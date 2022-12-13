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Amerika Birleşik Devlet’lerinde yükselen enflasyon sebebiyle Federal Rezerv’in uyguladığı para politikası genel piyasalarda ve kripto para birimlerinde derinlemesine hissedilmişti. Bugün açıklanan yeni verilerin ardından kripto para piyasaları rahatlayacak mı?

Kripto Paralara Enflasyon Etkisi

Kasım ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bugün %7,1 olarak açıklandı ve enflasyonun zirve yapıp istikrarlı bir düşüş trendine girmiş olabileceğine dair umutları pekiştirdi. Rakam, analistlerin bu ay için bekledikleri %7,3’lük baskıdan %0,2 daha az; aynı zamanda %7,7’ye ulaşan Ekim TÜFE baskısından %0,6’lık bir düşüşe işaret ediyor.

Piyasalar baskıya olumlu tepki verdi. Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) başlangıçta günlük sırasıyla %4,65 ve %6 oranında artarak kısa bir süre için 18.000 dolar ve 1.350 dolara ulaştı. Ardından hafifçe gerilemeler yaşandı. Kripto para piyasalarına benzer şekilde S&P 500 %2,60, Nasdaq %3,60 ve Dow Jones %2 oranında yükseldi. Ancak kazançlarının bir kısmını hızla geri verdiler ve yazı kaleme alındığında yalnızca %1,31, %0,59 ve %2,43 oranındaki artışı koruyabildiler.

FED Açıklaması

Federal Rezerv’in yıl boyunca izlediği para politikasının olası bir gevşemesinin habercisi olduğu için, enflasyonun azaldığına dair işaretler kripto para piyasası tarafından memnuniyetle karşılandığı belirtiliyor. ABD Merkez Bankası, temel tüketim mallarının fiyatlarındaki artışla mücadele etmek için Mart ayında faiz oranlarını önce 25 baz puan, ardından 50 baz puan ve sonrasında her ay 75 baz puan artırarak hızla %0’dan yaklaşık %4’e çıkardı.

Federal Rezerv Başkanı Jerome Powell, iki hafta önce kamuoyu önünde yaptığı açıklamada, bir sonraki faiz artırımının muhtemelen sadece 50 baz puan olacağını belirterek, enflasyonun soğumasına ve hızlı faizin gecikmeli etkisine bağlı olarak “oran artışlarının hızının yumuşatılması” gerektiğini öne sürdü. Ancak Powell, enflasyon oranını tekrar %2’ye indirme niyetini yineledi. Merkez bankası yarın saat 14:00’te (EST) bir sonraki zamlarla ilgili kararını açıklayacak.