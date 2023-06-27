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SHIB Ekibi Alarma Geçti – Kriz Nasıl Çözülecek? Shiba Coin Yorum & Shiba Son Durum

Özet

  • Shiba Inu yatırımcıları uzun bir süreden beri Shibarium isimli katman 2 çözümünü bekliyor.
  • En son Mayıs ayında güncelleme paylaşılması ise paniği artırıyor.
  • SHIB baş geliştiricisinin profil fotoğrafı ise lansmanın yakın olduğuna işaret ediyor.
  • Piyasaya etkisi: nötr
14:00
27 Haziran 2023
Ahmet Balıkesirli Yazar: Ahmet Balıkesirli
Okuma Süresi: 2 Dakika

Shiba Inu (SHIB), meme token denilince akla gelen ilk kripto para birimlerinden birisi ve son haftalarda bunun popülerliğinde ciddi bir artış var. Popülerlik artışının temel sebebi ise beklenen büyük gelişmede gecikmeler olması ile kurucunun yaptığı açıklamalar olarak biliniyor. Shiba son durum karşısında net bir açıklama yapmazken bu haberde “Shiba artar mı”  gibi soruların cevaplarını ve  Shiba coin yorumlarını ile sizler için derledik.

Shiba Coin Yorum

Shiba Inu yatırımcıları uzun bir süreden beri Shibarium isimli katman 2 çözümünü bekliyor olsa da bundan iyi haber gelmedi. Ciddi miktarda token yakımını artırması beklenen Shibarium, daha düşük işlem ücretleri ile SHIB gönderimi yapılmasının da önünü açacaktı. Bu ağın lansmanı ise tahmin edilen sürenin çok dışına çıktı ve heyecanla bekleyen yatırımcılarda büyük bir hayal kırıklığı yaşandı. Özellikle SHIB token fiyatında yakın zamanda yaşanan fiyat dengesizliği de bu hayal kırıklığına eklenmiş oldu.

SHIB fiyatı geçtiğimiz hafta sonundan bu yana 0,000008 dolardan 0,000005 dolara kadar geriledi ve sert bir düşüş yaşadı. Daha sonra yeniden %37 yükseliş elde eden SHIB, 0,000007 dolara kadar yükseldi. Bu beklenmeyen ivmelenme rağmen Shibarium’un gecikmesi ise yatırımcıların hayal kırıklığının artmasına neden oldu.

Shibarium projesinin arkasındaki ekip olan Unification, en son Mayıs ayında bir güncelleme paylaştı ve neler olduğunu ortaya koydu. Bu güncellemeden sonra ise hiçbir gelişme paylaşılmadı ve şu an yatırımcıların neler olup bittiğine dair fikri yok. Ekip, 2023 yılında Shibarium’un kesinlikle hayata geçeceğini belirtse de yatırımcıların umutları azalmaya başlıyor. SHIB‘in baş geliştiricisi Shytoshi Kusama ise ilginç bir profil fotoğrafı güncellemesi ile tepkilere cevap vermiş gibi gözüküyor.

Shiba Son Durum

Geliştirici, baharın simgesi olan Sakura ağaçlarının çiçek açma fotoğrafını profil fotoğrafı yaparak Shibarium sinyali vermiş olabilir. Buna rağmen hiçbir yazılı açıklama yapılmamış olması yatırımcıların beklentilerini karşılamıyor.

SHIB fiyatı ise son 30 günde %5 yükseliş ile aslında nispeten yatay seyrediyor. SHIB’in 0,00000758 dolardan işlem gördüğü ve bu direnci kırmakta zorlandığı söylenebilir.

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