış fiyatı ciddi sorunlar ile belirsizlikler yaratabilir.

Revolut tarafından yapılan açıklamada, bunun kripto para sektörünün geneline yönelik bir tavır olmadığı belirtildi. Revolut CEO’su Nikolay Storonsky, konu hakkında yaptığı açıklamada kripto paraları desteklemeye devam edeceklerini ve aslında bu konuda adımlarını iki katı hıza çıkartacaklarını aktardı. FTX çöküşünden sonra sektörün kötü etkilendiğini belirten yönetici, açılan davaların da bu süreci hızlandırdığını ifade etti.

Revolut tarafından delist edilen kripto paralar kısa süre önce de birçok darbe almıştı. ADA, MATIC ve SOL daha önce de Robinhood ve eToro gibi platformlardan da darbe yedi. Bunlar SEC tarafından menkul kıymet olarak nitelendirilmişti ve delist edilme kararının arkasında kesinlikle bunun önemi büyük.

Kötü haberi alan 3 kripto paradan ADA 7 günde %2,4, MATIC ise %2,8 düşüş yaşadı. SOL ise dibe indikten sonra yeniden toparlanma sinyalleri verdi ve 7 gün içerisinde %6,6 yükseliş elde etti.