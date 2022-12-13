Binance borsası tarafında yaşanan son gelişmeler hem şirketi hem de sahibi olduğu BNB Token'ını zor durumda bırakabilirmiş gibi görünüyor.

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Binance’in kovuşturmaya uğrayabileceği yönündeki spekülasyonlar geçtiğimiz gün borsada yoğun bir ilgiye yol açtı. Para çekme işlemlerinde bir artış olduğu bildirildi, bu da bunun bazı kullanıcıları paniğe sevk ettiğini gösteriyor olabilir.

Bu nedenle, yerel kripto para birimi BNB’nin değeri düşmüş olabilir. Binance ve BNB’nin anlatılarında göründüğünden daha fazlası mı var, yoksa bu sadece korku, belirsizlik ve şüphe (FUD) mi?

Korku, Belirsizlik Ve Şüphe

12 Aralık’ta Reuters, olaylar zincirini başlatan bir rapor yayınladı. Haber ajansının raporuna göre, Binance’in kilit yöneticilerinin ABD’de kovuşturmaya uğrama tehlikesiyle karşı karşıya olduğu iddia edildi.

Raporda, Adalet Bakanlığı’nın (DOJ) yıllardır en büyük merkezi Bitcoin borsası olan Binance’i hedef aldığı iddia ediliyordu. Ancak DOJ müfettişleri arasındaki farklı görüşler, tam ölçekli bir tutuklama ve kovuşturmayı geciktiriyordu. Rapora göre tartışmanın kilit noktası, biriken kanıtların ağırlığıydı.

Faaliyetler Normal Mi?

Görünüşe göre Binance kullanıcıları, rapor yayınlandıktan sonra büyük bir geri çekilme gözlemlendiğinden sonra korku durumuna girdiler. Nansen’den alınan veriler, 24 saat boyunca Binance’in milyarlarca dolarlık negatif bir net akış gördüğünü gösterdi.

Bu değişiklik doğrudan haberlerle ilgili olmasa bile, büyük çıkışın zamanlaması, para çekme işlemlerini tetikleyen FUD’a katkıda bulundu. Borsanın denetim ve Proof-of-Reserve nedeniyle aldığı sürekli eleştiriler de bu duruma yardımcı olmadı.

Bir analist olan Andrew Thurman, birkaç piyasa yapıcının önceki günlerde önemli miktarda para çektiğini tweet’ledi. Blockchain kayıtları, geçtiğimiz hafta Jump Trading ve Wintermute gibi büyük kripto para piyasa yapıcıları da dahil olmak üzere bir dizi kullanıcı tarafından Binance’ten önemli miktarlarda para aktarıldığını ortaya koydu.

Binance’ten para çekme işlemleri açısından Jump Trading açık ara önde görünüyor. Borsa dışı sürekli faaliyet, likidite sıkıntısına işaret ediyor olabilir.

Günlük Zaman Diliminde BNB Düşüşleri

Borsanın yerel token’ı olan BNB, yaşananlardan nasibini aldı ve benzer bir şekilde tepki verdi. Varlığın fiyat hareketi, günlük zaman dilimi grafiğinde de görülebileceği gibi, düşüşe geçtiği 11 Aralık tarihine kadar yatay seyretmişti.

Değerinin %4’ünden fazlasını kaybetmiş ve bu yazı yazılırken gözlemlenen işlem süresi boyunca %3 daha kaybetmişti.

Nötr çizginin altında bulunan göreceli güç endeksi’nin (RSI) duruşu nedeniyle daha fazla düşüş yaşanması mümkün. Ayrıca, hacim göstergesinin göstergesi satıcıların kontrolde olduğunu gösterdi. Bir borsa token’ı olan FTX’in sahipleri, FTX iflas ettiğinde FTT’nin çöküşünü hatırlıyor olabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.