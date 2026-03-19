Adam Back, Bitcoin 2026 Konferansında Sahne Alacak: Bitcoin ve Finans Dünyası Las Vegas’ta Buluşacak

Bitcoin ekosisteminin öncü isimlerinden Adam Back, 2026 yılında Las Vegas’ta düzenlenecek olan Bitcoin 2026 konferansında konuşmacı olarak yer alacak. Back, kripto para sektörüne getirdiği teknik yenilikler ve finansal piyasalardaki adımları sayesinde yalnızca Bitcoin camiasında değil, finans sektöründe de yakından takip ediliyor.

Adam Back ve Bitcoin’in Temellerindeki Rolü

Kriptografi alanında öne çıkan bilim insanlarından biri olan Adam Back, Blockstream şirketinin kurucusu ve CEO’su olarak tanınıyor. Aynı zamanda Bitcoin Standard Treasury Company’nin de CEO’luğunu üstleniyor. Back, 1997’de geliştirdiği Hashcash isimli proof-of-work sistemiyle Bitcoin’in madencilik altyapısının temel taşlarından birini atmıştı. Bitcoin’in kurucusu Satoshi Nakamoto, Bitcoin teknik belgesinde Hashcash’e ve Back’in geliştirdiği bu teknolojiye açıkça atıfta bulunmuştu.

Blockstream, 2014’ten bu yana Bitcoin teknolojileri ve finansal altyapı üzerinde yoğunlaşıyor. Şirket; donanım cüzdanları, kurumsal ödeme çözümleri ve varlık ihracı gibi farklı alanlarda projeler geliştiriyor. Özellikle Liquid Network ile şirketin hizmet alanı genişledi ve çeşitli kurumlara yönelik yeni ürünler sunuldu. Bitcoin Standard Treasury Company ise, 2026 itibarıyla yaklaşık 30.000 BTC tutan bilançosu ve büyük çaplı finansman anlaşmasıyla gündeme geldi. Yıl içinde gerçekleştirilecek birleşmenin ardından, şirketin Nasdaq’ta “BSTR” koduyla işlem görmeye başlayacağı belirtiliyor.

Las Vegas’ta Tarihi Konferans

Bitcoin 2026 konferansı, 27-29 Nisan tarihlerinde Las Vegas’ta The Venetian otelde düzenlenecek. Organizasyon, Bitcoin teknolojisi ve finansal inovasyon alanında son yılların en büyük etkinliği olarak tanımlanıyor. Katılımcılar arasında yazılımcılar, yatırımcılar, madenciler, politika yapıcılar ve sektöre yeni adım atanlar yer alacak.

Bu yılki konferansta, yeni başlayanlara özel oluşturulan genel geçiş biletleriyle etkinliğin daha geniş bir katılımcı profiline ulaşması amaçlanıyor. Ayrıca, şirket sahipleri ve kurumsal yatırımcılara yönelik üst seviye bilet seçenekleri de sunulacak.

Konferansın Öne Çıkan Yüzleri ve Katılımcı Profili

Konferansta öne çıkan isimlerden biri olan Adam Back’in katılımıyla, teknik ve finansal düzeyde derinlemesine oturumlar düzenlenecek. Etkinliğe toplamda 500’ü aşkın konuşmacının katılması bekleniyor. Program kapsamında temel seviyede Bitcoin eğitimi, açık kaynak geliştirme atölyeleri, kurumsal strateji oturumları ve enerji ile madencilik teknolojileri gibi konulara odaklanılacak.

Konferans, geçtiğimiz yıllarda Miami ve Nashville gibi şehirlerde düzenlendi ve her seferinde katılımcı sayısını artırdı. 2025’te Las Vegas’a taşınan konferansta 35.000’in üzerinde ziyaretçi ağırlandı.

Etkinlikte, farklı ihtiyaçlara hitap eden bilet tipleri bulunuyor. Genel giriş, profesyonel ve genişletilmiş avantajlar sağlayan özel biletler sayesinde katılımcılar kendi alanlarına uygun deneyimler yaşayacak.

Bitcoin 2026’da teknik atölyeler, networking buluşmaları ve global düzeyde önemli panel oturumları düzenlenecek. Konferansın hem sektör profesyonellerine hem de yeni katılımcılara hitap eden bir yapısı olacak.