Bitcoin iki haftanın zirvesine yaklaşırken analistler pazartesi oynaklığına karşı uyarıyor

Bitcoin, haftalık kapanışa yaklaşırken iki haftanın en yüksek seviyelerine yakın seyretti. Piyasada odak noktası, uzun vadeli teknik görünüm açısından kritik kabul edilen 200 haftalık basit hareketli ortalamanın bulunduğu 62.700 dolar seviyesi oldu.

Teknik eşikte fiyat mücadelesi sürüyor

Hafta sonu boyunca daha sığ emir defterleri ve ABD’de üç günlük tatil nedeniyle işlem koşulları zayıflarken, alıcılar fiyatı 63.450 dolara kadar taşıdı. Buna karşın bazı piyasa gözlemcileri, üst seviyelerde bekleyen satışların fiyatı baskıladığını değerlendirdi.

Exitpump, fiyatın yukarıdan gelen daha güçlü pasif satışla karşılaştığını ve bunun yükselişi sınırladığını belirtiyor.

Daan Crypto Trades, yükseliş sırasında kısa pozisyonların tasfiye edildiğine dikkat çekti. CoinGlass verilerine göre son 24 saatte kripto piyasasındaki toplam tasfiye 167 milyon dolara ulaştı. CoinGlass, vadeli piyasalardaki tasfiyeleri ve açık pozisyon hareketlerini izleyen bir veri platformu olarak biliniyor.

Mini sözlük: Kısa pozisyon tasfiyesi, fiyat yükselirken düşüş yönlü işlem açan yatırımcıların pozisyonlarının zorunlu olarak kapatılmasıdır. Bu süreç, ek alım baskısı yaratarak yükselişi kısa süreli olarak hızlandırabilir.

Daan Crypto Trades, piyasanın yoğun şekilde açılan kısa pozisyonlara karşı klasik bir short squeeze ürettiğini, zorunlu pozisyon kapamalarının da yükselişi desteklediğini vurguluyor.

Bununla birlikte trader Killa, son yedi pazartesinin tamamında Bitcoin fiyatında belirgin zayıflık görüldüğünü hatırlattı. Bu nedenle haftanın ilk işlem gününde oynaklığın yeniden artabileceği beklentisi öne çıktı.

ETF girişleri ve makro veri beklentileri öne çıkıyor

QCP Capital, cuma günü yayımladığı piyasa değerlendirmesinde kripto varlıklar ve diğer riskli varlıklar için daha destekleyici bir zemin oluşabileceğini kaydetti. Şirket, bu görünümde ABD spot Bitcoin ETF’lerine yeniden başlayan net girişlerin etkili olduğunu değerlendirdi.

ABD’de geçen hafta açıklanan tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin altında kalması da faiz artışı yönündeki sert beklentileri yumuşattı. QCP Capital, altındaki yüzde 2’lik yükselişi güvercin beklentilerin en net işaretlerinden biri olarak yorumlarken, bu hareketin büyüme iyimserliğinden çok güvenli liman ve reel faiz korunmasıyla bağlantılı göründüğünü belirtti.

CME Group FedWatch Tool verileri, 29 Temmuz’daki Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısında ABD Merkez Bankası’nın faizi mevcut seviyede bırakma olasılığını yaklaşık yüzde 80 olarak gösterdi. QCP Capital, daha geniş çaplı bir iyimserliğin güç kazanması için bu tarihten önce gelecek Tüketici Fiyat Endeksi verilerinin de destekleyici olması gerektiğini ifade etti.

Gösterge Seviye Önemi 200 haftalık SMA 62.700 dolar Uzun vadeli teknik eşik Hafta sonu zirvesi 63.450 dolar Alıcıların ulaştığı son seviye 24 saatlik tasfiye 167 milyon dolar Kısa pozisyon baskısını gösteriyor 29 Temmuz faiz sabit kalma olasılığı Yaklaşık yüzde 80 Makro beklentilere işaret ediyor

Piyasa şimdi hem teknik olarak 62.700 dolar çevresindeki yön arayışını hem de yeni makro verilerin risk iştahına etkisini izliyor. Analistler, kısa vadede pazartesi işlemlerinin Bitcoin’in bu kritik bölgenin üzerinde kalıp kalamayacağı konusunda belirleyici olabileceğini düşünüyor.