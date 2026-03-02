Bitcoin’de 2021 Döngüsüne Benzeyen Fiyat Yapısı

Kripto para analisti Crypto Tice, Bitcoin’in mevcut piyasada sergilediği yapının, 2022 ayı piyasasına yol açan sürecin yapısal olarak tekrarlandığına işaret ediyor. Analiste göre, Bitcoin şu anda “geçici toparlanma” (relief rally) olarak adlandırılan bir evrede bulunuyor. Bu evre; çift zirve formasyonu, keskin bir düzeltme ve kısa bir istikrar döneminin ardından ortaya çıkıyor.

Grafikteki Benzerlikler

Crypto Tice’ın paylaştığı ve 2021’den 2027’ye kadar uzanan haftalık Bitcoin grafiği, iki benzer piyasa döngüsünü yan yana gösteriyor. İlk döngü 2021 yılında, Bitcoin’in önce rekor seviyeye çıkıp geri çekildiği ve ardından ikinci zirveyle dağılım evresine girdiği dönemi temsil ediyor. Buradan sonra keskin bir düşüş gerçekleşiyor ve fiyat, önceki destekte tutunamadan uzun süreli ayı piyasasına giriyor. Bu baş aşağı gidişattan önce ise kısa bir toparlanma rallisi yaşanıyor.

Sağ tarafta gösterilen güncel döngüde ise Bitcoin, 2024 yılında ilk zirvesini 100.000 dolar civarında, ardından 2025 sonlarında ikinci zirvesini 126.000 dolar civarında gördü. Bunun ardından fiyat hızlı bir şekilde 60.000 dolar bandına iniyor. Şu anki dönemde ise grafik üzerinde “Relief” olarak işaretlenen ve soru işaretiyle vurgulanan bölüm, 2021’deki geçici toparlanma safhasıyla aynı yapısal pozisyonda bulunuyor.

Geçici Toparlanmanın Anlamı

Bu dönemin hangi aşamada olduğu tespiti, sadece fiyatın dolar bazında pozisyonu için değil, piyasa davranışları açısından da önemli görülüyor. Geçici toparlanma, sert bir fiyat düşüşünün ardından satış baskısı azaldığında fiyatın bir süreliğine istikrar bulduğu ya da kısmen yükseldiği dönemleri ifade ediyor. Bu süreçte, düşüşten kazanç sağlamayı bekleyen katılımcılar kısa pozisyonlarını azaltıyor; piyasada kalmaya devam eden uzun vadeli yatırımcılar ise istikrarı olası bir toparlanmanın işareti olarak değerlendiriyor.

Mevcut hareket, 2021 yılında gözlemlenen modeldeki gibi, fiyatın kısa süreli bir toparlanma yaşamasının ardından sert bir düşüşe yeniden sahne olabileceği ihtimaline dikkat çekiyor. 2021’deki geçici toparlanma döneminin birkaç hafta sürdüğü görülüyor ve sonrasında ayı piyasasına kesin geçiş başlıyor.

Yapıyı Okumak ve Sonucu Tahmin Etmek

Analist, piyasadaki mevcut yapının evresini saptamanın, fiyatın nereye gideceğini doğrudan öngörmekten farklı olduğunun altını çiziyor. Bu yaklaşım, fiyatın kısa ve orta vadede hangi aşamada olabileceğini belirtirken, fiyatın tam olarak hangi seviyede veya hangi zamanda hareket edeceğine dair net bir öngörü içermiyor.

Grafikte her iki geçici toparlanma evresi, çift zirve ve kanala paralel çizgilerle vurgulanmış. Analist, 2021’deki döngüyle mevcut sürecin görsel ve yapısal olarak güçlü bir benzerlik taşıdığına işaret ediyor; belirleyici unsurun ise piyasa yapısının kendisi olduğu görüşünü paylaşıyor.

Mevcut analiz, fiyatın bu modelde hareketine devam etmesi halinde ya ayı piyasası seyrinin teyit edileceğini ya da piyasanın önemli bir direnç seviyesini aşması durumunda bu tarihsel örüntünün kırılabileceğini öne sürüyor. Özellikle yeni ve kalıcı bir rekor kırılması, mevcut formasyonun dışına çıkıldığının sinyali olacak.

Mart ayında açıklanacak olan Federal Reserve faiz kararı, Clarity Act takvimi ve jeopolitik belirsizliklerin çözülmesi gibi temel gelişmelerin, mevcut geçici toparlanma döneminin hangi yönde sonuçlanacağını önemli ölçüde etkileme potansiyeline sahip olduğu düşünülüyor.