American Bitcoin, Bitcoin Düşüşünün Etkisiyle Yılın Son Çeyreğinde 59 Milyon Dolar Zarar Açıkladı

Miami merkezli American Bitcoin, 2025’in dördüncü çeyreğinde 59 milyon dolar net zarar açıkladı. Nasdaq’ta ABTC koduyla işlem gören şirket, aynı dönemde elde ettiği 78,3 milyon dolarlık gelir ile bir önceki yılın aynı dönemine göre artış kaydetse de, analist beklentilerinin bir miktar altında kaldı. Yıl genelinde ise gelir 185,2 milyon dolar oldu.

Bitcoin’in Değer Kaybı ve Finansal Sonuçlar

Dördüncü çeyrekte Bitcoin’in yaklaşık %23 değer kaybetmesi, dijital varlık bilançolarında önemli düşüşler getirdi. Güncellenen Finansal Muhasebe Standartları Kurulu kurallarına göre, şirketlerin kripto varlıkları her raporlama döneminde piyasa değerine göre yeniden değerlendirilmek zorunda. Bu nedenle, American Bitcoin bilançosunda 227 milyon dolarlık nakit dışı kayıp yazdı.

Şirket Yapısı ve Bitcoin Varlıkları

American Bitcoin, Donald Trump’ın ailesinin desteğiyle faaliyet gösteriyor ve şirketin %20’si Eric Trump ile Donald Trump Jr. tarafından sahipleniliyor. Bölgesel madencilik tesisleriyle öne çıkan firma, yıl sonunda 5.401 adet bitcoin tutarken, bu rakam yıl başından itibaren 6.000’in üzerine çıktı. Co-founder Eric Trump tarafından yapılan açıklamada, şirketin varlıklarının yaklaşık üçte birinin kendi madenciliğinden, kalan kısmın ise açık piyasadaki alımlar ve stratejik işlemlerle elde edildiği belirtildi.

Şirket, Eylül ayında halka açıldı ve bu süreçten kısa süre sonra Bitcoin’in 126.000 dolar ile rekor seviyeye ulaştığı döneme denk geldi. Ancak o zamandan bu yana şirket hisseleri %90 oranında düşerek, 1,06 dolar seviyesine kadar geriledi ve geçen bir yıl içinde yaklaşık %22 değer kaybetti.

Halka arz sonrası dönemde şirket, at-the-market hisse satışıyla 150,5 milyon dolar fon topladı. Bu kaynak daha fazla bitcoin satın almak için kullanılırken, yönetim bu adımın hisse başına bitcoin maruziyetini %50’ye yakın artırdığını bildirdi.

Madencilik Operasyonları ve Sektörel Gelişmeler

American Bitcoin’in madencilik faaliyetleri, çoğunluk sahibi Hut 8’in altyapı desteğiyle yürütülüyor. Şirketin 2025’in son çeyreğinde bitcoin madenciliğinde %53 brüt kâr marjı yakaladığı ve üretim maliyetlerinin spot fiyatların altında kaldığı vurgulandı. CEO Mike Ho, şirketin bağımsız halka açık bir firma olarak ilk yılında madencilik platformunun büyütülmesinin ve rezerv artışının önemli gelişmeler olduğunu dile getirdi. Başkan Matthew Prusak ise, temel stratejiyi madencilikle bitcoin elde etmek ve hazine rezervini varlık alımlarıyla artırmak şeklinde yorumladı.

Co-founder Eric Trump tarafından yapılan açıklamada, şirketin sahip olduğu bitcoinlerin bir kısmının kendi madencilik operasyonları yoluyla, diğer kısmının ise piyasa alımları ve stratejik anlaşmalarla elde edildiği ifade edildi.

Son çeyrek zararı, geçen yıl aynı dönemdeki 3,48 milyon dolarlık kâra ve bir önceki çeyreğe göre açıklanan kâra kıyasla belirgin bir düşüş yaşandığını gösteriyor. Sektördeki diğer büyük madencilik şirketleri ise yapay zeka altyapısına yönelme ya da rezerv satışları gibi kriz yönetimi yöntemleri uyguluyor.

Çoğunluk hissedarı Hut 8, 2025 sonunda 8.500 megavatlık geliştirme portföyüne ulaştı ve Two Prime ile 200 milyon dolarlık yeni bir kredi anlaşması sağladı. Ayrıca mevcut Coinbase kredi limitini de 200 milyon dolara çıkardı ve toplamda 400 milyon dolarlık krediye erişim elde etti.