Winvest — Bitcoin investment
Solana (SOL)

Solana (SOL) 1 Mart’a Kadar Kaç Doları Hedefliyor?

Özet

  • Bitcoin %12 yükselse de günlük grafikte görünüm değişmedi. İran müzakereleriyle ilgili bugün gelecek açıklamalar çok önemli.
  • Ameba_NM: SOL Coin 90 dolar üzerinde deneme bile yapmadı, 82-83 dolar olası.
  • Columbus RSI yükselişi nedeniyle SOL Coin fiyat artışına momentumun eşlik ettiğini söylüyor ancak BTC için görünüm belirsiz.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

İran müzakereleri bugün ve yarın da ÜFE rakamları gelecek. Bitcoin fiyatı tekrar 68 bin doları geri aldığı için yatırımcılar umutlu ancak henüz sevinmek için erken. SOL Coin 88 dolar sınırında. Solana için 1 Mart’a kadar kaç dolar hedeflenmeli? Bugün farklı analistlerin güncel değerlendirmelerini ele alacağız.

İçindekiler
1 Bitcoin Yükseldi
2 Solana (SOL) Tahminleri

Bitcoin Yükseldi

Fiyat yükseldi ama henüz daha trend değişmiş değil. Kripto paralarda bugünün ilk dakikalarında yayınlanan NVIDIA kazanç raporunun olumlu etkisi hissedildi. AI bağlantılı en büyük şirketin çok iyi durumda olduğunu göstermesiyle borsa toparlanırken teknoloji hissesi muamelesi gören Bitcoin de bu yükselişi takip etti.

Bugün İran müzakereleri önemli bir kırılma noktasını temsil edebilir çünkü Trump Mart ayına kadar anlaşma imzalanmasını istiyordu. Mart öncesi son müzakere bugün ve “nükleer programın tamamen durdurulduğu, balistik füze geliştirmelerinin de durdurulacağı” açıklanmadığı sürece herkes “Trump İran’ı vuracak” diyor. Önümüzdeki saatlerde gelecek son dakika gelişmeleri önemli ve 1 Mart Pazar günü oldukça riskli.

Jelle aşağıdaki grafiği paylaşarak BTC fiyatındaki sıçramaya rağmen henüz pek bir şeyin değişmediğini görünümün halen zayıf olduğunu hatırlattı.

Bitcoin fiyatı bir gün içinde %12 oranında sıçradı, ancak genel olarak bakıldığında bu durum hiçbir şeyi değiştirmiyor. Günlük grafik de bunu gösteriyor.

Planım aynı: Ucuz coinleri biriktirmek, bir iki yıl hiçbir şey yapmamak ve FOMO’ya kapılan turistlere çok daha yüksek fiyata satmak.”

Solana (SOL) Tahminleri

Uzun süredir üç haneli fiyatı koruyan SOL Coin tıpkı BNB gibi son yıkıma dayanamadı. Şimdilik 88 dolar sınırına dayansa da ilk bölümde BTC yükselişinin riskli olduğundan bahsettik ve ETH de 2.100 dolar eşiğini kazanarak altcoinler için piyasaya güven vermediğinden SOL Coin için de temkinli olmak gerekebilir. Ameba_NM takma isimli analist 82 dolara geri dönüş bekliyor.

“90’ın üzerinde sıfır ilerleme, denemedi bile… Birazcık sallarsan 82-83 civarında bir SP elde ederiz gibi geliyor.”

Columbus RSI yükselişine dikkat çekti ve momentum arttığı için umutlarının SOL Coin için yeşerdiğinden bahsetti. Eğer haklı çıkarsa BTC bugün İran veya farklı dış etkenlerden kaynaklı düşüş yaşamamalı ve SOL Coin 90 dolar üstü kapanışlara başlamalı.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

PIPPIN ve SOL Coin Kaç Dolar Olacak? Güncel Bitcoin Hedefi Kaç Dolar?

Solana (SOL) ve Ripple (XRP) Şubat Sonu Tahminleri

Yatırımcılar Bu Raporu Konuşuyor: Bu İki Altcoin İçin Hedef 100 Milyar Dolar

Solana’da Fiyat Baskısı Güçleniyor: $50 Seviyesi Tartışılıyor, Ağda Yenilikler Sürüyor

SOL Fiyatında Sıkışma Alarmı: Büyük Hareket Kapıda Olabilir

Solana’da 870 Milyon Dolarlık Token Kilidi Açılıyor: Fiyatlar Test Edilebilir

Altcoinler Bitcoin’den Ayrışacak Çünkü 1 Yılda 4x Büyüme Boşuna Değil

TAGGED: ,
Bu Haberi Paylaş
Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Takip Et:
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
Bir Önceki Yazı Citibank Kurumsal Müşteriler İçin Bitcoin Hizmetlerini 2026’da Hayata Geçirecek
Bir Sonraki Yazı American Bitcoin, Bitcoin Düşüşünün Etkisiyle Yılın Son Çeyreğinde 59 Milyon Dolar Zarar Açıkladı
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Bybit Piyasa Belirsizliğinde İstikrarlı Getirili Kripto Ürünlerini Öne Çıkardı
STABILCOIN
Citigroup, 2026’da Bitcoin’e Entegre Dijital Varlık Altyapısını Sunmaya Hazırlanıyor
Kripto Para
American Bitcoin, Bitcoin Düşüşünün Etkisiyle Yılın Son Çeyreğinde 59 Milyon Dolar Zarar Açıkladı
Madencilik
Citibank Kurumsal Müşteriler İçin Bitcoin Hizmetlerini 2026’da Hayata Geçirecek
BITCOIN (BTC)
STS Digital, Kurumsal Kripto Opsiyonları İçin 30 Milyon Dolar Yatırım Aldı
Kripto Para
Lost your password?