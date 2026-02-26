Centrifuge Tokenındaki Yükseliş, Upbit’te Listelenme Kararıyla Hız Kazandı

DeFi ekosisteminde gerçek dünya varlıklarını (RWA) blokzincirine taşıyan projelerden Centrifuge’ın yerel kripto parası CFG, küresel piyasada rekor oranda değer kazanımıyla dikkat çekiyor. Güney Kore’nin en büyük kripto para borsalarından Upbit’in CFG’yi kendi listesine alacağını duyurması, kısa sürede yüzde 180’in üzerinde bir fiyat artışı getirdi. Bu gelişme, hem Centrifuge’ın büyüyen ekosistemine hem de gerçek dünya varlıklarına odaklanan DeFi projeleri arasındaki rekabete yeni bir ivme kazandırdı.

Yüksek Hacimli İşlem ve Fiyat Artışı

CFG fiyatı, Upbit duyurusunun ardından birkaç saat içinde 0,38 dolardan 1,08 dolara kadar tırmandı. Bu süreçte 24 saatlik işlem hacmi 103 milyon dolara ulaşarak oldukça yüksek bir seviyeye çıktı. Söz konusu artışta, Centrifuge’ın geçtiğimiz 24 saat içinde neredeyse yüzde 100’e ulaşan değer kazancı ile genel piyasa ortalamasının çok üzerinde performans göstermesi de etkili oldu.

RWA ve Web3 Ekosistemindeki Yansımalar

Gerçek dünya varlıklarının dijitalleşerek blokzincir üzerinde temsil edilmesi, finansal yenilikçilikte öne çıkan başlıca alanlardan biri olarak gösteriliyor. Centrifuge, şirketlerin veya kurumların geleneksel finansal kuruluşlara ihtiyaç duymadan blokzincir tabanlı likiditeye ulaşmalarını sağlıyor. Protokol, gerek kurumlar gerekse bireysel yatırımcılara, reel varlıkların teminat gösterildiği finansal enstrümanlar sunarak DeFi ile geleneksel finans arasındaki köprüyü güçlendiriyor.

Güney Koreli yatırımcıların ilgi gösterdiği Upbit gibi borsalarda listelenmek, kripto projelerine büyük hacim ve yeni kullanıcılar kazandırabiliyor. Upbit tarafından yapılan açıklamada, CFG yatırma işlemlerinin hemen başlatıldığı ve kısa süre içinde ticaretinin de açılacağı bildirildi.

Yükseliş yalnızca borsa etkisiyle sınırlı kalmadı; Bitcoin fiyatındaki artış ve RWA protokollerine olan ilginin tekrar yükselmesi de önemli rol oynadı. Piyasa analizlerinde, CFG’nin belirli bir fiyat aralığında kalıcı olmasının fiyat hedefini üst seviyelere taşıyabileceği değerlendirmeleri yer aldı.

Centrifuge Ekosisteminde Son Gelişmeler

Centrifuge, son dönemde Layer 1 blokzincirlerle geliştirdiği entegrasyonlar ve yeni ödül programlarıyla ekosistemini hızlı şekilde büyüttü. 2025 yılı sonunda başlatılan “Liquidity Rewards” programı sayesinde platform üzerinde kilitlenen toplam değer 500 milyon doları aştı. Ayrıca, Ethereum ve Solana entegrasyonları ile tokenleştirilmiş varlık havuzlarının zincirler arası kullanılabilirliği artırıldı.

Gerçek dünya varlığı sektöründe hem regülatörlerin hem de kurumsal yatırımcıların ilgisi çoğalıyor. Son dönemde Hamilton Lane ve OKX Ventures gibi kurumların RWA destekli stablecoin girişimlerinde aktif rol alması, geleneksel finans ile blokzincir finansı arasındaki işbirliğini güçlendiriyor.

Tüm bu gelişmelere rağmen, kısa vadede kâr realizasyonu yapan yatırımcıların etkisiyle CFG fiyatında dalgalanmalar izleniyor. Ancak Upbit’teki listelemenin ardından fiyatın 0,85 doların üzerinde tutunması dikkat çekti. Borsa listelemesi sonrası Centrifuge uygulamasında da aktif kullanıcı sayısında artış bekleniyor.