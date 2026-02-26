AllUnity, İsviçre Frangına Endeksli Stablecoin CHFAU’yu Piyasaya Sundu

Deutsche Bank tarafından desteklenen stablecoin girişimi AllUnity, İsviçre frangına sabitlenen yeni token’ı CHFAU’yu kurumsal yatırımcılara sunmaya başladı. Şirketin mevcut euro destekli stablecoin’i EURAU’nun ardından geliştirilen CHFAU, öncelikli olarak kurumsal ödeme, sınır ötesi transfer ve regülasyonlara uygun dijital para ihtiyacı için tasarlandı.

Kurumsal Yatırımcılar İçin MiCA Standartlarına Uygun

CHFAU, Avrupa Birliği’nin kripto varlıklara yönelik düzenlemesi Markets in Crypto-Assets (MiCA) ile uyumlu olarak piyasaya çıktı. Token, 1:1 oranında İsviçre frangına sabitlenmiş şekilde ERC-20 standardıyla Ethereum ağında işleme alındı. Başlangıçta yalnızca profesyonel ve kurumsal yatırımcılara AllUnity’nin Mint Platformu üzerinden erişim sağlanacağı aktarıldı.

Regülasyon ve Rezerv Teminatı Desteği

Şirket, geçen yıl Almanya’nın finansal denetim otoritesi BaFin’den Elektronik Para Kuruluşu (EMI) lisansı alarak MiCA düzenlemesine uygun ilk ihraççılardan biri oldu. BaFin lisansı, token’ın tamamen ayrılmış ve İsviçre frangı cinsinden rezervlerle desteklenmesine imkân tanıdı.

AllUnity’nin CEO’su Alexander Höptner, lansmanın Avrupa dijital ödeme ekosistemini düzenlemelerle uyumlu şekilde inşa etme hedefi doğrultusunda önemli bir adım olduğuna dikkat çekti. Şirkete göre CHFAU’nun, kurumsal ödeme ve mutabakat işlemlerinde, hazine yönetiminde ve likidite yönetiminde kullanılacak şekilde tasarlandığı belirtildi.

AllUnity, CHFAU’nun tamamen rezervle teminatlı ve MiCA uyumlu ilk İsviçre frangı stablecoin’i olduğunu duyurdu. CHFAU, E-Para Token yapısıyla ve ayrıştırılmış frank rezervleriyle destekleniyor; küresel ölçekte düzenlenmiş ödemeler ve takas işlemlerinde kullanılmak üzere zincir üzerinde erişilebilir hale getirildi.

Rekabet ve Pazar Dinamikleri

Kuruluşunu DWS, Flow Traders ve Galaxy Digital’in ortaklığıyla 2024’te tamamlayan AllUnity, stablecoin piyasasında özellikle regülasyonlara uygun dijital para sunma hedefiyle öne çıktı. Şirketin euroya endeksli token’ı EURAU, temmuz 2025’te kullanıma girdikten sonra 1,2 milyon dolar piyasa değerine ulaştı ve euro tabanlı stablecoin’ler arasında orta sırada yer aldı.

Avrupa’da toplam euro stablecoin piyasasının büyüklüğü yaklaşık 895 milyon dolara ulaştı ve bu alanda en yüksek payı Circle’ın ihraç ettiği EURC aldı. Buna karşılık, CHFAU’nun İsviçre frangı stablecoin’leri arasında MiCA düzenlemesine tam uyumlu ilk örnek olduğu ifade ediliyor. Piyasada farklı İsviçre frangı stablecoin’leri de bulunuyor; Frankencoin (ZCHF), VNX Swiss Franc (VCHF) ve Hedera Swiss Franc (HCHF) dahil olmak üzere, toplam değeri 38,6 milyon doları aşan çeşitli token’lar mevcut.

Yeni token’ın borsalarda daha geniş erişime açılması için entegrasyon süreci tamamlanıyor ve önümüzdeki dönemlerde listelerin kademeli olarak paylaşılacağı bildirildi.

Öte yandan Deutsche Bank, yapay zeka sektöründeki yüksek yoğunluk ve piyasa dalgalanmalarına bağlı olarak ABD dolarının güvenli liman niteliğine olan güvenin azaldığına dair bir değerlendirme paylaştı.