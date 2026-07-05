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Cardano (ADA)

Cardano son dört günde %32 yükselirken, ağdaki Van Rossem güncellemesi için hazırlık oranı %83’e çıktı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Cardano son dört günde hızlanırken, $ADA haftalık bazda %32’nin üzerine çıktı.
  • 📈 Fiyat 25 Haziran’daki 0,138 dolar dibinden 0,189 dolara toparlanırken, boş olmayan cüzdan sayısı 14.783 arttı.
  • 🧭 Piyasada 0,20 dolar direnci izlenirken, aşılması halinde 0,27 dolar seviyesi öne çıkıyor.
  • 🛠️ Cardano ağında Van Rossem güncellemesi için hazırlık oranı 3 Temmuz itibarıyla %83’e ulaştı.
Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt

Cardano, son dört gün boyunca yükselişini sürdürdü ve haftalık kazancı %32’nin üzerine çıktı. Piyasa değeri bakımından en büyük 20 kripto para arasında ADA, son yedi gündeki performansıyla öne geçti. Aynı dönemde ilk 20’deki varlıkların büyük bölümü %1 ile %18 arasında artış kaydederken, Zcash %20 ve Bitcoin Cash %23 yükseldi. Unus Sed Leo ile Canton ise haftalık bazda gerileyen varlıklar arasında yer aldı.

İçindekiler
1 Toparlanma sürecinde cüzdan sayısı arttı
2 0,20 dolar seviyesi yakından izleniyor
3 Ağ güncellemesinde hazırlık oranı %83’e ulaştı

Toparlanma sürecinde cüzdan sayısı arttı

Santiment verilerine göre Cardano fiyatı, geçen ay topluluk içinde ayrışmaya yol açan yoğun belirsizlik ve olumsuz beklentilerin ardından yeniden piyasadan ayrıştı. Santiment, zincir üstü veri ve piyasa davranışlarını izleyen bir analiz platformu olarak biliniyor.

Son haftalardaki korkunun ardından yatırımcı sayısındaki artış, piyasanın Cardano’ya yeniden güven duymaya başladığına işaret edebilir.

ADA, 25 Haziran’da 0,138 dolara kadar gerileyerek Aralık 2020’den bu yana en düşük seviyesini görmüştü. Fiyatın 0,189 dolara yükselmesiyle birlikte bu dip seviyeden toparlanma oranı %37’ye ulaştı. Aynı süreçte boş olmayan ADA cüzdanlarının sayısı da 23 Haziran’dan bu yana 14.783 arttı.

Cardano, yaklaşık bir ayın ardından ilk kez 0,20 dolar seviyesini test etti. İşlem yapan yatırımcıların korku dönemini alım fırsatı olarak değerlendirmesi, bu harekette etkili olmuş görünüyor. Santiment, bireysel yatırımcı desteğinin zayıf piyasa dönemlerinde bile ADA’nın en güçlü yönlerinden biri olduğunu kaydetti.

GöstergeSeviye
Haftalık yükseliş%32+
25 Haziran dip seviyesi0,138 dolar
Güncel fiyat0,189 dolar
Boş olmayan yeni cüzdanlar14.783

0,20 dolar seviyesi yakından izleniyor

Fiyattaki son yükselişin önünde şu anda 0,20 dolar seviyesi önemli bir engel olarak duruyor. ADA, cumartesi günü bu seviyeden geri çekildi. Son 24 saatte %1,73 yükselen varlık, gün içindeki kazançlarının önemli bir bölümünü daha sonra geri verdi.

0,20 doların aşılması durumunda piyasada bir sonraki hedef olarak günlük 200 hareketli ortalamaya yakın bulunan 0,27 dolar seviyesi izleniyor. Kar satışlarının güç kazanması halinde ise 0,138 dolar bölgesi destek olarak öne çıkıyor.

ADA’da cüzdan artışı sürer ve fiyat yeniden 0,20 doların üzerine yerleşirse, geçen ay görülen sert düşüşün çöküşten çok teslimiyet evresi olduğu görüşü güç kazanabilir.

Ağ güncellemesinde hazırlık oranı %83’e ulaştı

Cardano ağı tarafında da dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Intersect’in 3 Temmuz tarihli güncellemesine göre Van Rossem hard fork için gerekli tüm hazırlık kriterleri karşılandı ve yükseltme için yeşil ışık yakıldı.

Hard fork, bir blokzincir ağında kuralların geriye dönük uyumlu olmayacak şekilde güncellenmesi anlamına geliyor. Intersect ise Cardano ekosisteminde üyelik temelli yönetişim ve koordinasyon süreçlerinde rol alan bir organizasyon olarak faaliyet gösteriyor.

Mini sözlük: Hard fork, bir blokzincirde mevcut kuralları değiştiren ve eski sürümle tam uyumlu çalışmayan ağ güncellemesidir. Intersect, Cardano ekosisteminde teknik hazırlık ve yönetişim süreçlerini koordine eden yapılar arasında yer alır.

Ağın genel hazırlık durumunun %83 seviyesine çıkması, teknik taraftaki iyimserliği destekleyen unsurlardan biri olarak değerlendiriliyor.

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Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
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2013 yılından bu yana kripto para ve blockchain ekosistemini yakından takip eden Levent Kurt, COINTURK’ün Genel Yayın Yönetmeni ve Kurucu Ortağıdır.Data Science alanında doktora derecesine sahip olan Kurt; Bitcoin, altcoinler, blockchain teknolojileri, dijital varlık piyasaları, veri analizi ve kripto para sektöründeki küresel gelişmeler üzerine çalışmalar yürütmektedir. 2015 yılında yayımlanan, Türkiye’nin ilk Türkçe Bitcoin kitabı olan "Kripto Para Bitcoin: Finansal Özgürlüğün Peşinde" adlı eserin yazarıdır.COINTURK’te yayımlanan haber, analiz ve araştırmalarda; veri odaklı yaklaşımı, piyasa deneyimi ve teknolojik gelişmeleri birlikte değerlendirerek okuyuculara güvenilir ve anlaşılır bilgi sunmayı amaçlamaktadır.
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