Kripto Para

STS Digital, Kurumsal Kripto Opsiyonları İçin 30 Milyon Dolar Yatırım Aldı

Özet

  • STS Digital, kurumsal kripto opsiyonları pazarında büyüme amacıyla 30 milyon dolar yatırım aldı.
  • Yeni sermaye, şirketin altyapı, piyasa yapıcılık ve bilanço güçlendirme hedeflerine yönlendirilecek.
  • Kurumsal yatırımcıların dijital varlıklara ilgisinin hız kazanması, şirket hizmetlerine talebi artırdı.
Kripto para odaklı işlem platformu STS Digital, kurumsal kripto opsiyonları piyasasında büyüme hedeflerine yönelik olarak 30 milyon dolarlık stratejik yatırım aldı. Finansman turuna CMT Digital öncülük ederken, Payward, Strobe Ventures, Arrington Capital, F-Prime Capital ve BitRock Capital da sürece dahil oldu.

Kurumsal Talepte Artış ve STS Digital’in Rolü

STS Digital, hem dijital varlık ticaretinde hem de likidite sunumunda kurumsal müşterilere odaklanan bir teknoloji platformu olarak faaliyet gösteriyor. Bermuda Para Otoritesi tarafından lisanslanan platform, geleneksel finans ile dijital varlık ekosistemi arasında köprü kurma hedefiyle, güçlü bilanço ve karşı taraf risk yönetimi vurgusuyla öne çıkıyor. Özellikle kurumsal yatırımcıların, risk korunması ve yapılandırılmış getiri stratejileri için opsiyon ürünlerine yönelmesinin STS Digital’in büyüme ivmesini hızlandırdığı ifade ediliyor.

Şirketten Yatırım Sonrası Değerlendirmeler

Yönetim Kurulu Başkanı ve kurucusu Gideon Hyams, yatırım sürecine ilişkin olarak,

“Bu yatırım, kurumsal yatırımcıların spot, opsiyon ve yapılandırılmış ürün fiyatlama hizmetlerimize olan yoğun talebini karşılamamıza imkan tanıyacak.”

açıklamasında bulundu. Hyams ayrıca,

“Bankalar, varlık yöneticileri ve finansal aracılar fiyatlama altyapımızı entegre etmeye çalışırken, bu finansman sayesinde talepleri öngörülü şekilde yönetebileceğiz.”

ifadesini kullandı.

Altyapı ve Likiditeyi Genişletme Planları

Şirket, bu sermaye artışını üç temel alanda kullanmayı planlıyor: Spot ve opsiyon piyasası altyapısını büyütmek, piyasa yapıcılık faaliyetlerini güçlendirmek ve bilanço yapısını sağlamlaştırmak. STS Digital, entegre bir platform üzerinden hem arayüz hem API hem de sesli işlemlerle 400’den fazla tokene erişim sağlayan bir hizmet sunuyor.

Bankalar ve varlık yöneticileri artık dijital varlıklara dahil olup olmamayı değil, bu süreci ölçekli ve etkili şekilde nasıl yönetebileceklerini tartışırken, STS Digital’in ürünlerine olan talebin yükseldiği gözlemleniyor.

Likidite sunucusu ve piyasa yapıcı olarak faaliyet gösteren şirketin, kurumsal yatırımcılarla derin iş birliklerine odaklandığı aktarılıyor. Yapılandırılmış ürün seçenekleri ve yenilikçi fiyatlama altyapısı sayesinde platform, finans kuruluşlarının dijital varlıklara daha profesyonel düzeyde erişimini mümkün kılıyor.

Öte yandan, şirketin ana yatırımcısı CMT Digital, geçen yıl kasım ayında başlattığı dördüncü yatırım fonunda 136 milyon dolar toplayarak erken aşama blokzincir altyapısı ve merkeziyetsiz finans projelerine destek vermeye başlamıştı.

