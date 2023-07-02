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Kritik eşik bir türlü kalıcı olarak aşılamadı. 10 Haziran tarihindeki satışların ardından toparlanma sınırlı kaldı. Altcoinlerdeki “menkul kıymet” korkusu yatırımcıları tedirgin etmeye devam ediyor. Birçok kripto para 2-3 yıllık diplerine yakın seyrederken negatif hissiyattan en büyük 10 kripto para arasındakiler de nasibine düşeni aldı.

Cardano (ADA)

2021 yılındaki büyük güncellemeyle akıllı sözleşme yeteneklerine kavuşan Cardano büyük beklentiye giren yatırımcıları kendine çekti. Ancak aradan geçen kabaca 2 yılda beklenen ölçüde büyüme gösteremedi. Layer1 çözümlerindeki rekabet ve ayı piyasalarının yatırımcıları piyasalardan uzaklaştırması nedeniyle bu pek şaşılacak bir durum değildi.

Cardano adreslerinin neredeyse %90’ı zararda. Buna ek olarak, Cardano işlem hacmi de aktif adres sayısı gibi keskin bir şekilde düşüyor. Cardano yatırımcıları ellerindeki varlıklardan ciddi anlamda zarar etti. Birçok on-chain gösterge fiyatın geleceğine dair önemli sinyaller gönderiyor.

ADA Coin Yorum

Yatırımcıların %90’ı zarara girmişken Adreslerin %7,11’inden biraz azı mevcut piyasa fiyatında kazanç görüyor. Kalan %3,1 ise neredeyse maliyet seviyesinde. Daha önce, kayıp bölgesindeki adreslerin sayısı hala %80 civarındaydı. Buna göre, zarar eden adreslerin sayısı giderek artıyor.

Cardano işlem hacmi de daha önce keskin bir şekilde yükseldikten sonra tekrar büyük ölçüde düştü. Son birkaç hafta içinde iki adrese düşen büyük yatırımcı sayısı da azalmaya devam ediyor. ADA Arzının yaklaşık %22,35’i şu anda 140 büyük yatırımcının elindedir. 9,4’ü üç balinanın adresinde bulunurken yüzde 68 küçük yatırımcıların elinde.

Bununla birlikte, toplam Cardano adresi sayısı hala artış eğilimi göstermektedir. Son 30 gün içinde, ADA bakiyesi olan Cardano adreslerinin ortalama sayısı 4,4 milyon civarındaydı. Sosyal medyadaki olumsuz hissiyatta artıyor. ADA Coin yatırımcılarının net bir geri dönüş için 0,33 dolar üstünde kapanışlara ihtiyacı var. Ancak şimdilik fiyat 0,3 dolar desteğinin altında bulunuyor.

Güncel veriler piyasada genel pozitifliğin katlanmadığı senaryoda fiyatın tekrar 0,22 dolara kadar düşebileceğini gösteriyor. Özellikle olumsuz haberler zaten zararda olan ADA Coin yatırımcılarının daha hızlı panik satışı yapmasını sağlayabilir.