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Goldman Sachs’ın eski yöneticisi Raoul Pal, yatırımcıların radarlarında olması gereken bir Ethereum (ETH) grafiği olduğunu söyledi. Pal, en büyük altcoin’de büyük bir hareketlilik olabileceğini belirterek dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

“Ethereum’da Ayı Piyasasının Dibine Yakınız”

Raoul Pal, yeni bir analizinde takip edilmesi halinde ETH‘nin şu anda ayı piyasasının dibine yakın olduğunu gösteren “Bugün Ethereum vs. 2017-2021 Analog” grafiğine işaret ederek “Açıkçası, fiyat analogları asla mükemmel bir şekilde çalışmaz, ancak yine de radarınızda olması ilginç bir şey olurdu” dedi.

Analist ayrıca borsa yatırımcılarının aşırı düşüş eğilimini gösterdiğini söylediği bir grafiğe de bakarak “Ek olarak, kelimenin tam anlamıyla HERKES zaten düşüş trendinde, bu grafik kendisi için konuşuyor ve 1970’e kadar uzanıyor.” eklemesini yaptı.

Ethereum, bu yazının hazırlandığı sırada bin 319 dolardan işlem görüyor.

Resesyona Doğru

Grafiğe bakıldığında Pal, 50 yılı aşkın bir süredir piyasa duyarlılığıyla olan tarihsel korelasyonuna dayanarak S&P 500‘ün de dibe vurmaya yakın olabileceğini öne sürüyor gibi görünüyor. Makro gurusu, bir resesyonun yaklaşmakta olduğuna inanmakla birlikte, ekonomik gerilemenin politika yapıcıların para politikalarını gevşetmeleri için katalizör olabileceğini söyledi: