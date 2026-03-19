Altın Fiyatında Hızlı Düşüş Piyasayı Sarstı: Yeni Destek Noktaları Radar Altında

Son dönemde 5.000 doların üzerine çıkan altının fiyatı, hızlı bir geri çekilmeyle yüzde 6’nın üzerinde geriledi ve son haftaların en sert düzeltmelerinden biri yaşandı. Analistler, bu hareketi ABD dolarında güçlenme, faiz beklentilerinde değişim ve artan piyasa oynaklığına bağlıyor. Altının geleneksel güvenli liman rolüne rağmen, teknik göstergeler düşüş sonrası fiyatların aşırı satım bölgesine yaklaştığına işaret ediyor.

Kritik Teknik Seviyeler ve Kısa Vadeli Senaryolar

TradingView verileri, mevcut durumda hem osilatörlerin hem de hareketli ortalamaların nötr görünüme sahip olduğunu ortaya koydu. Bu kararsız tabloya rağmen, kısa vadeli hareketli ortalamalarda aşağı yönlü kesişmeler mevcut ve satış baskısı öne çıkıyor. CryptoAnalyZen’in yaptığı teknik analize göre, 4.680 dolar seviyesindeki destek hattı kısa süre önce test edildi. Analist, piyasada fiyat artışı görülmeden açık pozisyonların artmasının yorgunluk işareti olduğunu, ancak son CME boşlukları incelendiğinde yüzde 70 olasılıkla kısmi bir toparlanma ihtimalinden söz etti.

Yatırımcılar için öne çıkan destek noktaları 4.525 dolar ve 4.320 dolar civarında şekillenirken, 4.600–4.650 dolar aralığı ise yeni direnç bölgesi olarak görülüyor. Teknik görünüm, kısa vadede aşağı yönlü eğilimin devam edebileceğini gösteriyor. Buna karşılık, aşırı satılan bölgeye yaklaşan göstergeler zamanla tepki alımı ihtimalini artırıyor.

Altın Endeks Fonlarındaki Hareketler

Amerikan borsasında işlem gören SPDR Gold Shares (GLD), son seansta yüzde 3,16 değer kaybederek 444,74 dolardan kapandı. Fonun fiyatı, gün içinde 421,45 dolara kadar gerilerken, bu süreçte kısa vadeli teknik göstergeler satış baskısını öne çıkardı. Aynı zamanda, haftalık ve aylık göstergelerde pozitif eğilim korunuyor ve altının portföyleri çeşitlendirmede halen önemli rol üstlendiği anlaşılıyor.

Analistler, kısa vadede 444–450 dolar bandındaki fiyat hareketlerinin yakından izlenmesini öneriyor. Buradan gelecek olası dönüş, piyasalarda kısa dönemli istikrarın sinyali olarak değerlendirilebilir. Bu görünüm, dalgalı piyasa koşullarında taktiksel pozisyonların ön plana çıkmasına neden oluyor.

Makroekonomik Gelişmelerin Rolü

Altının son dönemdeki fiyat hareketinin arka planında küresel çapta faiz oranlarındaki yükseliş ve doların güçlenmesi bulunuyor. Ekonomik veriler ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) politika adımları, gelecek dönemde altının seyrine yön verebilecek başlıca unsurlar arasında sayılıyor. Uzmanlar, sıkı para politikasının altın üzerindeki baskıyı artırabileceğini belirtiyor. Ancak uzun vadede merkez bankalarının altın alımlarının ve fiziksel talebin sürmesi, değerli metalin desteklenmesini sağlıyor.

Teknik olarak, altın 5.100 dolar seviyesinin altında hareket ettiği sürece kısa vadeli aşağı yön riskler gündemde kalıyor. Ancak uzun vadeli görünümde piyasa oyuncuları halen altını enflasyon ve para birimi değer kaybına karşı koruma aracı olarak izlemeye devam ediyor.

Uzmanlardan Piyasa Değerlendirmeleri

Kısa vadede düşüş baskısı öne çıksa bile, teknik formasyonlar ve aşırı satım göstergeleri kritik desteklerde tepki potansiyelini öne çıkarıyor. Altında aylardır süren genel yükseliş eğiliminin tamamen bozulmadığı ifade ediliyor. Yatırımcılar, ABD’den gelecek enflasyon ve faiz haberlerini yakından takip ederek, gelişmelere göre esnek hamleler planlıyor.

CryptoAnalyZen’in analizinde, “Daha fazla açık pozisyonun fiyata yansımadan artması yorgunluk belirtisi olarak görülebilir. Ancak geçmiş CME gap hareketleri kısmi toparlanma olasılığını yüzde 70’e çıkarıyor” değerlendirmesi yer aldı.

Uzman isimler teknik analiz ile makroekonomik değişkenlerin birlikte izlenmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Altın vadeli işlemleri ve endeks fonlarına gelen girişler son düşüşe rağmen dirençli kalırken, yatırımcılar risk ile fırsatlar arasındaki dengeyi gözetmeye odaklanıyor.