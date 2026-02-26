Bitcoin 68.000 Doları Aştı: Kripto Piyasasında Güçlü Toparlanma

Bitcoin son iki günde yaşadığı yükselişle dikkat çekti. Fiyat, kısa süre önce 64.758 dolar seviyesine geriledikten sonra sert bir dönüş yaparak 68.000 dolar üzerine çıktı. Bu hareket, özellikle kısa pozisyon açan yatırımcıların pozisyonlarının tasfiye olmasına yol açtı ve toplam kripto para piyasa değerinde yüzde 4’ten fazla bir artışa neden oldu.

Likidite ve Kaldıraç Etkisi Piyasayı Canlandırdı

Fiyatlardaki ani artış, piyasanın sadece anlık oynaklığından değil, aynı zamanda büyük miktarda zorunlu alış işlemlerinden de beslendi. Bitcoin’in 64.000 dolara yaklaşmasıyla birlikte çok sayıda yatırımcı açığa satışa yöneldi ancak hızlı alımlar sonucu fiyat kısa sürede 68.000 doları test etti. Bu yükseliş esnasında 370 milyon doların üzerindeki pozisyon likide oldu ve fiyat 66.923 dolar ortalamasının üzerine taşındı. Artık 66.500 dolar seviyesi kısa vadede kritik bir destek olarak öne çıkıyor; bu seviye korunursa 69.000–72.900 dolar aralığı hedeflenebilir. Ancak bunun altına inilirse, yeniden 60.000–62.000 dolar bandı gündeme gelebilir.

Circle’ın Gelir Artışı ve NEAR Protocol’ün Güçlü Performansı

Fiyattaki hareketlilik kadar önemli bir diğer gelişme de piyasadaki likiditenin artışı olarak öne çıkıyor. ABD merkezli dijital finans şirketlerinden Circle’ın açıkladığı verilere göre, şirketin geliri yılın ilk döneminde yüzde 77 artarak 770 milyon dolara ulaştı. Circle tarafından piyasaya sürülen USDC adlı stabilcoin’in artışı, kripto ekosistemine yeni nakit girişi anlamına geliyor. Kripto para piyasasında bu tip stabilcoin büyümeleri, çoğu zaman daha kalıcı yükseliş eğilimlerini destekliyor.

Diğer yandan, NEAR Protocol ise son günlerde öne çıkan projelerden biri oldu. NEAR ekibi “Confidential Intents” adlı yeni güncellemesini hayata geçirdi. Bu geliştirme, merkeziyetsiz finans (DeFi) alanında gizlilik sorunlarını çözmeye odaklanıyor. Kullanıcılar artık zincirler arası işlemlerini tamamlanmadan önce işlem detaylarını üçüncü taraflarla paylaşmak zorunda kalmadan gerçekleştirebilecek. NEAR tokenı, bu gelişmelerle birlikte yaklaşık yüzde 17’lik bir yükseliş kaydetti.

Circle yönetimi, “Circle büyümeye devam ediyor; gelirdeki artış USDC arzındaki genişlemenin doğal bir sonucu” şeklinde açıklama yaptı.

NEAR’ın hedeflediği zincir soyutlama yaklaşımı, blokzincir üzerindeki karmaşıklığı kullanıcıdan tamamen gizlemeyi mümkün kılıyor. Bu sayede hem teknik kullanıcılar hem de kurumsal yatırımcılar için altyapı kullanımı daha cazip hale geliyor. Sektörde daha fazla sermayenin bu tip akıllı çözümlere yönelmesi bekleniyor.

Bitcoin’deki son yükseliş ve piyasadaki artan likiditeyle birlikte yatırımcı ilgisi tazeledi. Kripto ekosisteminde, özellikle altyapı projeleri ve stabilcoin hareketleriyle ilişkili görünüm dikkat çekiyor. Bitcoin’in kritik seviyelere tutunup tutunamayacağı ise, önümüzdeki günlerde piyasa yönü açısından belirleyici olacak.