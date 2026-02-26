Solana (SOL) 1 Mart’a Kadar Kaç Doları Hedefliyor?

İran müzakereleri bugün ve yarın da ÜFE rakamları gelecek. Bitcoin fiyatı tekrar 68 bin doları geri aldığı için yatırımcılar umutlu ancak henüz sevinmek için erken. SOL Coin 88 dolar sınırında. Solana için 1 Mart’a kadar kaç dolar hedeflenmeli? Bugün farklı analistlerin güncel değerlendirmelerini ele alacağız.

Bitcoin Yükseldi

Fiyat yükseldi ama henüz daha trend değişmiş değil. Kripto paralarda bugünün ilk dakikalarında yayınlanan NVIDIA kazanç raporunun olumlu etkisi hissedildi. AI bağlantılı en büyük şirketin çok iyi durumda olduğunu göstermesiyle borsa toparlanırken teknoloji hissesi muamelesi gören Bitcoin de bu yükselişi takip etti.

Bugün İran müzakereleri önemli bir kırılma noktasını temsil edebilir çünkü Trump Mart ayına kadar anlaşma imzalanmasını istiyordu. Mart öncesi son müzakere bugün ve “nükleer programın tamamen durdurulduğu, balistik füze geliştirmelerinin de durdurulacağı” açıklanmadığı sürece herkes “Trump İran’ı vuracak” diyor. Önümüzdeki saatlerde gelecek son dakika gelişmeleri önemli ve 1 Mart Pazar günü oldukça riskli.

Jelle aşağıdaki grafiği paylaşarak BTC fiyatındaki sıçramaya rağmen henüz pek bir şeyin değişmediğini görünümün halen zayıf olduğunu hatırlattı.

“Bitcoin fiyatı bir gün içinde %12 oranında sıçradı, ancak genel olarak bakıldığında bu durum hiçbir şeyi değiştirmiyor. Günlük grafik de bunu gösteriyor. Planım aynı: Ucuz coinleri biriktirmek, bir iki yıl hiçbir şey yapmamak ve FOMO’ya kapılan turistlere çok daha yüksek fiyata satmak.”

Solana (SOL) Tahminleri

Uzun süredir üç haneli fiyatı koruyan SOL Coin tıpkı BNB gibi son yıkıma dayanamadı. Şimdilik 88 dolar sınırına dayansa da ilk bölümde BTC yükselişinin riskli olduğundan bahsettik ve ETH de 2.100 dolar eşiğini kazanarak altcoinler için piyasaya güven vermediğinden SOL Coin için de temkinli olmak gerekebilir. Ameba_NM takma isimli analist 82 dolara geri dönüş bekliyor.

“90’ın üzerinde sıfır ilerleme, denemedi bile… Birazcık sallarsan 82-83 civarında bir SP elde ederiz gibi geliyor.”

Columbus RSI yükselişine dikkat çekti ve momentum arttığı için umutlarının SOL Coin için yeşerdiğinden bahsetti. Eğer haklı çıkarsa BTC bugün İran veya farklı dış etkenlerden kaynaklı düşüş yaşamamalı ve SOL Coin 90 dolar üstü kapanışlara başlamalı.