Strategy, STRC Temettüsünü Yükseltti: Bitcoin Düşüşü Hisseleri Zorluyor

Bitcoin yatırımlarının en büyük kurumsal sahibi olan Strategy, Mart 2026 için STRC adlı öncelikli hisse senedinin temettü oranını 25 baz puan artırdı. Bu karar, Bitcoin fiyatındaki gerilemenin, şirketin halka açık MSTR hisselerinde kayda değer bir değer kaybına neden olduğu bir dönemde geldi.

STRC Temettüsünde Yedinci Artış

Strategy’nin, Temmuz 2025’ten bu yana borsada işlem gören STRC öncelikli hisselerine uygulanan temettü oranı, toplamda yedinci kez artırılmış oldu. Mart ayında yüzde 11,50 olarak belirlenen yeni temettü, bir önceki aya göre 0,25 puanlık bir artışı temsil ediyor. Şirketin kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Michael Saylor, ilgili açıklamayı sosyal medya üzerinden paylaştı.

Bitcoin’deki Gerilemenin Etkisi

Yılın başından bu yana Bitcoin’in yüzde 24 değer kaybı, Strategy’nin MSTR kodlu ortak hisselerinde de yaklaşık yüzde 15’lik bir düşüşe yol açtı. Şirketin bilançosundaki bu gerileme, genel olarak Bitcoin fiyatlarındaki düşüşten doğrudan etkilendiği belirtiliyor. Buna karşın STRC öncelikli hisseleri, nominal değeri olan 100 dolar seviyesine yakın hareket ederek MSTR’deki dalgalanmanın önüne geçti.

Yeni Model: Öncelikli Hisse İhraçları

Strategy CEO’su Phong Le, Şubat ayında yaptığı açıklamada, şirketin Bitcoin alımları için ağırlıklı olarak öncelikli hisse senedi ihraçlarına yöneleceğini ifade etti. Ortak hisse sermayesinin seyreltilmesi yerine düşük volatiliteye sahip bir finansman modeli tercih ettikleri anlaşılıyor.

Şirketin STRC temettülerini her ay güncellemesi, hisselerin 100 dolara yakın bir değerde kalmasını sağlıyor ve böylece fiyat istikrarına katkıda bulunuyor. Hissedarlar açısından ise bu durum, piyasadaki oynaklığa karşı daha öngörülebilir bir gelir akışı anlamına geliyor.

Strategy, dünyanın en büyük kurumsal Bitcoin rezervine sahip şirketi olarak biliniyor ve kamuoyunda Bitcoin’e olan uzun vadeli bağlılığıyla öne çıkıyor. Şirketin bu yaklaşımı, Bitcoin fiyatında dönemsel dalgalanmalar yaşansa da alımların sürdüğünü gösteriyor. Şu anki bilanço verilerinde, yaklaşık 6,6 milyar dolarlık kağıt üzerinde zarar bulunduğu aktarılıyor.

STRC öncelikli hisseleri, MSTR kodlu ortak hisselere göre daha düşük dalgalanma gösteriyor. Bu durum, yatırımcılar nezdinde daha stabil bir yatırım aracı olarak değerlendirilmesini sağlıyor.

Bununla birlikte, Bitcoin’deki sert fiyat hareketlerinin devam etmesi, Strategy’nin uzun vadeli birikim modelinin sürdürülebilirliğini sınayabilir. Şirketin gelecekteki Bitcoin alımlarında öncelikli hisse yoluyla fon sağlama stratejisinin nasıl bir piyasa karşılığı bulacağı izlenmeye devam ediyor.