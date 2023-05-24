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Bu ayın başındaki toplantı son 1 yıldaki toplantılardan farklı görülüyordu ve öyle de oldu. Haftanın en önemli gelişmesi biraz önce açıklanan tutanaklardı. Nihayet Mayıs toplantısının tutanakları yayınlandı. Peki burada ne gibi önemli detaylar var. Fed faizleri Haziran toplantısında da artıracak mı? Güncel tahminler ve tutanak detaylarını ele alıyoruz.

Mayıs Fed Tutanakları

Son Fed toplantısında faizlerin daha fazla artırılmayabileceğine dair bir ibare ve söylem gördük. Bu önemliydi çünkü enflasyon faizin altında kaldı. Üstelik kredi sıkılaşması da faiz artışlarına benzer bir baskı kurduğu için Fed’in tavanı aşağı çekmesi mantıklıydı. Cuma günü yaptığı konuşmada da Fed Başkanı Powell önümüzdeki toplantıda artırım yapılmayabileceği sinyalini vermişti.

Bugün öğlen saatlerinde Fed’in %67 ihtimalle artış yapmayacağı düşünülüyordu. Birkaç gün önce bu oran %80’e yakındı. Gün geçtikçe gelen veriler artış ihtimaliyle faizlerin sabit bırakılması seçeneğini dengeliyor.

Peki 25bp faiz artışı yapılan son Fed toplantısının tutanaklarında yatırımcıları ilgilendiren ne gibi önemli detaylar yer alıyor?

Fed tutanakları açıklandı.

Yetkililer Mayıs toplantısında daha fazla faiz artışı konusunda “belirsizlik” gördü.

Bazı katılımcılar borç limitinin zamanında yükseltilemeyebileceğini ve bunun finansal sistemde önemli sorunlara yol açacağını söyledi.

Katılımcılar enflasyonun kabul edilemez derecede yüksek olduğu ve beklediklerinden daha yavaş gerilediği konusunda hemfikirdir.

Katılımcılar, bankacılık sektöründeki stresin ekonomik faaliyet üzerinde muhtemelen baskı yaratacağını, ancak bunun belirsiz bir ölçüde olacağını değerlendirdi.

Katılımcılar genel olarak daha fazla faiz artırımının ne ölçüde uygun olabileceğinin daha az kesin hale geldiği konusunda hemfikir olmuştur.

Birçok katılımcı, ekonominin kendi görünümleri doğrultusunda gelişmesi halinde, daha fazla politika sıkılaştırmasına ihtiyaç duyulmayabileceğini söyledi.

Bazı katılımcılar, açıklamanın bu yıl faiz indirimi olasılığına işaret etmemesinin veya ilave artışları göz ardı etmemesinin politika açısından çok önemli olduğunu vurguladı.

Bazı katılımcılar, gelecek toplantılarda ek politika sıkılaştırmasının muhtemelen gerekli olacağı yorumunda bulundu.

Bazı katılımcılar bu yılın sonuna doğru hafif bir resesyon bekliyor.

Detaylar geliyor.