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Çin Kripto Para Müjdesi! Son Durum Ne? Bitcoin Hızla Yükselebilir!

2021 yılının ikinci çeyreğini kripto para yatırımcılarına zehir eden Çin bugünlerde karar değiştirmiş görünüyor.
17:35
20 Mart 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Bitcoin (BTC) öncülüğünde devam eden yükselişin birçok sebebi var ve bunlardan biri de Çin’den gelen haberler. Çin ve Japonya Merkez Bankaları bu yıl itibariyle piyasalara daha fazla likidite pompaladı. Üstelik Hong Kong’un kripto para yatırımını meşrulaştırma adımı da piyasalara can suyu oldu. Peki Çin gerçekten Hong Kong’un böyle bir adım atmasına izin verecek mi? Bunu destekliyor mu?

Çin Kripto Para

Çin anakarasındaki işletme yöneticileri, bölgesel bir kripto merkezi olma yolunda ilerleyen Hong Kong’un kripto düzenlemelerini yakından izliyor. Rapora göre, şehrin iki lisanslı borsası olan HashKey ve OSL’de bireysel kripto para yatırımcılarına izin verilecek olması Çinli şirketleri ve bankaları cezbetti. Çin anakarasındaki işletme sahiplerinin beş gün süren görüşmelere katıldığı bildirildi. Bu görüşmeler arasında risk sermayedarları, kuluçka programı yöneticileri ve hükümetin yabancı yatırım ajansından temsilcilerle yapılan görüşmeler vardı.

Hong Kong şu anda yalnızca nitelikli yatırımcıların kripto paralara yatırım yapmasına izin veriyor. Ancak önerilen kripto düzenlemeleri, dijital varlıkların şehir çapında bireysel yatırımcılara da açılmasını sağlayacak. Bu beklenti, Çinli işletme sahiplerinden gelen taleplerde ani bir artışa neden oldu.

Bitcoin Fiyatı Yükselebilir

Yerel menkul kıymetler düzenleyicisi Ekim ayında kuralları gevşetmeye karar verdiğinden beri, piyasalar bu gelişmeyi olumlu fiyatlıyor. Sektör öncüleri Haziran ayında atılması beklenen adımlarla birlikte bölgedeki yatırımlarını artırmayı hedefliyor. Hong Kong’da bir kripto avukatı olan Joshua Chu, Nikkei Asia’ya Pekin’in Hong Kong’u bir web3 test pazarı olarak gördüğünü düşündüğünü söyledi. Chu, “Hong Kong muhtemelen öncülük edecek ve bir test yatağı olacak” dedi.

“Çin muhtemelen Hong Kong deneyimi üzerine inşa edecek ve anakara için Çin özelliklerine sahip bir deneyim sunacak”.

Gazete, Nanjing ve Hangzhou’dan yerel hükümet yetkililerinin “öğrenmek ve gözlemlemek” için web3 etkinliklerine katıldığını bildirdi. Gazetenin gördüğü katılımcı listesine göre, anakara bankalarından üst düzey yöneticiler de web3 konukları arasındaydı. China Merchants Asset Management Hong Kong, China Construction Bank International, Industrial Bank ve Commercial Bank of China’dan yetkililer bu etkinliklerin bir parçasıydı. Kaynaklara göre, adı açıklanmayan Çinli kurumlardan da temsilciler vardı. Durumu bilenlere göre, China Merchants Banks’ın varlık yönetimi bölümü, Shanghai Pudong Development Bank ve Çinli holdingin yatırım bankacılığı ve menkul kıymetler bölümü olan Fosun Wealth, Hong Kong kripto para birimi projelerine ilgi gösteren finans kurumları arasında yer alıyor.

Amber Group kurumsal satış direktörü Justin d’Anethan şunları söyledi;

“Çin, bu kuralların Hong Kong üzerindeki etkisine, yeni kripto bağlantılı ürünlerin veya blockchain tabanlı çözümlerin çıkarılmasına ve bunun sonucunda ortaya çıkabilecek ticaret ve iş faaliyetlerinin artmasına bakıyor olabilir.”

Hong Kong’daki Baker McKenzie’de bir ortak olan Joy Lam’a göre, bölge yerel bankaların kripto işletmeleriyle çalışmasını yasaklamıyor. Ancak Hong Kong Para Otoritesi, bankaların bu müşteriler için durum tespiti ve sürekli izleme yapmasını şart koşuyor. Kurallar gevşedikten sonra kısıtlanan kripto para talebindeki patlamayla Bitcoin ve altcoinlerde ciddi yükselişler görebiliriz. Özellikle Haziran ayı Bitcoin için hareketli geçeceğe benziyor.

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