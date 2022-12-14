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Rezervlerinde sıkıntı olduğuna ilişkin FUD haberleriyle yatırımcıların paniklemesi üzerine 12-13 Aralık’ta net 2 milyar doların üzerinde para çıkışıyla gündeme gelen Binance için CEO Changpeng Zhao noktayı koydu. Zhao, Binance’daki para çekme işlemlerinin normale döndüğünü bildirdi.

“Normale Döndü”

Binance CEO’su Changpeng Zhao, 13 Aralık’ta attığı bir tweet’te “Bugün bazı para çıkışları gördük (net 1.14 milyar dolar). Bunu daha önce de görmüştük. Bazı günler net para çıkışı olur, bazı günler net para girişi olur. Bizim için durum her zamanki gibi. Aslında her bir merkezi kripto para borsasında dönüşümlü olarak ‘para çekme stres testi’ yapmanın iyi bir fikir olduğunu düşünüyorum.” ifadeleriyle para çıkışlarına dair açıklamada bulunmuş, durumun son derece normal olduğunu iddia etmişti.

Kripto analiz platformu Nansen tarafından sağlanan verilere göre, 12-13 Aralık’ta kripto para borsasından Haziran ayından bu yana en yüksek günlük para çekme işlemini kaydetti. Binance, diğer ticaret platformlarını açık arada geride bırakarak net 2 milyar doların üzerine para çıkışı gördü.

Zhao, bugün attığı bir tweet’te “Binance’deki para çekme işlemleri normale döndü. Dünkü para çekme işlemlerinin boyutu yüksek değildi, ilk 5’e bile giremez. LUNA veya FTX’in çöküşü sırasında daha fazla para çıkışı olmuştu. İnsanlar paralarını tekrar Binance’a taşımaya başladı.” diyerek durumun normale döndüğünü bildirdi.

Binance İle İlgili Endişeler

Para çekme işlemlerinde görülen yüksek değer, yatırımcıların FTX’in çöküşünden sadece birkaç hafta sonra, kripto para borsalarındaki varlıklarının durumuyla hala endişe duydukları bir dönemde geldi. FTX’in çöküşünün ardından kripto para borsalarının yatırımcıların güvenini yeniden kazanmak için rezerv ispatı yayınlamaya başladıkları görülmüştü. Rezer ispatı konusunda ilk adımı Binance atmıştı.

Binance, aşırı teminatlandırılmış Bitcoin (BTC) varlıkları olduğunu iddia ederek rezervlerini şeffaf bir şekilde paylaşmış, ardından küresel denetim şirketi Mazars, Binance Rezerv İspatı denetiminin ilk raporunu yayımlayarak yüzde 101 teminatlandırmaya işaret etmişti. Ancak analistler kripto para borsasının rezervleri ile ilgili raporun dar bir kapsamda olduğuna işaret etmesiyle rapor incelemeye alındı. Rezervlerindeki belirsizliğe ilişkin tartışmalar, 13 Aralık’ta Binance CEO’su Zhao’nun borsanın bir token takas sorununu gerekçe göstererek stablecoin USD Coin‘de (USDC) çekme işlemlerini geçici olarak durduklarını açıklamasının ardından hız kazandı.

Zhao, “USDC’de para çekme işlemlerinde bir artış gördük. Bununla birlikte, PAX/BUSD’den USDC’ye geçiş kanalı, NY’deki bir bankadan ABD doları cinsinden geçilmesini gerektirir. Bankalar birkaç saat daha açık değil. Bankalar açıldığında durumun eski haline dönmesini bekliyoruz” açıklamasında bulunmuştu. Bu açıklamadan birkaç saat sonra çekim işlemleri yeniden başlatılmıştı.

Kripto para yatırımcıları, FTX’in çöküşü ve kurucusu Sam Bankman-Fried’in tutuklanmasının ardından gergin durumda. FTX’ten kaynaklanan serpintilerin piyasanın geri kalanına yayılabileceği ve kısmen para çekme işlemlerine katkıda bulunabileceğine dair korkular varlığını koruyor.

Öte yandan Binance, rezervleriyle ilgili endişelerin yanı sıra, ABD’li düzenleyicileri tarafından kripto para borsasına yönelik olası bir cezai kovuşturma açılacağına dair haberlerle de gündemde. ABD Adalet Bakanlığı’nın Binance’i lisanssız para aktarımı, kara para aklama ve cezai yaptırım ihlalleri için suçlayıp suçlamaya hazırlandığı iddia ediyor. Suçlamaların resmileştirilmesi halinde başta Zhao da dahil olmak üzere üst düzey Binance yöneticilerine ABD’de yasal işlem başlatılması bekleniyor.