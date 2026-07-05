Kayıt Banner
BITCOIN (BTC)

Bitcoin iki haftanın zirvesine yaklaşırken analistler pazartesi oynaklığına karşı uyarıyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Bitcoin, haftalık kapanış öncesinde iki haftanın zirvesine yaklaşırken $BTC için pazartesi oynaklığı yeniden gündeme geldi.
  • 📊 Fiyat 62.700 dolardaki 200 haftalık ortalama çevresinde yön ararken hafta sonu 63.450 dolara kadar yükseldi.
  • ⚠️ CoinGlass verileri son 24 saatte 167 milyon dolarlık tasfiye gösterirken kısa pozisyon sıkışması öne çıktı.
  • 🏦 ABD’de 29 Temmuz toplantısında faizin sabit kalma olasılığı yaklaşık yüzde 80 seviyesinde bulunuyor.
Onur Atam
Onur Atam

Bitcoin, haftalık kapanışa yaklaşırken iki haftanın en yüksek seviyelerine yakın seyretti. Piyasada odak noktası, uzun vadeli teknik görünüm açısından kritik kabul edilen 200 haftalık basit hareketli ortalamanın bulunduğu 62.700 dolar seviyesi oldu.

İçindekiler
1 Teknik eşikte fiyat mücadelesi sürüyor
2 ETF girişleri ve makro veri beklentileri öne çıkıyor

Teknik eşikte fiyat mücadelesi sürüyor

Hafta sonu boyunca daha sığ emir defterleri ve ABD’de üç günlük tatil nedeniyle işlem koşulları zayıflarken, alıcılar fiyatı 63.450 dolara kadar taşıdı. Buna karşın bazı piyasa gözlemcileri, üst seviyelerde bekleyen satışların fiyatı baskıladığını değerlendirdi.

Exitpump, fiyatın yukarıdan gelen daha güçlü pasif satışla karşılaştığını ve bunun yükselişi sınırladığını belirtiyor.

Daan Crypto Trades, yükseliş sırasında kısa pozisyonların tasfiye edildiğine dikkat çekti. CoinGlass verilerine göre son 24 saatte kripto piyasasındaki toplam tasfiye 167 milyon dolara ulaştı. CoinGlass, vadeli piyasalardaki tasfiyeleri ve açık pozisyon hareketlerini izleyen bir veri platformu olarak biliniyor.

Mini sözlük: Kısa pozisyon tasfiyesi, fiyat yükselirken düşüş yönlü işlem açan yatırımcıların pozisyonlarının zorunlu olarak kapatılmasıdır. Bu süreç, ek alım baskısı yaratarak yükselişi kısa süreli olarak hızlandırabilir.

Daan Crypto Trades, piyasanın yoğun şekilde açılan kısa pozisyonlara karşı klasik bir short squeeze ürettiğini, zorunlu pozisyon kapamalarının da yükselişi desteklediğini vurguluyor.

Bununla birlikte trader Killa, son yedi pazartesinin tamamında Bitcoin fiyatında belirgin zayıflık görüldüğünü hatırlattı. Bu nedenle haftanın ilk işlem gününde oynaklığın yeniden artabileceği beklentisi öne çıktı.

ETF girişleri ve makro veri beklentileri öne çıkıyor

QCP Capital, cuma günü yayımladığı piyasa değerlendirmesinde kripto varlıklar ve diğer riskli varlıklar için daha destekleyici bir zemin oluşabileceğini kaydetti. Şirket, bu görünümde ABD spot Bitcoin ETF’lerine yeniden başlayan net girişlerin etkili olduğunu değerlendirdi.

ABD’de geçen hafta açıklanan tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin altında kalması da faiz artışı yönündeki sert beklentileri yumuşattı. QCP Capital, altındaki yüzde 2’lik yükselişi güvercin beklentilerin en net işaretlerinden biri olarak yorumlarken, bu hareketin büyüme iyimserliğinden çok güvenli liman ve reel faiz korunmasıyla bağlantılı göründüğünü belirtti.

CME Group FedWatch Tool verileri, 29 Temmuz’daki Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısında ABD Merkez Bankası’nın faizi mevcut seviyede bırakma olasılığını yaklaşık yüzde 80 olarak gösterdi. QCP Capital, daha geniş çaplı bir iyimserliğin güç kazanması için bu tarihten önce gelecek Tüketici Fiyat Endeksi verilerinin de destekleyici olması gerektiğini ifade etti.

GöstergeSeviyeÖnemi
200 haftalık SMA62.700 dolarUzun vadeli teknik eşik
Hafta sonu zirvesi63.450 dolarAlıcıların ulaştığı son seviye
24 saatlik tasfiye167 milyon dolarKısa pozisyon baskısını gösteriyor
29 Temmuz faiz sabit kalma olasılığıYaklaşık yüzde 80Makro beklentilere işaret ediyor

Piyasa şimdi hem teknik olarak 62.700 dolar çevresindeki yön arayışını hem de yeni makro verilerin risk iştahına etkisini izliyor. Analistler, kısa vadede pazartesi işlemlerinin Bitcoin’in bu kritik bölgenin üzerinde kalıp kalamayacağı konusunda belirleyici olabileceğini düşünüyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

14 yılı aşkın süredir hareketsiz kalan 30 Bitcoin, zincir üzerinde taşındı

Peter Brandt, Bitcoin varlıklarının bir bölümünü altına kaydırmayı değerlendirdi

Satoshi Nakamoto’nun 2010 tarihli mesajı, Bitcoin’in eski finans kalıplarına sığmadığını yeniden gündeme taşıdı

TradingView grafiklerinde Bitcoin için 63 bin dolar direnci ile 65 bin 700 dolar eşiği öne çıkıyor

CryptoQuant verileri, Bitcoin’de 43 ayın en düşük zincir üstü oranının ardından dip bölgesine işaret ediyor

Strategy Başkanı Michael Saylor, Bitcoin piyasasında dört yıllık döngünün etkisini yitirdiğini açıkladı

Nakamoto kurucusu Bailey, Bitcoin’deki BIP 110 teklifinin iptal edildiğini açıkladı

Bu Haberi Paylaş
Onur Atam
By Onur Atam
Takip Et:
Avukat olan yazarın başlıca çalışma alanları Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku’dur. İnternet teknolojileri, kripto para ekosistemi, blockchain uygulamaları ve yeni nesil finansal teknolojiler ilgi alanları arasında yer almaktadır.Dijital varlıklar, kripto para düzenlemeleri, fintech uygulamaları, elektronik ticaret, veri güvenliği ve teknolojinin hukukla kesiştiği alanlardaki gelişmeleri yakından takip etmektedir. Hukuki perspektifiyle kripto para ve finans teknolojileri alanındaki güncel gelişmeleri anlaşılır biçimde değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
Bir Önceki Yazı Cardano son dört günde %32 yükselirken, ağdaki Van Rossem güncellemesi için hazırlık oranı %83’e çıktı
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Cardano son dört günde %32 yükselirken, ağdaki Van Rossem güncellemesi için hazırlık oranı %83’e çıktı
Cardano (ADA)
14 yılı aşkın süredir hareketsiz kalan 30 Bitcoin, zincir üzerinde taşındı
BITCOIN (BTC)
Ali Martinez verileriyle ZEC’de kritik eşik öne çıktı! 680 dolar yolunda hangi sinyaller izleniyor?
Zcash (ZEC)
Peter Brandt, Bitcoin varlıklarının bir bölümünü altına kaydırmayı değerlendirdi
BITCOIN (BTC)
Satoshi Nakamoto’nun 2010 tarihli mesajı, Bitcoin’in eski finans kalıplarına sığmadığını yeniden gündeme taşıdı
BITCOIN (BTC)
Lost your password?