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Bugün ÜFE verisinin ardından FOMC tutanakları da açıklandı. Kripto paralar için yarın büyük gün. Enflasyon verisiyle daha büyük volatilite görebiliriz. Öğlen saatlerinde gelen ÜFE verisi beklentinin üzerindeydi ve kripto para yatırımcıları ani düşüşlere şahit oldu. Kral kripto para birimi 19.000 doların altına düştü. ABD borsaları ise 16:30’da negatif açıldı.

FOMC Tutanakları Nedir?

FOMC toplantılarından 3 hafta sonra açıklanan tutanaklar toplantı hakkında daha fazla detay içerir. Fed üyelerinin son alınan kararlardaki duruşu, söylemleri ve daha fazlasını bu tutanaklarda bulabiliyoruz. Saat 21:00 itibariyle açıklanan FOMC tutanakları bir sonraki toplantı hakkında fikir edinmek isteyen finans uzmanları tarafından yakından takip ediliyor. Kripto paralar uzunca süredir hisse senedi piyasalarıyla uyumlu hareket ettiği için bu belgelerin Bitcoin ve diğerleri üzerinde de etkisi oluyor.

FOMC tutanakları bize Kasım ayında yapılacak toplantı hakkında bazı önemli bilgiler verecek. Fed başkanı Powell son toplantıda yılın kalanı için 125bp faiz artışından bahsetmişti. Buna göre Kasım ayında 75 ve aralık ayında 50 (veya tam tersi) faiz artışları gelebilir.

Eylül ayı toplantısına ait FOMC toplantı tutanaklarının detaylarını anlık olarak sizinle paylaşıyoruz. Aşağıdaki bölüm birkaç dakika aralıklarla güncelleniyor olacak.

FOMC Tutanakları yayınlandı.

Katılımcılar politika ayarlamaların kümülatif etkilerini değerlendirirken bir noktada faiz artış hızının yavaşlatılması konusunda hemfikirdir.

Enflasyon tahmin ettiğimizden daha yavaş düşüyor.

Kısa vadede kısıtlayıcı faiz hedefimize ulaşacağız.

ABD Merkez Bankası’nın net geliri Eylül ayında beklendiği gibi düştü.

Fed Kripto Para Açıklaması

Fed üyesi Barr birkaç dakika önce yaptığı konuşmada bankaların kripto para deneylerine karşı çok daha temkinli yaklaşmasını tavsiye etti. Kripto paraların mevcut itibari para birimlerinin yerini alamayacağının altını çizdi. Ayrıca şunları söyledi;

“Kripto varlıklar son birkaç yılda hem piyasa değeri hem de erişim açısından hızla büyüdü. Ancak bu piyasalardaki son çatlaklar, bazı kripto varlıkların dolandırıcılık, hırsızlık, manipülasyon ve hatta kara para aklama faaliyetlerine maruz kalma gibi risklerle dolu olduğunu göstermiştir. Hem denetlenen bankaların dışında hem de içinde kripto varlıkla ilgili faaliyetler, kripto hizmet sağlayıcılarının diğer finansal hizmet sağlayıcılarıyla benzer düzenlemelere tabi olmasını sağlamak için güvenlik önlemlerini içeren gözetim gerektirir.”

Ayrıca kripto paraların geleneksel finans sistemine getirebileceği zararlara dikkat çekti.

“Kripto piyasalarındaki son dalgalanma, kripto varlık şirketleri arasındaki merkezileşmenin ve birbirine bağlılığın boyutunu göstermiştir ve bu da stresin artmasına katkıda bulunmaktadır. Bankalar bu olaylardan kaynaklanan kayıplara doğrudan maruz kalmamış olsa da, bu olaylar bankacılık kuruluşları için potansiyel risklerin altını çizmiştir. Bir bankanın mevduatları kripto varlık sektöründen veya birbiriyle yüksek derecede bağlantılı olan veya benzer risk profillerini paylaşan kripto varlık şirketlerinden gelen mevduatlarda yoğunlaştığında, bankalar kripto varlık piyasalarındaki daha geniş gelişmelerle ilişkili ve yakından bağlantılı mevduat dalgalanmaları yaşayabilir. Buna ek olarak, kripto varlık şirketleri tarafından mevduat sigortasına ilişkin yanlış beyanlar müşterilerin kafasının karışmasına neden olabilir ve stres dönemlerinde kripto varlık şirketlerine ve müşterilerine mevduat hizmeti veren bankalarda para çekme işlemlerinin artmasına yol açabilir.”

Detaylar geliyor.