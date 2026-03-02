Altcoin Endeksi Yükseliyor: Bitcoin Hakimiyeti Devam Ediyor

Kripto piyasalarında Bitcoin son dönemde fiyatını yaklaşık 66.000 dolar seviyesinde korurken, Altcoin Season Index 35’e yükseldi. Mart 2026 itibarıyla Bitcoin hakimiyeti yüzde 59,4 civarında kalmaya devam ediyor. Piyasadaki verilere göre son 60 gün içinde takip edilen altcoinlerin yüzde 40’ı Bitcoin’den daha iyi performans gösterdi.

Sermaye Rotasyonu Dalgası Yeniden Görülüyor

Kripto para piyasasında sıklıkla gözlenen başlıca döngülerden biri, sermaye rotasyonu olarak adlandırılıyor. Genellikle yeni yatırımlar ilk olarak Bitcoin’e yöneliyor ve Bitcoin’deki fiyat artışının ardından kar alımlarıyla birlikte sermayenin Ethereum ve büyük hacimli altcoinlere kaydığı görülüyor.

Joao Wedson, Altcoin Season Index’in son dönemde tekrar yükselmeye başladığına dikkat çekti. Wedson kripto piyasasında ayı döngüsünün Bitcoin ve altcoinler arasında farklı sürelerle yaşandığını belirterek, altcoinlerdeki ayı piyasasının yedi ila on bir ay, Bitcoin’de ise yaklaşık bir yıl kadar sürdüğünü aktardı.

Piyasa yapısı da bu tip bir sermaye rotasyonunu doğruluyor. Bitcoin fiyatı dalgalanmalara rağmen durağanlığını sürdürürken, Polkadot bir günde yüzde 23 artış gösterdi. Uniswap yüzde 19, Avalanche ise yüzde 17’lik günlük yükseliş kaydetti. Solana ise haftalık bazda 31 milyon dolarlık yeni girişle dikkat çekti.

Piyasa Duyarlılığı ile Fiyatlar Arasında Ayrışma

Piyasada duyarlılık endeksleri ise temkinli görünümünü koruyor. Crypto Fear and Greed Index, 14 seviyesinde yer alıyor ve piyasanın son derece temkinli bir ruh haline işaret ediyor. Buna karşın, Ethereum ve Solana gibi büyük altcoinler son zamanlardaki jeopolitik baskılara rağmen toparlanma sinyalleri verdi.

Fiyatlarla duyarlılık arasındaki bu fark, önceki döngülerde de görülmüştü. Korkunun yüksek olduğu dönemlerde fiyatların belli bir seviyeyi koruması, genellikle birikim fazına işaret ediyor. Ayrıca istatistikler, birçok altcoinin dip seviyelerini Bitcoin’den daha önce gördüğünü ortaya koyuyor.

Geçmiş veriler altcoin ayı piyasalarının yedi ila on bir ay sürdüğünü, Bitcoin’de ise bu sürecin daha uzun olabildiğini gösteriyor. Mevcut tabloya göre, altcoinlerin üçte ikisinin Bitcoin gerilese bile yeni düşük seviyeler oluşturmadan önce önceki destek seviyelerini test edebileceği belirtiliyor. Bitcoin’in 60.000 dolara kadar gerilemesi durumunda altcoinlerdeki görece istikrar, hakimiyet oranlarının da azalmasına neden olabilir.

Kurumsal Sermayenin Rolü Güçleniyor

2026 yılındaki piyasa yapısı, önceki döngülere göre kurumsal yatırımcıların etkisiyle ayrışıyor. Spot Bitcoin ETF’leri ve kurumsal varlık yöneticileri, piyasaya doğrudan ve önemli bir likidite sağlıyor. Geçmişte ağırlıklı olarak bireysel yatırımcıların öncülüğünde oluşan ralliler, artık kurumsal sermayenin de etkin katılımıyla şekilleniyor.

Kurumsal yatırımcıların dijital varlık sepetleriyle portföy çeşitlendirmesi yapması, sermaye akışının sadece Bitcoin’le sınırlı kalmamasına zemin hazırlıyor. Bu durum, Bitcoin durgunlaştığı anlarda bile altcoinlere yönelik ilginin artmasına neden olabiliyor. Piyasa yapıcılar ise volatilite ve işlem hacmine göre likidite dağılımlarını hızla yeniden düzenliyor.

Şu anki verilere göre piyasada bir birikim evresinin etkili olabileceği gözleniyor. Altcoin sezonunun tam olarak başlamış sayılabilmesi için endeksin 75’i aşması gerekirken, yükseliş eğiliminin devam ettiği belirtiliyor. Bitcoin’de fiyat yatay seyretmeye devam ederken, sermaye rotasyonunun altcoinlere kaydığı güncel tabloda öne çıkıyor.