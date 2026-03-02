Bitcoin Gerilerken Jeopolitik Gerilim Piyasayı Baskılıyor

Bitcoin haftanın ilk işlem gününde küresel piyasalardaki gelişmelerin etkisiyle değer kaybetti. Hafta sonu boyunca jeopolitik gelişmelere rağmen görece izole hareket eden kripto piyasası, geleneksel finans piyasalarının yeniden açılmasıyla birlikte yön değiştirdi. Erken saatlerde Bitcoin fiyatı 66.702 dolara gerileyerek son 24 saatte %1,1 düşüş kaydetti. Piyasadaki fiyatlama, ABD ile İran arasındaki gerilimin ekonomik sonuçlarının daha geniş ölçekte değerlendirilmesiyle hız kazandı.

Hafta Sonu Yükselişi Kalıcı Olmadı

Pazar günü yaşanan kısa süreli toparlanma sırasında Bitcoin 68.000 dolar seviyesine kadar yükselmişti. Ancak bu hareket kalıcı olmadı ve fiyat yeniden saldırılar öncesinde görülen orta 66.000 dolar bandına geri döndü. Kripto varlıkların hafta sonu boyunca geleneksel piyasalardan bağımsız hareket ettiği görülse de pazartesi günü küresel risk algısının yeniden fiyatlanmasıyla birlikte satış baskısı öne çıktı.

Piyasanın genel görünümü ise karışıktı. Ethereum %2,5 düşüşle 1.967 dolara gerilerken, Solana %4,1 kayıpla 84 dolara indi ve XRP %3,6 değer kaybederek 1,36 dolara düştü. Haftalık performans incelendiğinde Solana’nın %8,1 gerilemeyle büyük kripto varlıklar arasında en zayıf performansı sergilediği görüldü.

Petrol Fiyatları ve Enflasyon Beklentileri Öne Çıkıyor

Geleneksel piyasalarda yaşanan hareketler kripto varlıkların yönü açısından belirleyici oldu. Brent petrol fiyatı açılışta %13’e kadar yükseldikten sonra 77,50 dolar civarında dengelendi ve günü %6,4 artışla sürdürdü. Bu artış, 2022’de Rusya-Ukrayna savaşının başlangıcından bu yana görülen en sert yükselişlerden biri olarak kaydedildi.

Dünya petrol arzının yaklaşık beşte birinin geçtiği Hürmüz Boğazı’ndaki aksaklıklar enerji piyasalarında belirsizliği artırdı. Aynı dönemde Asya borsaları %1,4 düşerken ABD endeks vadeli işlemleri %0,7 geriledi. Güvenli liman talebiyle altının ons fiyatı 5.350 dolara yükseldi. Enerji maliyetlerindeki artışın enflasyon beklentilerini yukarı çekmesi, ABD Merkez Bankası’nın faiz indirimlerini geciktirebileceği beklentisini güçlendirdi.

Jeopolitik Belirsizlik Kriptoyu Risk Varlığı Olarak Etkiliyor

ABD ile İran arasındaki diplomatik sürece ilişkin çelişkili açıklamalar piyasadaki belirsizliği artırdı. Bir yandan yeni müzakere girişimlerine dair haberler gündeme gelirken, İran Ulusal Güvenlik yetkilisi Ali Larijani ülkenin görüşmelere açık olmadığı yönünde açıklamalarda bulundu. ABD Başkanı Donald Trump ise askeri operasyonların hedeflere ulaşılana kadar süreceğini ifade etti.

BTSE operasyon direktörü Jeff Mei, İran’ın uzun süredir küresel finans sisteminden büyük ölçüde izole olduğunu hatırlatarak aşağı yönlü risklerin sınırlı kalabileceğini değerlendirdi.

İran uzun süredir küresel finans piyasalarından izole durumda olduğu için aşağı yönlü risklerin sınırlı olabileceğini düşünüyoruz. Petrol fiyatlarına yönelik endişeler bulunsa da OPEC ve ABD kaynaklı arz artışı fiyatları dengeleyebilir.

Piyasadaki yönün büyük ölçüde Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılıp açılmayacağına ve bölgedeki askeri hedeflerin ne kadar sürede tamamlanacağına bağlı olduğu değerlendiriliyor. Bu belirsizlik ortamında kripto varlıklar, küresel risk iştahındaki değişimlere duyarlı bir risk varlığı olarak işlem görmeye devam ediyor.