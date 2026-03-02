Winvest — Bitcoin investment
Hyperliquid (HYPE)

HYPE Token Piyasaya Karşı Güç Kazandı Yatırımcı Akışı Arttı

Özet

  • Hyperliquid platformundaki yoğun işlem aktivitesi HYPE token talebini artırdı.
  • Token yakım mekanizması arz baskısına yönelik endişeleri azaltan faktör oldu.
  • Arz sınırlaması yaklaşımı bazı altcoinlerde göreceli güçlenmeyi destekliyor.
Kripto para piyasasında hafta sonu yaşanan hareketlilik bazı altcoin’lerin genel piyasa eğiliminden ayrışmasına yol açtı. Merkeziyetsiz türev platformu Hyperliquid’in yerel token’ı HYPE, artan işlem hacmi ve platform aktivitesinin etkisiyle yükseliş gösterirken Bitcoin ve diğer endeksler daha zayıf bir performans sergiledi. Orta Doğu’daki jeopolitik gerilimlerin geleneksel finans bağlantılı vadeli işlemlere ilgiyi artırması, yatırımcıların merkeziyetsiz borsalara yönelmesinde etkili oldu.

Artan Platform Aktivitesi Token Talebini Destekledi

Son 24 saat içinde HYPE yaklaşık %5 değer kazanırken Bitcoin aynı dönemde %0,7 geriledi. Geniş piyasa göstergelerinden CoinDesk 20 Endeksi ise %1,7 düşüşle 1.937 puana indi. Piyasa katılımcılarının özellikle petrol vadeli işlemlerine yönelik pozisyonlarını merkeziyetsiz platformlar üzerinden artırması, Hyperliquid üzerindeki işlem yoğunluğunu belirgin biçimde yükseltti.

Hyperliquid, zincir üstü türev işlemleri sunan bir merkeziyetsiz borsa olarak biliniyor ve kullanıcıların doğrudan blokzincir altyapısı üzerinden kaldıraçlı işlemler gerçekleştirmesine imkan tanıyor. Platformun gelir modeli, işlem ücretlerinin bir bölümünü doğrudan token geri alımı ve yakım mekanizmasına yönlendirmesi üzerine kurulu. Bu yapı, işlem hacmi arttıkça dolaşımdaki token miktarının azalmasına neden oluyor.

Ücret Gelirleri ve Token Yakımı Öne Çıktı

Platform son 24 saat içinde 2,8 milyon dolar işlem ücreti geliri elde ederken haftalık gelir 13 milyon doların üzerine çıktı. Aynı dönemde yaklaşık 9,22 milyon dolar değerinde HYPE token yakıldı ve bu rakam bir önceki haftaya kıyasla %20,4 artış gösterdi. Artan yakım oranı, yatırımcıların arz baskısına ilişkin endişelerini azaltan temel unsurlardan biri olarak öne çıktı.

Bu gelişmeler, piyasada uzun süredir tartışılan token kilit açılımı konusunun etkisini görece sınırladı. Bu hafta yaklaşık 9,92 milyon HYPE token’ın kilidi açılacak ve bu miktar mevcut arzın yaklaşık %2,7’sine karşılık geliyor. Geçmiş verilere göre benzer açılımların beklenenden daha düşük net arz artışı yaratması, yatırımcı davranışlarını etkileyen faktörlerden biri olarak değerlendiriliyor.

Arz Disiplini Altcoin Performansını Destekliyor

Benzer bir eğilim Jupiter ekosisteminin JUP token’ında da görüldü. JUP son bir haftada %13 yükselirken son 24 saatte görece yatay bir seyir izledi. Şubat ayı sonunda gerçekleştirilen yönetişim oylamasında token sahipleri, 2026 yılı için yeni token üretimini durdurma kararı aldı ve planlanan dağıtımlar askıya alındı.

Yeni token arzının sınırlandırılması, piyasada “arz disiplini” olarak adlandırılan yaklaşımı güçlendirdi. Bu modelde yatırımcılar, dolaşımdaki token miktarının kontrol altında tutulmasının fiyat istikrarını destekleyebileceğini değerlendiriyor. HYPE token’daki yükselişin de benzer şekilde artan kullanım ve sınırlanan arz beklentisiyle ilişkilendirildiği görülüyor.

Kripto piyasasının genelinde dalgalı bir görünüm sürerken, belirli altcoin’lerin platform gelirleri ve token ekonomisi temelli dinamiklerle piyasa geneline kıyasla daha güçlü performans sergileyebildiği dikkat çekiyor.

