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  •   Dünyaca Ünlü CEO’nun Tavsiye Ettiği Altcoin Uçuşa Geçti! Sırada Ne Var?

Dünyaca Ünlü CEO’nun Tavsiye Ettiği Altcoin Uçuşa Geçti! Sırada Ne Var?

Kripto para piyasalarının tanınan ismi CEO'nun sepetine eklediği altcoin uçuşa geçti, yüzde 59 fiyat artışı yaşadı! Sırada hangisi var?
00:45
14 Aralık 2022
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda kripto para birimi efsanesi ve eski BitMEX CEO’su Arthur Hayes, büyük miktarda GMX ve LOOKS token stokladığını açıklamıştı. Arthur Hayes’e göre, her iki token’a yatırım yapmasının ana gerekçesi, platform gelirleri ve her iki kripto para biriminin de standart hazine bonolarından daha iyi performans gösterme potansiyeliydi.

GMX’de Yüzde 59 Artış!

Arthur’un varsayımının işe yarayıp yaramayacağını belirlemek için zincir üstü verilere kısaca bir göz atalım ve GMX ile LOOKS’u rakiplerle karşılaştıralım. 16 Kasım tarihi öncesinde merkezi olmayan Finans’a (DeFi), FTX’in iflasının tetiklediği merkezi borsa (CEX) çıkışının ardından önemli bir ücret akışı sağladı. DeFi’ye geçici yüksek girişler, GMX’i protokol ücretlerinde Uniswap’ten daha iyi performans göstermeye itti.

28 Kasım’da GMX, günlük işlem ücretlerinden yaklaşık 1,15 milyon dolar kazandı ve bu, aynı gün Uniswap’in 1,06 milyon dolarlık işlem ücretlerini aştı. GMX kullanımı azalıyor olsa da, token sektörden daha iyi performans gösteriyor. Ayrıca GMX, son 30 günde %59 oranında bir artışın ardından yine de tüm zamanların en yüksek seviyesinden %8 oranında geride.

Token Kıyası

Bununla birlikte ücret değişiminin fark edildiği 28 Kasım dışında Uniswap, ücret geliri ve günlük aktif kullanıcılar açısından GMX’i geride bırakmaya devam ediyor. Uniswap’ten farklı olarak GMX, ücretleri çeşitli GMX ve GLP token’ı hisse sahiplerine dağıtır. Uniswap ücretlerinin 90 günlük zirvesi 5,9 milyon dolar iken, GMX’in günlük ücretlerinin en yüksek seviyesi yalnızca 1,4 milyon dolar. Pik ücretlerdeki büyük fark, platform kullanımı söz konusu olduğunda GMX’in kapasiteye ulaştığını gösterebilir.

GMX’in tahakkuk ettirdiği ücretler, %30’u GMX token sahiplerine ve %70’i GLP sahiplerine bölünür. GMX için mevcut ana sayfa, GMX üzerindeki tahmini APY’nin yaklaşık %10 ve GLP için %20 olduğunu belirtiyor. GLP, Hayes’in %20’lik yıllık getiri hedefine uysa da likidite sağlayıcıları, hazine bonosu stratejisine karşı başarı sağlamayı zorlaştıran değer düşüklüğü kayıplarına ve fiyat düşüşlerine karşı hassas.

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