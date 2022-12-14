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Ünlü Ekonomist Bu Altcoin’e İşaret Etti: Vahşi Bir Hareket Geliyor!

Goldman Sachs'ın eski yöneticisi Raoul Pal, en büyük altcoin için dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
08:08
14 Aralık 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Goldman Sachs’ın eski yöneticisi Raoul Pal, yatırımcıların radarlarında olması gereken bir Ethereum (ETH) grafiği olduğunu söyledi. Pal, en büyük altcoin’de büyük bir hareketlilik olabileceğini belirterek dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

“Ethereum’da Ayı Piyasasının Dibine Yakınız”

Raoul Pal, yeni bir analizinde takip edilmesi halinde ETH‘nin şu anda ayı piyasasının dibine yakın olduğunu gösteren “Bugün Ethereum vs. 2017-2021 Analog” grafiğine işaret ederek “Açıkçası, fiyat analogları asla mükemmel bir şekilde çalışmaz, ancak yine de radarınızda olması ilginç bir şey olurdu” dedi.

Analist ayrıca borsa yatırımcılarının aşırı düşüş eğilimini gösterdiğini söylediği bir grafiğe de bakarak “Ek olarak, kelimenin tam anlamıyla HERKES zaten düşüş trendinde, bu grafik kendisi için konuşuyor ve 1970’e kadar uzanıyor.” eklemesini yaptı.

Ethereum, bu yazının hazırlandığı sırada bin 319 dolardan işlem görüyor.

Resesyona Doğru

Grafiğe bakıldığında Pal, 50 yılı aşkın bir süredir piyasa duyarlılığıyla olan tarihsel korelasyonuna dayanarak S&P 500‘ün de dibe vurmaya yakın olabileceğini öne sürüyor gibi görünüyor. Makro gurusu, bir resesyonun yaklaşmakta olduğuna inanmakla birlikte, ekonomik gerilemenin politika yapıcıların para politikalarını gevşetmeleri için katalizör olabileceğini söyledi:

Anlaşamadığımız nokta resesyonun büyüklüğü değil (ISM kolayca 40’a ulaşabilir), resesyonun süresi. Konsensüs hala gelecek yıl finansal koşulların artacağından ve dolayısıyla küresel resesyonun derinleşeceğinden bahsederken, biz bunun tam tersinin gerçekleşeceğini düşünüyoruz. Öncü göstergelerimiz finansal koşulların yakında gevşemeye başlayacağına ve potansiyel olarak önemli ölçüde gevşeyeceğine işaret ediyor.

Finansal koşullar (burada ters çevrilmiştir) halihazırda küresel finansal kriz sırasındaki kadar sıkı (+4 standart sapma) ve enflasyonist baskılar şimdiden hafiflemeye başladı. Tahvil getirileri ve ABD doları, piyasa Fed’in şahinliğini fiyatlamaya devam ettiği için düşüyor ve sistemik ve yerleşik bir durum olmadığı sürece (bizim baz senaryomuz değil), kredi spread’leri 2008’de olduğu gibi patlamayacak.

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