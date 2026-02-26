Citibank Kurumsal Müşteriler İçin Bitcoin Hizmetlerini 2026’da Hayata Geçirecek

Citibank, uluslararası finans sektöründe faaliyet gösteren, ABD merkezli köklü bir banka olarak biliniyor. Banka, önümüzdeki dönemde kurumsal müşterilerine yönelik kapsamlı Bitcoin hizmetleri sunacağını açıkladı. Planlanan hizmetlerin 2026 yılının başlarında devreye alınması öngörülüyor.

Bitcoin Hizmetlerine Geçişte Yeni Dönem

Citibank’ın adımı; kurumsal müşterilere güvenli saklama çözümleri ve dijital varlık alım satımı imkanı sağlamayı amaçlıyor. Banka, Bitcoin hizmetlerini ilk aşamada ABD ve Avrupa’daki kurumsal yatırımcılarla sınırlı tutmayı planlıyor. Bu strateji, bankanın bir süredir Citi Token Services gibi blokzincir tabanlı pilot projeler üzerinde yaptığı çalışmaların devamı niteliğinde görülüyor.

Güvenli Altyapı ve Geleneksel Finansın Dönüşümü

Citibank, mevcut teknolojik altyapısını kullanarak kurumsal seviyede özel anahtar yönetimine dair güvenlik çözümleri geliştirmeyi hedefliyor. Banka, Bitcoin’i klasik varlık yönetimi ve hazine platformlarıyla entegre ederek geleneksel finans ile büyüyen Web3 ekonomisi arasında köprü kurmayı amaçlıyor.

Yapılan planlamaya göre, Bitcoin ekosisteminde işlem yapmak isteyen kurumsal müşterilerin işlemleri doğrudan Citibank platformlarında gerçekleştirilebilecek. Böylece üçüncü taraf kripto para borsalarına duyulan ihtiyaç ve buna bağlı operasyonel riskler azaltılacak.

Citibank yönetimi; son dönemde hem kurum içi hem de küresel düzeyde düzenleyici çerçevedeki netliğin, dijital varlık hizmetlerinin ticari olarak yaygınlaştırılmasına imkan sağladığını ifade ediyor.

Ayrıca, gelecekte Bitcoin altyapısının tam olarak devreye alınmasının ardından, bankanın farklı varlık türlerinin tokenlaştırılması konusunu da değerlendireceği belirtiliyor. Böylece, gerçek dünyadaki finansal ürünlerin de blokzincir üzerinde temsil edilmesi ihtimali gündeme gelebilir.

Küresel Bankalarda Dijital Varlık Odaklı Açılımlar

Citibank’ın Bitcoin hizmetleri için yaptığı bu açıklama, önde gelen küresel finans kurumlarının geleneksel bankacılık ile blokzincir temelli inovasyon arasındaki entegrasyonu hızlandırdığını gösteriyor. Benzer şekilde, JPMorgan kısa süre önce halka açık blokzincir üzerinde düzenlemelere uygun bir mevduat token’ı sunmak için pilot uygulamasına başlamıştı. Ayrıca, Goldman Sachs ve BNY Mellon tarafından tokenlaştırılmış para piyasası fonları piyasaya sürülmüştü.

Tüm bu gelişmeler, büyük ölçekli finansal kurumların hem kripto para saklama ve ticaret hizmetleri sunmaya hem de geleneksel finansal ürünleri blokzincire taşımaya odaklandığını gösteriyor. Kurumsal müşterilerin 7/24 erişebileceği, regülasyona uyumlu ve hızlı çözümler talep etmesi bu alanda inovasyonun önünü açıyor.