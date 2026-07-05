Ethereum’da çift dip formasyonuyla $2,160 hedefi yeniden gündeme girdi

Ethereum fiyatı, $1,400 ile $1,600 aralığındaki güçlü talep bölgesinden aldığı destekle toparlanma eğilimini koruyor. ETH, $1,500 civarında oluşan çift dip formasyonunun ardından $1,767 seviyesine kadar yükseldi. Bu yapı, kısa vadede satıcıların etkisinin zayıfladığına ve alıcıların yeniden güç kazandığına işaret ediyor.

Teknik görünümde kritik eşik $1,800 bölgesi

Yükselişin devamı açısından piyasanın odağında şimdi $1,780 ile $1,800 arasındaki boyun çizgisi direnci bulunuyor. Bu bandın üzerinde günlük kapanış gelmesi halinde yükseliş dönüş formasyonu teyit edilebilir. Böyle bir senaryoda $1,900 ve $2,000 seviyelerinin ardından, formasyonun ölçülü hedefi olan $2,160 seviyesi izlenebilir.

Buna karşılık $1,800 altında gelecek bir reddin yeni bir geri çekilmeyi tetikleme ihtimali sürüyor. Bu durumda fiyatın önce $1,700’e, ardından yeniden $1,600 destek bölgesine yönelmesi olası görülüyor. Mevcut olumlu yapının korunması için bu talep alanı üzerinde kalıcılık önem taşıyor.

Kripto analisti DON, Ethereum’da momentuma rağmen kalıcı bir yükseliş trendinden söz edilebilmesi için ek teyit gerektiğine dikkat çekiyor.

Göstergeler alıcıların lehine dönüyor

Teknik göstergeler de toparlanmayı destekleyen bir tablo ortaya koyuyor. Göreceli Güç Endeksi olan RSI 55.53 seviyesine yükselirken, hareketli ortalaması 40.53 olarak ölçüldü. RSI’ın aşırı satım bölgesinden toparlandıktan sonra nötr kabul edilen 50 eşiğinin üzerine çıkması, alım baskısının güçlendiğini gösteriyor. Göstergenin henüz aşırı alım bölgesine ulaşmamış olması ise yukarı yönlü alanın tamamen kapanmadığına işaret ediyor.

MACD tarafında da olumlu görünüm sürüyor. MACD çizgisi eksi 22.84 seviyesinde bulunurken, eksi 53.27’deki sinyal çizgisinin üzerinde kalıyor. Histogramın 30.43’e genişlemesi, pozitif ivmenin güç kazandığını ortaya koyuyor. İki çizgi arasındaki farkın açılması da alıcıların kontrolü koruduğunu gösteren unsurlar arasında yer alıyor.

Gösterge Seviye Yorum RSI 55.53 Nötr 50 seviyesinin üzerinde RSI ortalaması 40.53 Toparlanmanın güçlendiğini destekliyor MACD -22.84 Sinyal çizgisinin üzerinde Sinyal çizgisi -53.27 Yükseliş görünümünü destekliyor Histogram 30.43 Pozitif momentum güç kazanıyor

Ethereum uzun vadede kuantum güvenliğine odaklanıyor

Fiyat tarafındaki teknik iyileşmeye ek olarak Ethereum, ağı gelecekte ortaya çıkabilecek kuantum bilgisayar kaynaklı saldırılara karşı daha hazırlıklı hale getirmeyi amaçlayan yol haritasını da açıkladı. Ethereum, akıllı sözleşmelerin ve merkeziyetsiz uygulamaların çalıştığı en büyük blokzincir ağlarından biri olarak biliniyor.

Mini sözlük: Kuantum direnci, gelecekte çok güçlü kuantum bilgisayarların mevcut kriptografik yöntemleri zorlama ihtimaline karşı geliştirilen koruma yaklaşımını ifade eder. Bu tür hazırlıklar, cüzdan güvenliği ve ağ altyapısının uzun vadede korunması açısından önem taşır.

Önümüzdeki üç ila dört yıllık dönemde bu stratejide kaydedilecek ilerleme, Ethereum’un güvenlik, ölçeklenebilirlik ve verimlilik başlıklarında belirleyici olabilir. Planın başarıyla uygulanması halinde uygulama maliyetlerinin on kattan fazla düşebileceği, ağın daha geniş kullanım görmesinin de önünü açabileceği değerlendiriliyor.

Ethereum’un kuantum direnci stratejisi, ağın güvenliğini güçlendirmeyi, ölçeklenebilirliği artırmayı ve uygulama maliyetlerini on kattan fazla azaltmayı hedefliyor.

Kısa vadede ise yükseliş ivmesinin korunması için güçlü alımlarla desteklenen bir kırılım gerekiyor. Aksi halde Ethereum’un bu direnç bölgesinin altında bir süre yatay seyir izlemesi ve daha sonra yeni bir kırılım denemesi yapması beklenebilir.