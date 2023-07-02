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Kripto para sektörünün en büyük topluluklarından birisi olan XRP topluluğu bugünlerde oldukça kötü bir konu ile gündemde. XRP topluluğu genellikle bazı haberlerin önden servis edilmesi ile tanınıyor ve bu sefer servis edilen haber pek gerçekçi değil ve Twitter’da ciddi eleştiriler aldı. Bu sahte haberin konusu ise ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ve başkan Gensler oldu.

İçerik Rehberi 1 Gensler’ın İstifası Yalan Haber

Gensler’ın İstifası Yalan Haber

Bugün sabah saatlerinden beri Twitter’da servis edilmeye çalışılan bir haber, Gary Gensler‘ın istifa ettiğini iddia ediyor. Bunun SEC dahilindeki kaynaklar tarafından doğrulandığı belirtilirken haber hiçbir güvenilir sayfa tarafından teyit edilmedi. İddia ilk olarak Documenting Ripple gibi önde gelen XRP odaklı hesaplar tarafından paylaşıldı ve şok etkisi yarattı.

Gensler, 2021 yılının Nisan ayında başkan olarak seçildi ve o tarihten beri çok tartışmalı bir kariyere sahip olsa da istifa haberleri hiçbir şekilde gerçeği yansıtmıyor. Ripple Labs’a açılan dava da Gensler değil, kendisinin selefi olan Jay Clayton döneminde açılmıştı. Buna rağmen Gensler’ın istifa ettiğine dair sahte haberin XRP odaklı hesaplar tarafından neden paylaşıldığı bilinmiyor.

Bazı XRP topluluk hesapları ise buna karşı çıkmaya başladı. Jungle Inc, sahte habere karşı XRP topluluğunu uyardı ve bunun tamamen yalan olduğunu aktardı. XRP yatırımcılarının yakından tanıdığı Crypto Eri de bunun yalan haber olduğunu aktararak, topluluğu “sorumlu kullanıcılar olma” konusunda uyardı ve yalan habere karşı savaş açmaya davet etti.

Haberi yayan ilk haber sitesi TheCryptoAlert’a bakıldığında bunun daha önce de sahte haber paylaştığı görülüyor. Özellikle “10 milyar dolarlık XRP geri alımı” haberi de tepki çekmişti. Sitenin Haziran 2023 tarihinde alan adı kaydı yaptığı ve şimdiye kadar sadece 7 haber yayınladığı görülüyor. Bunların ilki 3 gün önce olurken, Twitter hesabının da hiçbir tweete sahip olmadığı görülüyor. Sitenin kadrosunun da direkt olarak stok fotoğraflardan oluştuğu görülmekte. Bütün bunlar, haberin sahte olma ihtimalini neredeyse zirveye taşıyor.